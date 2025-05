Avec MotoGP 25, le très italien Milestone revient en selle plus déterminé que jamais, apportant sur nos plateformes l'une de ses productions les plus ambitieuses à ce jour. Après des années d'évolutions progressives, ce chapitre marque un véritable changement de rythme, grâce notamment à l'adoption de l'Unreal Engine 5 , qui transforme radicalement le rendu visuel et technique du jeu. Il ne s’agit pas seulement d’une simple mise à jour esthétique, mais d’un travail en profondeur qui a impliqué chaque aspect de l’expérience. Le premier impact visuel laisse sans voix. Les modèles polygonaux des motos sont extrêmement détaillés, avec des surfaces brillantes et des matériaux qui reflètent la lumière de manière réaliste. Les pilotes, désormais plus expressifs et naturels dans leurs mouvements, évoluent sur des circuits qui semblent enfin vivants, grâce à une gestion dynamique de la lumière , à la qualité des textures et à une optimisation des ombres vraiment convaincante. Tout cela est accompagné d'un composant audio qui parvient à impressionner presque autant que les graphismes : chaque rugissement de moteur a été capturé en direct, et les différences entre les différentes tailles de moteur sont clairement perçues même à l'oreille, donnant une authenticité dont peu de jeux de course peuvent se vanter. Mais MotoGP 25 ne se résume pas seulement à la beauté. Les nouveaux modes introduits enrichissent la formule sans la dénaturer. Les séances d'entraînement , par exemple, sont un ajout inattendu mais efficace : des mini-jeux sur le thème du Flat Track, du Motard et du Minibike qui améliorent la précision et la sensibilité du joueur au contrôle. C'est une sorte de salle de sport permanente , conçue pour pousser même les moins expérimentés à prendre leur temps avant de se lancer au cœur de la compétition. En parlant d' accessibilité , il convient de souligner le grand retour d'un mode arcade conçu pour ceux qui veulent découvrir le MotoGP sans trop se soucier des changements manuels, des configurations ou des trajectoires chirurgicales. Dans ce cas, il suffit de savoir accélérer et freiner pour prendre le contrôle initial de la moto. De cette façon, il est plus facile de se concentrer sur la position du corps et d'apprendre à prendre les virages de la bonne manière, sans aller trop loin à chaque fois. Le système s'adapte au joueur et lui permet de s'amuser, quel que soit son niveau d'expérience .Le mode carrière est l'une des grandes confirmations , mais avec des renouvellements intéressants. Bien sur, toutes sortes d'assistances sont toujours présentes , de la traction au freinage synchronisé, de la ligne idéale aux aides neuronales qui fonctionnent comme une sorte de copilote. Cependant, désormais une attention particulière est portée au côté humain et social du paddock : les communiqués de presse, les rivalités entre pilotes, la gestion de son image publique ont un impact concret sur la dynamique du jeu. Il ne s’agit pas seulement de course, mais aussi de stratégie et de diplomatie . La présence du marché des coureurs, régulé par un algorithme qui prend en compte la performance et la réputation, et celui des commissaires officiels de la FIM qui évaluent les infractions avec des critères réalistes, poussent encore plus vers une approche simulatrice et crédible. Une grande attention a également été portée à la personnalisation , qui est désormais devenue une marque de fabrique de la série. L'éditeur graphique vous permet de modifier en détail les casques, les numéros de course, les combinaisons et même les célébrations du podium. Mais la véritable force réside dans la possibilité de partager ces créations avec la communauté, favorisant ainsi un écosystème créatif vivant et bien nourri. Même sur le plan multijoueur , Milestone a décidé de ne pas se contenter du strict minimum : MotoGP 25 prend en charge le cross-play (à l'exception de la version Switch ), les courses classées, les tournois officiels et même le retour du championnat LiveGP pour ceux qui recherchent une carrière vraiment compétitive. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'écran partagé local fera le bonheur des amateurs de défis de salon, un ajout qui manquait depuis trop longtemps et que de nombreux fans réclamaient à cor et à cris.Si chaque année vous décidez d'acheter le jeu officiel d'une compétition de sport automobile, la Carrièr est certainement le point de départ pour profiter pleinement de l'expérience. Dans MotoGP 25, comme c'est désormais la coutume dans la série, il est possible de choisir de démarrer immédiatement depuis la catégorie supérieure ou de passer aux catégories mineures Moto3 et Moto2. Le marché des pilotes est en constante évolution, donc même après seulement 2 ans d'ascension, tout aurait pu vraiment changer. Quoi qu'il en soit, le jeu montre d'emblée que l'expérience est, une fois de plus, à la portée de tous. Le développement de la moto est en effet subordonné à une comparaison continue avec les ingénieurs de l'équipe et également lié aux demandes du constructeur. Il n'y a donc pas d'arbres de mise à niveau compliqués à débloquer et à attendre. Au lieu de cela, il est possible d'indiquer explicitement aux ingénieurs que, par exemple, la moto est trop lente en ligne droite ou peu réactive lors des changements de direction. Tous les commentaires sont gérés et conduisent à des améliorations visibles lors des sessions de test. La comparaison continue, qui peut également être effectuée contre d'autres équipes, est utile à la fois pour développer votre propre moto et pour garder un œil sur celui des autres et éventuellement sauter dans le train du vainqueur. Il en va de même pour les pilotes, qui peuvent désormais se chamailler sur les réseaux sociaux après chaque week-end de course. Il est important d'entretenir de bonnes relations avec les équipes officielles si vous êtes dans un satellite, surtout si vous avez de grandes ambitions. Chaque bosse et chaque dépassement maladroit pèsent sur la réputation des pilotes individuels, qui peuvent également être assez violents sur l'asphalte. Leur statut est visible même pendant les courses, flottant au-dessus de leurs casques juste au moment où nous pourrions les envoyer accidentellement dans le gravier.En termes de contenu, le jeu est mis à jour selon le calendrier MotoGP 2025 et introduit deux nouveautés majeures : le retour du circuit historique de Brno et l'ajout du Balaton Park en Hongrie, une piste moderne qui offre un mélange technique intéressant de vitesse et de virages serrés. Deux entrées qui enrichissent la liste des pistes et offrent une variété supplémentaire à ceux qui aiment explorer tous les types d'asphalte. Au terme de l’expérience, il est clair que MotoGP 25 représente un véritable pas en avant pour Milestone. Le jeu se débarrasse du sentiment d’une « mise à jour annuelle » et se présente comme un produit mature , complet et surtout ambitieux. Le soin apporté à la construction d'un écosystème profond mais accessible, associé à une implémentation technique qui exploite enfin le potentiel des nouvelles consoles, démontre à quel point l'équipe milanaise croit en son travail. En tant que fans de jeux vidéo et de sports mécaniques, nous ne pouvons qu'applaudir le travail effectué avec MotoGP 25 . Nous avions vraiment l'impression d'être à l'intérieur du paddock, parmi les pilotes et les ingénieurs, et chaque course nous procurait des émotions similaires à celles que l'on ressent en regardant un vrai Grand Prix. Enfin et surtout, il y a la MotoGP Academy. Doté d'un style Gran Turismo, le mode permet aux joueurs de gagner des médailles sur chaque circuit en battant les temps des 4 secteurs et du tour complet. En raison de la façon dont ce mode est structuré, le style de conduite Arcade ne peut pas être utilisé. C'est vrai, après tout, seul un véritable pro serait capable de battre les temps d'or sans aucune aide du jeu. Au final, le jeu parvient à satisfaire les puristes de la simulation tout en satisfaisant ceux qui recherchent simplement du plaisir à grande vitesse. Si tel est l’avenir de la franchise, alors nous ne pouvons qu’espérer le meilleur.MotoGP 25 n’est pas un simple chapitre numéroté : c’est le signe d’une maturité atteinte, fruit d’années de perfectionnement et d’écoute de la communauté. Milestone a enfin trouvé le courage d'appuyer sur l'accélérateur, en changeant le moteur graphique, en renouvelant les modes et en introduisant des dynamiques qui donnent de la profondeur à la carrière, sans jamais perdre de vue le cœur battant de l'expérience : la course. Si vous aimez la moto, vous trouverez ici non seulement un bon jeu, mais une véritable lettre d'amour aux deux roues.