Moriarty The Remains tome 2

Moriarty The Remains (Yuukoku no Moriarty: The Remains) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. La bataille a été livrée, le combat perdu, mais les frères Moriary ne sont pas tous aussi morts que tout le monde pourrait le croire. Les survivants retournent dans la propriété où ils ont vécu si longtemps et à partir de laquelle ils ont opéré et découvrent d'anciennes notes de Louis. Ils se souviennent notamment du jeu de cartes qui leur a permis d'entrer en contact avec Moran. L'escroc a certes dû apprendre qu'il y avait des gens plus intelligents que lui, mais cela ne l'a pas empêché de se joindre à eux. Enfin, il y a un épisode de leur enfance, au cours duquel Jack l'éventreur leur a appris des choses.Alors que ses frères sont officiellement toujours en vie et ont repris leurs fonctions, William a passé quelques années en Amérique, mais est finalement rentré secrètement chez lui et a rendu visite à ses frères pour se remémorer leurs souvenirs. Finalement, il visite un grand magasin de luxe à Londres pour acheter de beaux cadeaux. Malheureusement, il se retrouve pris dans une situation de prise d'otages qui se concentre principalement sur une petite fille. William ressent un lien fort avec l'enfant qui est capable de voir le charisme des autres dans les couleurs et ainsi de les évaluer. Et donc vous pouvez imaginer que William interviendrait sans plus attendre, après tout il reconnaît dans la petite fille une âme sœur qui lui convient très bien, même si pas forcément dans un sens romantique. Il connaît également le preneur d’otages. Jake Vorhees semble être un adversaire égal qui doit être déjoué. Et c'est ainsi que commence un jeu du chat et de la souris alors que la police encercle le bâtiment. Mais peut-il encore garder son identité secrète ? Et il veut ça ? On peut dire que la série ne veut pas seulement se remémorer des souvenirs, mais raconte en fait une nouvelle histoire et mélange les cartes de manière intéressante, car après tout, William ne trouve pas seulement un nouveau camarade intéressant, il se révèle également à un ancien allié dans la police. Cela ouvre une voie intéressante, qui donne certainement envie d'en savoir plus, car après tout, à travers les rapports seuls, d'autres se mettent également sur sa piste, et on peut être surpris de ce que Sherlock ressent à son égard entre-temps, ou de savoir si Moriarty continuera à être considéré comme un criminel.Cette fois, Moriarty The Remains ne retravaille aucune nouvelle, mais continue la série actuelle avec un nouvel arc narratif qui présente une ouverture passionnante et de nouveaux personnages.Date de sortie : 28 février 2025Edition : Kana