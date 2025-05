François Cevert : Le Petit Prince

François Cevert est né dans le Paris occupé en février 1944. Son père, Charles Goldenberg, l'avait emmené de Russie à Paris pour fuir la révolution de 1905. Bijoutier prospère à Paris, Goldenberg, inscrit comme juif, dut rejoindre la Résistance française pour éviter la déportation. Ses enfants reçurent le nom de famille de leur mère française, Cevert, pour les protéger des nazis. Cevert s'est intéressé au sport automobile après avoir rencontré Jean-Pierre Beltoise, le petit ami de sa sœur et futur vainqueur du Grand Prix de Monaco. Après deux ans de service national, Cevert a participé et remporté la compétition Volant Shell en 1966. Le prix était une saison sponsorisée en championnat de France de Formule 3 avec Alpine. Cevert a impressionné et s'est vu offrir un volant d'usine chez Alpine, mais a préféré piloter pour Tecno. Ce choix s'est avéré judicieux puisqu'il a remporté le championnat. Tecno l'emmène en Formule 2 en 1969 et il impressionne à nouveau en s'imposant à Reims et en terminant troisième du championnat. Il fait également ses débuts en Grand Prix lors du Grand Prix d'Allemagne, mais en F2. Il reste chez Tecno en 1970 et court également en voitures de sport pour Matra. Jackie Stewart avait couru contre Cevert en voitures de sport et en Formule 2. Lorsque son coéquipier en F1, Johnny Servoz-Gavin, a abandonné suite à une blessure à l'œil, estimant qu'il était trop dangereux pour lui de poursuivre en F1, Stewart a suggéré à Ken Tyrrell de recruter Cevert. Stewart avait remarqué Cevert pour la première fois lors d'une course de F2 à Crystal Palace, alors qu'il peinait à dépasser le jeune pilote. Depuis lors et jusqu'à la retraite de Servoz-Gavin, Stewart a suivi les progrès de Cevert. Stewart avait décidé début 1973 de prendre sa retraite à la fin de la saison, mais il n'en avait parlé qu'à trois personnes, ne voulant pas que sa femme compte les jours jusqu'à la fin. Cevert devait lui succéder à la tête de Tyrrell, mais il n'en avait pas été informé. Il étudiait donc les offres d'autres équipes de haut niveau. Il n'a remporté aucune course en 1973, mais a terminé deuxième à six reprises. Trois de ces victoires étaient des doublés derrière Stewart, qui pensait que Cevert aurait pu le dépasser à tout moment.Comme tous les pilotes de l'époque, bien qu'il fût reconnu comme un pilote de F1 de haut niveau et une future star, Cevert courait dans toutes sortes de catégories. Il aida MATRA-SIMCA à remporter le Championnat du monde des constructeurs de voitures de sport en 1973, remportant les 6 heures de Vallelunga avec Gérard Larousse. Il remporta également la course de F2 à Pau. À l'approche de la dernière course de la saison à Watkins Glen, Stewart avait déjà remporté le championnat et Ken Tyrrell suggéra que si lui et Cevert étaient premier et deuxième, Stewart devrait saluer son coéquipier pour remporter la victoire et lui transmettre symboliquement le flambeau de l'équipe. Ce devait être le 100e Grand Prix de Stewart et, comme il l'a lui-même déclaré, c'était tout simplement génial. Samedi matin, Cevert a quitté la piste et a eu un terrible accident. Sa voiture a soulevé le rail inférieur de la barrière Armco, le tuant sur le coup. Jackie Stewart, l'un des premiers pilotes arrivés sur les lieux de l'accident, est sorti de sa voiture et s'est approché de Cevert. Il était toujours dans sa voiture, visiblement mort. Stewart est retourné aux stands et a fait l'un des gestes les plus courageux qu'un pilote de course ait jamais posés. Lui et Cevert étaient très proches et Stewart lui avait tout appris. Il voulait savoir pourquoi Cevert avait eu cet accident, alors il est remonté dans sa voiture et est reparti. Cevert était sorti de piste dans une montée rapide, en esses droite-gauche. Stewart a effectué quelques tours pour tenter d'identifier la cause de l'accident et a conclu que Cevert avait probablement pris le virage un rapport inférieur à Stewart, ce qui a entraîné un régime moteur beaucoup plus élevé, de sorte que lorsqu'il a heurté une grosse bosse, l'arrière de la voiture a fait une sortie de voie, provoquant l'accident. Stewart abordait toujours cette section avec un rapport supérieur afin que le régime moteur soit plus bas et que la voiture soit plus docile sur la bosse. Après s'être assuré de la cause du décès de son coéquipier, Stewart s'est arrêté aux stands et s'est retiré de la course. Grâce à de nombreuses images magnifiquement dessinées, la biographie en bande dessinée offre un aperçu exceptionnellement bon de la vie du pilote de course. De nombreux amis et membres de sa famille ont contribué à sa création, garantissant ainsi une représentation fidèle de sa vie et de ses réalisations ainsi que la haute qualité du contenu.Même 50 ans après sa mort accidentelle, François Cevert reste l'un des pilotes de course française les plus célèbres. La biographie en bande dessinée, réalisée avec amour, capture sous forme dessinée les étapes les plus importantes de sa vie.Date de sortie : 9 avril 2025Edition : Paquet