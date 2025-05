The New World

The Brave New World est une mini-série en cinq numéros parue aux Etats-Unis chez IDW. Créée par Ales Kot et Tradd Moore, avec l'aide artistique et littéraire de Heather Moore, Clayton Cowles et Tom Muller, cette série nous projette dans le futur des anciens États-Unis d'Amérique. C'est l'histoire de deux jeunes gens dont l'histoire familiale est liée à la situation actuelle de leur nation, et qui se situent aux antipodes des clivages politiques de leur époque. En quelque sorte. L'histoire se déroule quelque temps après 2037. Le 15 avril 2037, cinq grandes villes ont été frappées anonymement par des engins nucléaires. Il semble que ce soit New York, Dallas, Atlanta, Seattle et Washington. De cette attaque est née une guerre avec d'autres nations et une guerre civile. Les anciens États-Unis ont été divisés en quatre nouvelles nations et le Nouveau Monde se déroule dans la Nouvelle Californie. Notre histoire est centrée sur Stella Maris, un policière star de téléréalité dans la série Les Gardiens. Les Gardiens semblent être un élément majeur de la culture de la Nouvelle Californie depuis que Stella fait la couverture de Sports Illustrated. Nous la suivons à la manière de l'émission COPS actuelle, où elle capture ou exécute des criminels selon les sondages en temps réel des téléspectateurs. Stella ignore généralement ces résultats et laisse les criminels en vie, semblant agresser son grand-père, le président Herod. L'autre personnage de cette histoire est un hacker/terroriste (ou combattant de la liberté ?) nommé Kirby Shakaku Miyazaki. Kirby est un anarchiste vegan et straight-edge qui vit avec son père alcoolique, vétéran de la guerre. La série commence avec les deux personnages qui se rebellent chacun à leur manière, se rencontrent, ont des relations sexuelles, et les conséquences de ces événements se feront sentir par la suite.Le livre pose rapidement le décor de ce monde et introduit vite conflit d'attraction entre deux personnages issus de courants politiques opposés. Bien sûr, l'histoire connaît quelques rebondissements sombres, mais dans l'ensemble, elle est étonnamment amusante . Et romantique ! La quatrième de couverture fait référence à Roméo et Juliette , et ce n'est pas faux. Cette bonne humeur générale est renforcée par l'incroyable talent artistique de Tradd Moore. Certes, le talent artistique peut être excessivement extravagant, mais le côté psychédélique contribue grandement au côté branché, futuriste et positif du livre. On ne peut pas dire que la fin soit incroyable, même si on lui reconnait le mérite d'avoir tenté de créer un rebondissement important pour le lecteur. Et puis, les moments forts de l'histoire ont déjà été abordés à maintes reprises. Mais cette nouvelle version est fantastique ! Et amusante ! Et optimiste ! Tellement optimiste que nous avons encore du mal à croire que The New World est un produit d'Ales Kot. On a l'impression que Kot a lancé sa propre « saga », mais les chiffres de vente l'ont contraint à limiter la publication à cinq numéros. Les illustrations sont époustouflantes, mélange d'Incal-Moebius, d'influences manga, de pop art psychédélique… de nombreuses pages sont remarquables, mais ne détournent pas l'attention du sujet de l'auteur.Ce livre a du style. Aleš Kot maintient l'action à un rythme soutenu, avec juste ce qu'il faut d'ironie pour en faire une aventure déjantée. Les dessins de Tradd Moore sont magnifiques, comme une collision entre Moebius et Peter Max. Il y a une dose incroyable de fun entre ces deux couvertures.Date de sortie : 30 avril 2025Edition : Hi Comics