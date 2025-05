Spirit of the North 2 ne propose pas d'histoire présentée directement au joueur. Vous incarnerez un renard que vous pourrez personnaliser vous-même au début du jeu, et l'histoire du jeu sera présentée sous la forme d'objets trouvés dispersés dans divers endroits. Vous commencerez également à en apprendre davantage sur les histoires des Gardiens maudits de chaque région. Vous trouverez également diverses sculptures qui racontent l'histoire des Gardiens et les événements qui leur sont arrivés. Spirit of the North 2 vous donne la liberté d'explorer chaque zone. En tant que renard, vous pouvez courir, sauter haut ou vous baisser pour accéder à certains endroits. Souvent, vous devrez résoudre une énigme pour débloquer l'accès à l'emplacement suivant. Non loin du début du jeu, vous serez initié à plusieurs types d'énigmes simples telles que la recherche de symboles pour ouvrir des portes en pierre. Cependant, vous ne serez pas guidé étape par étape pour résoudre une énigme. Nous devions souvent faire le tour d’une zone encore et encore jusqu’à ce que nous comprenions ce qu’il fallait faire. Au cours de votre voyage, vous devez également purifier les Gardiens. De manière unique, dans ce jeu, le processus de purification du Gardien ne se fait pas par une bataille épique comme dans un jeu à thème fantastique.Cependant, vous devrez résoudre un certain nombre d'énigmes qui augmenteront lentement votre progression dans la purification de chaque Gardien. Vous pouvez également trouver des runes que vous pouvez équiper sur votre personnage pour acquérir certaines capacités qui vous aideront dans votre aventure. Certains lieux du jeu sont également très beaux, mais pour les joueurs qui préfèrent les jeux bourrés d'action, Spirit of the North 2 peut sembler ennuyeux après quelques minutes. Cependant, les énigmes proposées dans ce jeu sont assez intéressantes à résoudre. Malheureusement, nous avons trouvé que les commandes du personnage du renard étaient assez difficiles à contrôler en raison des mouvements limités. Nous devions souvent sauter lentement pour activer la fonction de ciblage automatique qui nous permet de nous déplacer plus précisément, ce qui rendait l'exploration parfois lente.Visuellement, Spirit of the North 2 présente un cadre naturel magnifique et serein. Vous rencontrerez plusieurs autres renards au cours de votre voyage, ce qui rendra votre voyage plus frais. Cependant, les textures affichées dans ce jeu semblent encore un peu rugueuses par rapport à certains autres jeux d'aventure. Nous aimons également beaucoup la fonction de personnalisation du renard qui rend le renard que nous contrôlons plus unique. Le jeu offre également la possibilité de jouer en mode visuel Qualité ou Performance . L’une de nos parties préférées de ce jeu demeure la bande son. La musique qui était jouée était si calme, et parfois même nous rendait trop détendus au point de nous sentir somnolents à certains endroits parce qu'elle était trop confortable. En termes d'effets sonores du renard, cela semble standard, mais c'est assez amusant de voir notre renard faire des sons lorsque nous appuyons sur certains boutons. À notre avis, Spirit of the North 2 est mieux adapté aux joueurs qui recherchent un jeu relaxant. Ce jeu offre une expérience semblable à une « méditation », où vous vous sentirez plus souvent détendu, à l'aise et calme, par rapport à d'autres jeux d'aventure qui présentent des moments épiques. Si vous connaissez l'atmosphère de jeux comme Abzu ou Journey et que vous les appréciez, ce jeu pourrait bien vous convenir.Spirit of the North 2 est un jeu avec une expérience unique, pleine de tranquillité et d'énigmes qui peuvent être résolues de manière détendue. Ici, vous ne serez pas pressé par le temps et vous n'aurez pas à combattre des boss qui font monter l'adrénaline. Au lieu de cela, votre voyage sera plus souvent rempli de résolution d'énigmes et de lecture de la tradition du monde existant. C'est un choix qui ne conviendra pas à tout le monde c'est certain.