Fatal Fury : City of the Wolves

Le squelette du gameplay de City of the Wolves est basé sur le système REV , une idée qui ressemble beaucoup à Drive de Street Fighter 6 , mais inversée dans ses risques. Remplir la barre à pleine capacité ne la vide pas : cela la met en surchauffe , un état dans lequel le joueur devient offensivement mortel mais défensivement fragile. Cela conduit à une danse de décisions : dépenser votre énergie spéciale immédiatement, ou risquer de faire fondre vos défenses et de subir beaucoup de dégâts si vous êtes touché ? Autour de lui tournent des maillons de chaîne EX , deux super jauges traditionnelles et ce SPG que vous pouvez placer au début, au milieu ou à la fin de votre énergie pour débloquer des coups REV améliorés et un Super Finisher dévastateur. Le résultat, pad en main, est frénétique , profond , parfois presque surchargé , mais incontestablement satisfaisant pour ceux qui aiment bricoler à l'entraînement. Ceux qui ne sont pas familiers avec la saga classique peuvent adopter le Smart Style , une simplification qui assemble des combos et des spéciaux sur quelques touches seulement. C'est dommage que les nombreuses superstructures – surchauffe, blindage, défense simple, annulation d'évanouissement – ??restent là, et comprendre comment elles interagissent avec le schéma simplifié nécessite encore des études . C'est une bouée de sauvetage utile, en particulier pour ceux qui ont des difficultés avec les entrées, et non la baguette magique qui transforme tout le monde en champion. La mécanique Just Defend revient ici aussi , ce qui nous encourage à effectuer nos sauvegardes avec un timing parfait afin de récupérer plus rapidement ; Étant donné que la récompense en termes de combat est très élevée, il s'agit d'une mécanique qui devrait être étudiée en profondeur.Historiquement, SNK a traité les modes hors ligne comme un rappel obligatoire avant le jeu compétitif. City of the Wolves surprend par une gamme inhabituellement riche. Il y a l'incontournable Arcade , agrémenté de cinématiques doublées (étrangement absentes ailleurs), mais la vraie nouveauté est South Town Episodes , un mini-RPG avec une carte statique dans lequel on choisit un combattant, on explore des quartiers, on accumule de l'expérience et on affronte des boss dédiés. L'idée fonctionne à moitié : la boucle de croissance numérique séduit les néophytes, mais déforme l'essence technico-compétitive d'un jeu de combat. Perdre ne vous encourage pas à améliorer votre défense, mais plutôt à jouer des matchs de niveau inférieur jusqu’à ce que le nombre à côté de votre nom augmente suffisamment. Les choses se passent mieux avec Time Attack et Survival , des versions classiques et immédiatement compréhensibles, et avec Trials , excellent pour examiner les annulations plus en profondeur. Le seul problème est qu'il y a quelques démonstrations buggées dans Smart Style, où le jeu lui-même échoue aux entrées qu'il vous demande de reproduire. Cerise sur le gâteau, le mode Clone : dans ce mode, les joueurs mettent en ligne leurs replays et entraînent une IA qui apprend leur style, un écho du système Ghost vu dans Tekken 8 , idéal pour étudier les match-ups après les heures de jeu.La direction artistique brillante et cartoonesque donne à City of the Wolves l'un des meilleurs visuels de SNK depuis le redémarrage de Samurai Shodown. S'il est clair qu'il ne s'agit pas d'un titre au budget pharaonique, SNK a fait un excellent travail tant au niveau du son que des visuels. Les environnements comme les combattants ne sont plus en pure 2D mais en 2,5D ce qui retranscrit bien l'esprit de la série. Les animations, tant en combat qu'après, sont bien réalisées et le feeling de la série comme déjà mentionné, est également présent ici. Les décors souffrent cependant d'un chargement inexplicable sur PS5 : dans l'épisode South Town susmentionné, le jeu recharge le même scénario à partir de zéro entre un tour et l'autre, brisant le rythme. Malgré ces faux pas, les visuels restent agréables, avec des effets REV colorés et des super mouvements dignes d'une finale d'anime des années 90. En pratique, le retour en arrière tient : même avec des liaisons intercontinentales , la lutte est étonnamment fluide . Mais y arriver est un véritable labyrinthe. Le menu principal privilégie le style à la clarté, cachant les fonctions de base comme le changement de personnage ou la recherche dans le hall derrière trop de sous-menus. Le matchmaking, déjà boiteux dans la bêta, reste lent et incohérent. SNK a le temps d'optimiser, mais dans l'état actuel des choses, l'expérience en ligne nécessite une patience supplémentaire. De plus, dix-sept personnages de base, ce n’est ni trop peu ni trop ; ils sont en nombre suffisant pour apporter de la variété, mais sans intimider. Terry Bogard , Rock Howard , B. Jenet et compagnie sont soigneusement modélisés, présentent des animations qui améliorent considérablement les modèles de KOF XV et sont accompagnés d'une bande-son qui mélange rock sale et riffs jazzy dans le pur style South Town.La mauvaise nouvelle ? L'entrée de Cristiano Ronaldo et du DJ Salvatore Ganacci . Le footballeur, qui lance des boules d'énergie comme s'il naviguait dans n'importe quel Mugen, se heurte à l'univers narratif, et pire encore, il occupe l'emplacement qui aurait pu être réservé à des visages historiques comme Andy Bogard ou Joe Higashi , relégués en DLC. Ganacci essaie au moins de devenir un personnage de bande dessinée, mais ses animations maladroites ne l'empêchent pas de se sentir comme une guest star déplacée. En fin de compte, Fatal Fury: City of the Wolves est un rugissement puissant , mais il n'est pas encore tout à fait parfait . Le gameplay, aussi profond qu'un puits de mécaniques croisées, ravira les fans les plus techniques ; L'offre solo, étonnamment large, satisfera également ceux qui préfèrent le canapé au classement en ligne. Les visuels sont impressionnants, la bande sonore est capable d'améliorer chaque match et le netcode, lorsque vous parvenez à entrer dans un match, est fluide. Il reste une interface utilisateur à rationaliser , un matchmaking à accélérer et surtout quelques invités indésirables qui prennent de la place aux vétérans bien-aimés. Si SNK parvient à aplanir ces difficultés, South Town redeviendra la capitale des bagarres numériques. En attendant, City of the Wolves mérite toujours une place dans la collection de tous ceux qui vivent pour Hadoken et Rising Tackle. Alors que 26 ans après le dernier chapitre on avait presque perdu espoir, Fatal Fury n'a pas raté son retour.Fatal Fury: City of the Wolves est l'évolution naturelle de Garou : un jeu de combat avec un gameplay multiforme qui récompense le jeu offensif, accueille les novices avec Smart Style et divertit les solitaires avec South Town Episodes. La direction artistique de la bande dessinée est conquérante, la bande sonore s'enflamme, le rollback fait son travail. Ce qui le freine, c'est une interface peu intuitive, un système de matchmaking qui peine à démarrer et deux personnages invités qui entrent en conflit avec l'atmosphère. Si vous recherchez de la technique et du charisme, South Town vous attend ; mais soyez prêt à apprivoiser quelques bords de trop.