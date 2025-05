NOSTRA GAMES continue la série de jeux qui vous permettent d'essayer le rôle d'un gérant de magasin. Collectible Cars Shop Simulator vous permet de vous occuper d'un magasin de voitures de collection avec un certain nombre d'améliorations par rapport aux jeux précédents de la série. Nous commençons dans une petite rue avec un capital de départ de 1 000 $ et un petit espace locatif. Nous utilisons ce montant pour acheter un rack et le premier lot de marchandises. Ici, vous devez transporter vous-même les cartons, disposer les marchandises, choisir les prix, équilibrer les prix en fonction de la demande et, bien sûr, vous tenir à la caisse. La gamme de produits est divisée en fonction du niveau de mise à niveau du magasin. Le pompage s'effectue via le service client et la finalisation des transactions d'achat. Dans le même temps, vous devez rendre la monnaie à la caisse ou travailler avec un terminal bancaire si le client paie par carte. Le quart de travail dure toute la journée et pendant ce temps, vous devez surveiller la disponibilité des marchandises sur les étagères. L'argent reçu peut être dépensé dans plusieurs directions : agrandir l'espace de vente, acheter des stocks, décorer avec des affiches, un stand avec des objets de collection et organiser un espace de jeu pour les clients. Au fur et à mesure que vous effectuez des mises à niveau, le nombre de produits augmente, plusieurs rangs de voitures de collection, des accessoires pour elles et des autocollants. Selon la politique de prix choisie, tout ce qui est placé sur les étagères est balayé, et il faudra le réapprovisionner régulièrement.À partir du niveau 10, il devient possible d'embaucher un caissier. Il a deux options pour faire le travail : lentement ou plus vite. Le salaire en dépendra, mais ici, il est possible de reporter le paiement de quelques semaines et de ne pas penser au paiement pendant une courte période. Nous consacrons le temps libéré à réapprovisionner l'assortiment et à organiser la décoration intérieure. Vous pouvez également ouvrir le produit vous-même, l'ajoutant ainsi à votre collection personnelle de voitures. Ces voitures peuvent également être exposées séparément sur un piédestal, vendant ainsi des exemplaires particulièrement intéressants aux collectionneurs. L'un des trophées est lié à cela, vous obligeant à collecter 100 de ces voitures. Dans l'ensemble, le jeu est assez mesuré et en 1,5 à 2 heures environ, vous pouvez atteindre le platine, après avoir rempli toutes les conditions. Le projet lui-même sera intéressant non seulement pour les chasseurs de trophées, mais aussi pour les adolescents, leur permettant de réaliser leur rêve de gérer leur propre magasin. Collectible Cars Shop Simulator peut présenter des problèmes notables et la réalisation technique ne casse pas trois pattes à un canard. Les personnages à l'écran possèdent des animations en bois, peu crédibles et aussi assez buggées. De plus, ils sont tous pareils... certains ayant des expressions presque horrifiantes, avec des yeux complètement noirs et des expressions statiques qui laissent des traces. En revanche, le design des objets à vendre est tout à fait crédible et varié. Dommage cependant pour les bugs qui vont de l'absurde au pardonnable. En effet, si l'interpénétration des objets et des personnages peut être vaguement pardonnée, il y a eu plusieurs occasions où nous avons été contraints de relancer le jeu. Quant au son , il est oubliable et également peu varié, ponctuant les journées de jeu de manière continue et répétitive. Enfin, il convient de mentionner l'absence totale de la langue française dans ce projet.Collectible Cars Shop Simulator est un titre de niche avec une jouabilité immédiate et assez agréable, surtout au début et qui devient ensuite répétitif, sans trop d'éléments innovants. Cela étant, la courte durée de la campagne empêche de sombrer dans la monotonie.