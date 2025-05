Après le succès de la première Capcom Fighting Collection , qui célébrait les titres 2D les plus emblématiques, et de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics , il est temps d'explorer une nouvelle sélection de jeux qui ont marqué une phase de transition pour le genre. Capcom Fighting Collection 2 se présente comme un voyage à travers huit titres qui, entre 1998 et 2004, ont expérimenté de nouvelles directions artistiques et mécaniques de jeu, allant de la 2D à la 3D, entre collaborations historiques et innovations audacieuses. Une occasion incontournable de redécouvrir des pépites cachées et de comprendre l'évolution du jeu de combat selon Capcom. Parler d' intrigue dans une collection de jeux de combat comme Capcom Fighting Collection 2 peut sembler déplacé, mais ce serait une erreur de sous-estimer son importance. Bien que le genre lui-même mette l'accent sur l'action et le gameplay compétitif, chacun des titres inclus possède sa propre mythologie, ses personnages uniques et son contexte narratif bien défini. Dans cette nouvelle collection de Capcom, nous trouvons des jeux qui, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ont représenté des expériences narratives plus ou moins réussies, mais toutes fascinantes pour des raisons différentes. Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro et sa suite Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 , par exemple, présentent un scénario fictif dans lequel les combattants emblématiques de Capcom et SNK s'affrontent dans un tournoi mondial, avec des interactions et des rivalités qui jettent les bases d'une tradition interconnectée entre différents univers.Un autre point intéressant se trouve dans Project Justice , une suite spirituelle de Rival Schools , qui nous emmène dans un contexte scolaire japonais où les querelles entre instituts se transforment en affrontements spectaculaires. L'intrigue dans ce cas se développe à travers des séquences visuelles et des dialogues qui, bien que simples, parviennent à donner vie à des personnages mémorables, chacun avec ses propres motivations et conflits. Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, quant à lui, propose une structure narrative entièrement science-fiction, avec une guerre interplanétaire entre guerriers équipés d'armes à plasma, dans un univers où l'honneur et le pouvoir sont les forces motrices. Bien qu'il ait vieilli différemment des autres titres de la collection, le récit reste fascinant, en particulier pour ceux qui aiment l'esthétique de science-fiction des années 90. Enfin, on retrouve les deux chapitres de Power Stone et Capcom Fighting Evolution , des titres où la narration devient plus un prétexte qu'une véritable poussée dramatique. Power Stone et Power Stone 2 présentent un monde aventureux, presque caricatural, rappelant les contes de pirates et de trésors légendaires. Les personnages sont des caricatures volontairement exagérées, chacun à la recherche des mystérieuses pierres de pouvoir qui exaucent les vœux. Capcom Fighting Evolution est plutôt un véritable hommage méta-narratif à l'histoire des jeux de combat de Capcom, avec une liste qui va de Street Fighter à Darkstalkers , sans véritable intrigue centrale mais avec de nombreux clins d'œil aux fans de longue date. L’intrigue, prise dans son ensemble, est une mosaïque de suggestions nostalgiques et de visions créatives.Capcom Fighting Collection 2 offre une expérience extrêmement variée d'un point de vue gameplay, et c'est sans aucun doute l'un de ses points forts. Les titres présentés couvrent deux générations d'approches des jeux de combat : d'un côté, les plus traditionnels avec une vue 2D, comme Capcom vs. SNK et Street Fighter Alpha 3 Upper , et de l'autre les incursions dans la 3D avec Power Stone , Power Stone 2 et Plasma Sword . Chaque jeu conserve son atmosphère originale et Capcom a travaillé dur pour garantir une fidélité presque obsessionnelle au gameplay classique, tout en mettant à jour l'expérience avec des fonctionnalités modernes comme la restauration du netcode pour les défis en ligne. Le résultat est un mélange intéressant de nostalgie et de compétitivité, avec la possibilité de défier d’autres joueurs du monde entier dans des sessions fluides et réactives. L'équilibre entre les titres plus techniques et ceux plus arcade est bien équilibré : Capcom vs. SNK 2 reste l'un des jeux les plus complexes jamais réalisés dans le genre grâce à ses six systèmes de groove, chacun avec différents ensembles de mouvements spéciaux et de dynamiques, tandis que Power Stone 2 est basé sur des combats frénétiques, presque chaotiques, où l'environnement devient une partie active du combat. Capcom Fighting Evolution propose également un gameplay unique, avec des personnages qui conservent des mécaniques et des systèmes différents malgré le partage du même ring, offrant des défis imprévisibles et variables.Pour les nouveaux joueurs, la courbe d'apprentissage pourrait être assez raide, surtout pour les titres nés avec un esprit plus technique, mais le travail effectué sur les modes d'entraînement aide beaucoup ( même si on aurait aimé des tutoriels plus approfondis). Chaque jeu de la collection offre la possibilité de remapper les commandes, d'enregistrer les rediffusions et d'afficher les commandes en temps réel : des outils utiles pour les vétérans et ceux qui cherchent à s'améliorer. L'ajout du multijoueur en ligne avec retour en arrière du netcode est l'une des fonctionnalités les plus appréciées : lors de nos tests, les matchs étaient stables et agréables, même avec des connexions internationales (cependant, l'absence de cross-play limite le matchmaking). Le gameplay, dans sa variété et sa profondeur, représente le cœur battant de la Capcom Fighting Collection 2, une lettre d'amour aux fans du genre et une opportunité pour les nouvelles générations de découvrir des chefs-d'œuvre oubliés.D'un point de vue artistique , Capcom Fighting Collection 2 est une célébration de différents styles qui sont apparus et disparus au fil du temps, chacun avec sa propre personnalité. Ils vont des sprites 2D détaillés et animés à la main de titres comme Street Fighter Alpha 3 Upper et Capcom vs. SNK, aux modèles polygonaux plus rudimentaires mais fascinants de Plasma Sword et Power Stone. Il y a un fort sentiment d'identité dans chaque jeu, une esthétique qui reflète la période historique et l'approche créative adoptée par les développeurs. Dans Project Justice, par exemple, le style anime des années 2000 est dominant, avec des personnages scolaires expressifs et colorés, tandis que Plasma Sword renvoie à une science-fiction hyper colorée et kitsch qui a aujourd'hui la saveur d'un culte. Techniquement parlant, la collection est stable et bien emballée, mais pas sans compromis. Sur PS5, les jeux tournent sans problème même sur des machines moins puissantes, avec des temps de chargement pratiquement inexistants et une interface moderne qui permet un accès rapide à chaque titre. Il est toutefois important de souligner que certains jeux 3D, notamment les Power Stones, montrent leur âge de manière plus évidente. Les modèles polygonaux sont nets, les animations rigides et la résolution d'origine, bien que mise à l'échelle, ne peut pas masquer les origines datées. Capcom n'a pas opté pour un véritable remaster graphique, mais plutôt pour une émulation de qualité avec quelques optimisations. Pour remplir l'écran qui n'est rempli que de jeux au format 4:3, ils ont ajouté une bannière pour embellir l'apparence visuelle. De plus, il y a également un filtre d'écran qui lui donne l'apparence d'un téléviseur CRT, afin que vous puissiez vous souvenir à quoi il ressemblait autrefois.Quant au département audio, nous sommes face à une sélection étonnamment riche. En plus des bandes sonores originales, chaque jeu est accompagné d'effets sonores classiques qui transmettent immédiatement l'ambiance de l'époque. Capcom a également inclus un musée de la musique où l'on peut écouter des morceaux de chaque jeu et en découvrir quelques-uns inédits. Les voix des personnages sont restées intactes dans les versions originales japonaises ou anglaises, selon le titre, et la localisation du texte a été étendue au français, vous pouvez toujours vous repérer grâce à l'interface simple et intuitive. Dans l’ensemble, Capcom Fighting Collection 2 est un exemple de la manière dont on peut valoriser l’héritage du jeu vidéo sans nécessairement le déformer. Contrairement à la première série qui était dominée par la franchise Darkstalkers, dans ce deuxième package les titres présentés sont plus diversifiés. En revanche, on regrettera une fois de plus que Capcom Europe ne propose pas de version physique, il faudra passer par l'import américain ou asiatique si vous êtes un collectionneur.Capcom Fighting Collection 2 est un titre qui fait exactement ce qu'il promet : récupérer et améliorer huit jeux qui ont marqué une phase de transition importante dans l'histoire des jeux de combat. Il ne s’agit pas d’une simple opération de nostalgie, mais d’un projet organisé, conçu pour les fans les plus passionnés, les collectionneurs et aussi pour ceux qui, peut-être, ont récemment abordé le genre et souhaitent récupérer quelques joyaux peu connus. Bien sûr, ce n'est pas une collection parfaite : certains jeux ont souffert plus durement du poids des années et l'absence de cross-play limite le potentiel compétitif de la communauté. Mais tout cela n’enlève rien à la qualité de l’offre.