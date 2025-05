L’année 2025 semble répéter l’histoire dans l’industrie du jeu, où de nombreux jeux intéressants méritent d’être attendus. L'un d'eux est Blades of Fire , un projet de jeu de MercurySteam, un développeur de jeux qui a produit des titres de jeux classiques tels que Castlevania: Lords of Shadow ou Metroid Dread. Ce jeu raconte l'histoire d'un homme nommé Alan de Lira , un personnage mystérieux qui jusqu'à présent a été décrit comme le fils d'un commandant royal. Dans ce royaume, il y a une malédiction d'un sorcier maléfique qui transforme tout le fer et les vêtements en pierre, laissant son armée pleine d'abominations comme les seuls utilisateurs du métal sacré qui sont invincibles. Alan a le pouvoir de détenir un héritage légendaire, un marteau qui serait le dernier marteau des sept mondes, ce qui lui donne une tâche difficile qu'il doit accomplir afin de mettre fin à la tyrannie de la Reine Sorcière. Alan de Lira parviendra-t-il à mener à bien cette tâche difficile ? Blades of Fire est un jeu de rôle d'action se déroulant en Europe au Moyen Âge, un cadre similaire à The Witcher. Même si l'histoire se déroule au Moyen Âge, la représentation du monde est belle et dégage des choses fantastiques et magiques. Blades of Fire est un jeu d'action RPG qui combine des combats de type Souls avec des mécanismes de fabrication d'armes et de positionnement des dégâts . À première vue, ce jeu ressemble à God of War (2018), mais ce jeu offre une nouvelle expérience pour un jeu d'action hack and slash. Non seulement il présente une histoire intéressante et des combats fluides, mais son système de jeu et ses mécanismes de combat de base semblent également suffisamment uniques pour le rendre différent des autres jeux d'action.Ce jeu a une particularité qui réside dans son système de combat et d'artisanat . Comme le titre l'indique, le personnage principal est un combattant et un forgeron qui possède un héritage légendaire où, à la fin, il est le seul à pouvoir fabriquer des armes, au milieu de la malédiction du monde qui peut transformer n'importe quelle arme en métal en pierre. En tant que forgeron capable de créer des armes telles que des épées, des épées jumelles, des haches, des marteaux et des lances, le processus de fabrication de ces armes est vraiment étudié en détail, à partir de la sélection des matériaux, de la façon dont vous forgez l'arme, jusqu'à donner à votre arme un nom unique qui rend le processus de fabrication très personnel. Cela donne lieu à une variété de gameplay intéressante, où vous sentirez que chaque arme que vous créez a vraiment un grand impact lorsque vous entrez dans la bataille. Pour la bataille elle-même, ce jeu offre un flux de combat comme un jeu Soulslike . Vous pouvez effectuer des attaques et des compétences normales, qui nécessitent une gestion de l'endurance. De plus, vous êtes également autorisé à transporter au moins trois types d'armes que vous pouvez changer au milieu d'un combat. Ce qui est intéressant dans le combat, c'est que ce jeu implémente un système de dégâts basé sur le placement du personnage lorsque vous attaquez. Chaque ennemi a des parties du corps qui sont faibles face à certains types d'attaques, en fonction du type d'arme que vous utilisez et de l'armure qu'il porte. Par exemple, lorsque vous utilisez une épée, une attaque latérale infligera plus de dégâts qu'une attaque d'en haut. C'est une autre histoire face à des ennemis qui portent une armure, ce sera plus efficace si vous les attaquez en utilisant de grosses armes comme des marteaux ou des lances. De plus, vos armes ont également une durabilité, qui continuera à diminuer à mesure que vous les utiliserez. Vous devez réaffûter l'arme si vous souhaitez toujours l'utiliser, mais vous devez vous rappeler que l'affûtage des armes ne peut pas être effectué en continu. Vos armes finiront par se briser, et cela dépend également de la qualité avec laquelle vous les forgez, généralement indiquée par le nombre d'étoiles que vous obtenez après avoir fini de forger l'arme. Plus vous obtenez d'étoiles, plus l'arme que vous créez est parfaite et plus vous avez d'opportunités de l'affûter, afin de pouvoir utiliser l'arme plus longtemps. Cette mécanique offre certainement une expérience rafraîchissante, parmi tant de jeux d'action similaires qui se concentrent généralement uniquement sur les combos. Ici, vous devez prendre en compte de nombreux éléments. Il ne s'agit pas seulement de lancer des attaques combinées, mais d'élan, de positionnement et de stratégie pour que vos armes puissent être utilisées aussi efficacement que possible.Derrière le caractère unique du combat, il y a plusieurs choses qui, selon nous, peuvent être rédhibitoires pour les joueurs qui souhaitent découvrir un jeu simple. Fondamentalement, ce jeu est un jeu linéaire enveloppé dans un monde semi-ouvert. Malheureusement, les instructions pour chaque quête ne sont parfois pas clairement transmises, vous devez donc vraiment faire attention aux instructions et il n'y a aucun marquage qui puisse vous aider à trouver plus facilement l'endroit où vous devez vous rendre pour progresser ensuite. La conception des niveaux et de l'environnement est parfois déroutante en raison de l'absence de mini-carte, ce qui constitue également un défi en soi. Lorsque votre personnage meurt, soit en étant vaincu par un ennemi, soit en tombant dans un ravin, au lieu de perdre des points d'expérience (EXP) , vous perdrez la dernière arme que vous avez utilisée. À notre avis, c'est plus ennuyeux que la simple perte d'EXP, car si vous ne parvenez pas à récupérer l'arme avant de mourir à nouveau, cela signifie que vous perdrez beaucoup de ressources. Surtout si l'arme est en parfait état et entièrement améliorée , ce qui nécessite bien sûr des matériaux coûteux et difficiles à trouver. De plus, les ennemis réapparaissent toujours à chaque fois que vous mourez, non seulement les petits ennemis, mais même les mini boss réapparaissent, ce qui peut parfois être assez gênant. Cette condition peut finalement mettre la pression sur les joueurs et nous faire moins apprécier le jeu car nous devons faire attention à ne pas mourir.Visuellement, ce jeu a une qualité visuelle qui mérite un coup de pouce, mais il n'est pas encore au niveau d'un jeu AAA. En utilisant son propre moteur interne, le développeur fournit des résultats tout à fait optimaux. En jouant au jeu sur PS5 Pro, il offre des performances fluides avec des détails de caractère et d'environnement rendus avec beaucoup de détails, et les effets d'éclairage sont également dignes de fournir une image réaliste. L’inconvénient est peut-être que l’animation semble encore un peu rigide. En termes d'audio, ce jeu a une qualité sonore qui est également assez bonne, mais pas spéciale. Bien que le placement de la musique soit tout à fait adapté à l'atmosphère du monde et aux moments de l'histoire, rien ne laisse vraiment une impression durable. Le doublage est également assez standard, sans rien de particulièrement remarquable. C'est assez drôle de voir le prix attaché à Blades of Fire . Bien que le gameplay lui-même soit assez addictif, à notre avis, ce jeu ne mérite pas encore le prix de 60 Euros. Outre le fait qu’il s’agit d’une nouvelle IP, la qualité est également encore perfectible. En fait, il existe de nombreux jeux qui ont une qualité bien meilleure que celle-ci, mais qui sont vendus à un prix moins cher, comme Clair Obscur : Expedition 33 par exemple. Les éditeurs devraient être plus prudents dans la détermination du prix de leurs produits avant d’être critiqués par les joueurs et les médias. Le grand nom de MercurySteam ouvre en effet des attentes assez élevées. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu ressentir cela avec ce jeu, car nous avons eu tellement de jeux sympas depuis le début de l'année.Blades of Fire est en fait l’un des jeux sous-estimés de cette année car il offre une expérience de jeu amusante et unique. Il y a de nombreux éléments et mécanismes de combat impressionnants, mais en même temps, certains aspects auraient pu être améliorés.