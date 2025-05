Après plus de vingt-cinq ans, le moment est venu de redécouvrir une œuvre historique comme L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur. Si vous êtes amateur d'aventures graphiques, le nom du regretté dessinateur belge Benoît Sokal ne vous sera pas inconnu. Sa série la plus importante et la plus appréciée est certainement Syberia, qui a également vu la publication en 2022 d'un chapitre posthume, Le Monde d'avant . Avant de donner vie à sa saga steampunk, l'auteur a cependant créé une œuvre tout aussi fascinante. L'Amerzone suit un journaliste, joué par le joueur, qui est envoyé sur une île par son agence pour réaliser une interview . Le but du voyage est en fait de parler avec le vieil Alexandre Valembois, un explorateur qui, dans les années 1930, s'est rendu dans la nation tropicale imaginaire appelée Amerzone. Ce qui devait être une simple visite se transforme en quelque chose de tout autre : le pauvre Valembois, malade depuis quelque temps, meurt sous nos yeux, non sans nous avoir confié une tâche. Grâce à ses notes, nous devrons nous rendre nous-mêmes en Amérique, pour ramener un œuf mystérieux, toujours vivant après de nombreuses années . La survie de l’espèce White Bird, présente uniquement dans les Amériques, dépend de son éclosion. Ainsi commence une aventure incroyable, qui commence à l'intérieur du phare qui servait de maison à l'explorateur décédé et se dirige rapidement vers l'Amerzone, un monde qui mélange des forêts luxuriantes avec des marais dangereux. Les informations retranscrites par Valembois et un puissant vaisseau qu'il a conçu, l'Hydraflot, nous aideront à accomplir l'exploit. C’est-à-dire si nous parvenons à surmonter tous les défis que Sokal a imaginés.Si vous êtes un joueur avec quelques décennies d'expérience, vous avez probablement testé votre cerveau avec la version originale d'Amerzone. Lors de sa sortie en 1999, le titre était l'un des premiers à adopter des graphismes 3D avec une vue à la première personne. Même dans cette version remake, les joueurs observent l'environnement à travers les yeux du journaliste et pourront examiner l'environnement environnant . Étant donné l'âge du jeu, il n'est pas surprenant que le mouvement dans l'Amerzone soit fixe sur l'écran. Bien que les mouvements entre les environnements soient fluides et donnent l'idée d'une véritable exploration, nous ne pourrons jamais avoir le contrôle sur le personnage. Cependant, nous pourrons faire pivoter la caméra à notre guise, pour observer ce qui nous entoure. Chaque zone cache des indices et des objets à récupérer, indispensables comme dans tout point and click qui se respecte pour résoudre les énigmes. L'Amerzone est vraiment excellent à cet égard, offrant un excellent mélange de défis logiques et d'exploration. Trouver le bon chemin ne sera certainement pas une promenade de santé, mais dans cette version revue et corrigée, nous serons soutenus par une série d'indices progressifs . De plus, en appuyant sur un bouton dédié, tous les points d'intérêt avec lesquels interagir seront mis en évidence, afin de ne perdre aucune information en cours de route. Le but final sera toujours de collecter des objets et de les utiliser au bon endroit, comme cela se produit dans d’autres œuvres similaires.L'Amerzone , en termes de mécaniques, est donc resté fidèle à l'original. Nous n'entrerons donc pas plus en détail sur cet élément, également afin d'éviter les spoilers. Cependant, puisqu'il s'agit d'un remake, il est nécessaire d'analyser les améliorations apportées par l' équipe Microids . Cette nouvelle version étonne tout d'abord par ses graphismes qui sont nettement améliorés . Les environnements et les personnages ont été entièrement recréés, profitant de la puissance de la PlayStation 5. Les effets de lumière sont à couper le souffle et l'équipe, profitant de l'excellent travail de Sokal, a réussi à fournir des vues vraiment photogéniques. Les menus et les effets sont également très agréables, même si à cet égard il faut souligner que les textes en italique, localisés comme le reste de l'ouvrage en français, sont parfois difficiles à lire. En parlant de langue, on appréciera également les doublages français qui donnent un coup de jeune à l'aventure d'origine. La fluidité globale a également été améliorée, les transitions entre les scénarios étant immédiates et fluides . La longévité de l'œuvre reste inchangée : les plus habiles pourront terminer la campagne d'Amerzone en environ quatre heures, surtout si vous vous souvenez comment résoudre certaines des énigmes présentes. Enfin, il convient de noter la présence d'un sélecteur de mode sur PlayStation 5, qui permet de choisir entre performances et graphismes en fonction de vos goûts. Les jeux pointer-cliquer, étant dépourvus de défis de compétences, se vantent généralement d'un Platine qui peut être obtenu par n'importe quel chasseur, à condition d'être très prudent. La liste d'Amerzone, comme beaucoup d'autres, comprend une série de coupes liées à l'histoire, ainsi que d'autres qui passent facilement inaperçues. La courte durée de l'aventure vous permettra néanmoins de terminer rapidement une deuxième partie, si vous oubliez quelque chose en cours de route.Tout comme pour les vins, il y a des jeux qui ressentent le poids des années en vieillissant, tandis que d’autres mûrissent et se révèlent engageants même après une longue période. L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur entre dans cette deuxième catégorie, grâce à la grande qualité du travail réalisé par le regretté Benoît Sokal, ainsi qu'au soin et à l'amour que Microids a mis dans ce remake. Revenir dans ce paradis tropical (ou le visiter pour la première fois) est une expérience incroyablement fascinante, enrichie de nombreuses énigmes pointer-cliquer et d'une histoire charmante. Si vous n'avez pas encore réservé vos vacances, nous vous suggérons de prendre un billet aller simple pour l'Amerzone.