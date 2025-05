Red Hat lance Red Hat Enterprise Linux 10 : plus intelligent, plus sûr et conçu pour les environnements hybrides

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Disponibilité

Red Hat, leader de l’open source, annonce aujourd’hui la sortie de Red Hat Enterprise Linux 10. Cette nouvelle version répond aux exigences croissantes du cloud hybride et de l’intelligence artificielle. Elle constitue une base stratégique pour les entreprises qui souhaitent innover rapidement tout en se prémunissant contre les risques à venir.Les environnements informatiques gagnent en complexité. Le besoin d’un système d’exploitation intelligent, flexible et sécurisé n’a jamais été aussi crucial. RHEL 10 répond à ce défi avec une plateforme simple à administrer, conçue pour s’adapter rapidement aux évolutions et garantir une protection robuste.Selon une étude menée par IDC et commanditée par Red Hat, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés à recruter des experts Linux, ce qui peut accroître les risques opérationnels. Pour y remédier, RHEL 10 intègre Lightspeed, un assistant intelligent basé sur l’IA. Grâce au langage naturel, Lightspeed assiste les utilisateurs directement depuis la ligne de commande, en répondant aux questions fréquentes, en identifiant les erreurs et en suggérant les meilleures pratiques.Alors que les ordinateurs quantiques continuent de progresser, Red Hat anticipe leurs impacts. RHEL 10 devient ainsi la première distribution Linux d’entreprise à intégrer une cryptographie post-quantique conforme aux normes FIPS. Cette approche vise à protéger dès aujourd’hui les données contre les attaques futures, notamment celles où des informations interceptées pourraient être déchiffrées ultérieurement.Avec son nouveau mode « image », RHEL 10 fait des conteneurs la norme. Le système et les applications sont gérés ensemble, selon une méthode unifiée qui facilite la coordination entre développeurs et équipes IT. Résultat : moins d’erreurs, moins d’incohérences et des déploiements accélérés.Red Hat Insights complète cette approche en proposant des recommandations personnalisées lors de la création d’images. Cela permet aux équipes de prendre de meilleures décisions avant même la mise en production. Une nouvelle fonctionnalité de planification offre par ailleurs une visibilité claire sur la feuille de route et le cycle de vie du système.Depuis des années, RHEL est un pilier discret mais essentiel des infrastructures critiques. La version 10 renforce cette position en servant de socle aux solutions d’IA de Red Hat, telles qu’OpenShift AI et RHEL AI.Parmi les nouveautés de RHEL 10 :: images prêtes à l’emploi, entièrement prises en charge sur AWS, Google Cloud et Azure.: accès sécurisé aux logiciels communautaires comme Podman Desktop via le nouveau dépôt d’extensions.: compatibilité avec du matériel de nouvelle génération, certifié pour les applications IA.: collaboration avec SiFive pour proposer un environnement de développement fiable, accessible dès les premières phases.: résolution proactive de 10 CVE spécifiques par an via le module complémentaire Security Select.RHEL 10 est dès à présent disponible sur le Red Hat Customer Portal. Les développeurs peuvent y accéder gratuitement via le Red Hat Developer Program, qui inclut logiciels, démonstrations, vidéos et documentation.