Spellcaster University est le premier effort majeur du studio indépendant Sneaky Yak Studio, né de la passion de trois frères pour les jeux vidéo. Après une longue phase de développement et une phase d'accès anticipé sur Steam durant laquelle les développeurs ont accueilli les suggestions des joueurs, Spellcaster University est enfin arrivé dans sa version finale sur PC il y a près de quatre ans et maintenant seulement les consoles sont servies. Dans un pays de magie, d'elfes et d'orcs, les forces du mal refont surface tous les 274 ans et demi pour semer le chaos parmi le peuple. À l'approche de l'hiver, le peuple se prépare à la guerre et à repousser le seigneur du mal dans les profondeurs de l'oubli. Mais à cause d'une erreur de calcul , le mal arrive cette fois-ci tôt, prenant les gens au dépourvu. Les premières victimes des hordes des ténèbres sont les écoles de magie obligées de renvoyer leurs élèves avant la fin de leurs études, parmi les rares survivants des écoles il y a nous sur qui pèse un lourd fardeau : reconstruire l'école de magie et partager les connaissances avec de nouveaux acolytes. Mais ce ne sera pas si facile car ce n'est qu'une question de temps avant que l'armée du Seigneur des Ténèbres ne nous atteigne, nous forçant à fuir et à recommencer notre travail ailleurs. Spellcaster University est un jeu de cartes de gestion dans lequel nous devrons construire une école de magie pour former ceux qui, dans le futur, pourront sauver le monde des ténèbres. La campagne est structurée en niveaux, chacun commençant par le choix de la zone dans laquelle construire notre université .Chaque zone aura des caractéristiques différentes ( bonus et malus ) et des objectifs spécifiques. Il y a trois objectifs principaux à atteindre dans chaque niveau, l'un d'eux dépend de la zone, tandis que les autres sont assez génériques. Par exemple, dans la zone du volcan, notre objectif sera d’améliorer notre relation avec la faction naine qui vit dans les entrailles du volcan adjacent à notre école. Les objectifs génériques, quant à eux, incluent par exemple l'obtention d'un certain score de mana dans une discipline spécifique ou la formation d'un certain nombre d'étudiants. À la fin de chaque niveau, le mal apparaîtra à notre porte, nous obligeant à abandonner l'université que nous avions travaillé si dur à construire et à conclure à la hâte les études de nos étudiants, qui ne pourront souvent pas aspirer à des carrières illustres en raison de leur manque de compétences. En fonction du nombre d'objectifs complétés, nous recevons une récompense différente . La récompense est un livre de sorts qui nous donne un bonus permanent, efficace même dans les niveaux suivants. En même temps, chaque niveau se termine par une malédiction que nous pouvons choisir parmi les trois disponibles. La malédiction sera également permanente et ses effets s'appliqueront à tous les niveaux ultérieurs de la campagne. La difficulté du mode campagne est donnée par les malédictions qui s'accumuleront au fur et à mesure que nous avancerons dans les niveaux, nous gênant dans la gestion de notre école et facilitant ainsi les choses pour le Seigneur du Mal .Notre travail à l'Université Spellcaster sera de prendre soin de notre université en gérant tous ses aspects. Nous serons d'abord appelés à construire la structure dans laquelle nous formerons les futurs sorciers prêts à combattre les forces du Seigneur du Mal. Le système de construction et de mise à niveau des salles est basé sur un système de cartes . Nous avons six jeux de cartes différents à notre disposition, mais au début nous aurons accès presque exclusivement au jeu générique. Grâce à une somme d'argent (ou de mana pour les decks spéciaux) nous pouvons piocher trois cartes , parmi lesquelles nous ne pouvons en choisir qu'une seule, tandis que les autres seront défaussées. L'argent provient des frais de scolarité payés par les étudiants à l'école, tandis que le mana est généré par leurs progrès dans leurs études. Les cartes sont tout ce dont nous avons besoin pour construire l'Université et représentent les salles qui répondront aux besoins de nos fidèles (dortoir, chambres privées, salles communes et réfectoire), les salles dédiées aux professeurs et, bien sûr, les salles de classe. Chaque fois que nous construisons une salle de classe particulière, il nous sera demandé de choisir entre deux professeurs, chacun ayant des forces et des faiblesses particulières qui affecteront nos étudiants, leur vitesse d'apprentissage et nos finances. Cependant, ce système nous empêche de pouvoir licencier un professeur en particulier qui aurait peut-être une attitude complètement opposée à celle des étudiants. En plus des salles, les cartes nous permettent également de placer des artefacts , chacun avec des bonus spécifiques, ou d'enrôler des familiers tels que des dragons et des licornes qui se déplaceront dans les salles de classe de l'Université en influençant positivement les étudiants, en les aidant à apprendre un certain sujet plus rapidement ou en attirant dans notre école des étudiants de races non humaines telles que des loups-garous, des elfes, des vampires, des orcs et des créatures abyssales d'un univers lovecraftien lointain.Dès que nous commencerons à construire notre université, les étudiants commenceront à nous envoyer des candidatures pour s’inscrire. Ce sera à nous d'examiner leurs profils et de les classer par foyer . Chaque étudiant est présenté à travers une fiche dans laquelle on nous indique le nom et le prénom (que nous pouvons modifier à notre guise) et les années d'études qui varient d'un étudiant à l'autre. Ces cartes nous seront également utiles pendant le jeu car elles montrent le niveau d'apprentissage dans les différentes disciplines. Lors du processus de sélection, ce qui est important, ce sont les forces et les faiblesses de chaque étudiant, caractéristiques essentielles qui détermineront également leur prédisposition à apprendre une certaine matière plus ou moins rapidement. Notre choix doit également se faire en fonction du statut social de l'étudiant qui influence nos revenus, de ses capacités intellectuelles qui modifient la vitesse d'apprentissage et de son attitude (neutre, bonne ou mauvaise). Il en va de même pour le processus de sélection des enseignants qui enseigneront dans notre école. Comme dans toute école de magie qui se respecte, nous pourrons fonder des maisons dédiées à l'étude de certaines disciplines électives. Encore une fois, pour fonder une nouvelle maison, nous avons besoin d'une carte. Nous n'avons pas de limite sur le nombre de maisons, mais nous sommes évidemment limités par le nombre de cartes de ce type que le destin nous permettra de tirer. Pour chaque maison, nous pouvons établir des priorités pour une ou plusieurs disciplines et décider d'en opposer un veto à d'autres, de cette manière nous pouvons créer des maisons plus ou moins spécialisées dans un sujet. Il faut évidemment tenir compte des aptitudes des élèves lorsque nous allons les répartir dans les foyers afin d'obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, éviter d'affecter un élève qui tarde à apprendre l'alchimie à une maison où cette discipline est enseignée en priorité. Les maisons nous offrent également une bonne dose de personnalisation en nous permettant de créer un blason , de changer le nom de la maison et de choisir la couleur des tuniques des étudiants qui y appartiennent.Pour être sûr de ne rien manquer, les développeurs de Spellcaster University ont également décidé d'inclure la diplomatie avec les autres factions présentes sur la carte où nous construirons notre école. Les communications avec l'extérieur sont assurées par des cobayes voyageurs qui sont littéralement propulsés à destination par catapulte avec une meilleure efficacité que les hiboux postaux obsolètes. Créer un lien avec nos voisins nous donne des avantages importants, il faudra donc éviter les tensions qui au contraire nous donneront des pénalités qui affecteront considérablement la suite du jeu. A la fin de leur cursus studiorum l' avenir des étudiants sera déterminé par leurs compétences, en tant que directeur nous pourrons accepter la carrière entreprise par l'étudiant ou décider de la réorganiser . Les carrières influenceront le prestige de l'école et les bonus qui peuvent être immédiats ou avoir un effet permanent sur l'ensemble de la campagne. Spellcaster University trouve sa force dans le caractère aléatoire qui rend chaque niveau, chaque partie différent, nous obligeant à mettre en œuvre des stratégies toujours nouvelles pour développer notre université et tenter d'arrêter l'avancée du mal. Des cochons d'Inde déguisés en pigeons voyageurs aux créatures légendaires telles que les concierges occupés à apprivoiser les étudiants indisciplinés, en passant par les comités de parents soucieux de la discipline de leurs enfants et les grèves des professeurs à réprimer avec des seaux d'alcool ou de café , Spellcaster University vous offrira des heures d' ironie saine .Même les graphismes simples et colorés rendent nos jeux joyeux, incarnant pleinement le style du jeu. La bande sonore est adaptée au thème, même si elle peut parfois sembler un peu répétitive dans les parties plus longues. La présence d' effets sonores spécifiques lorsque la caméra zoome sur un certain point de l'école est très appréciée. Le manque de gestion et de contrôle complet du personnel se fait quelque peu sentir, en effet les étudiants et les professeurs auront un libre arbitre total et il ne sera en aucun cas possible d'expulser des étudiants ou de licencier des professeurs . De plus, une fois qu'une pièce est construite, il ne sera plus possible de la détruire ou de la déplacer. Très utile pendant les jeux est la possibilité de consulter les statistiques de l'école qui nous donneront des informations détaillées sur l'enseignement et les finances. De plus, au cas où nous aurions un dérapage sur le gameplay, il sera possible de consulter un guide détaillé sur les principales dynamiques du jeu.Spellcaster University est un jeu qui à première vue semble simple, mais qui possède des mécaniques particulières et originales qui le rendent dynamique et amusant. Le sentiment, malheureusement, est que le jeu veut en mettre trop sur la table, en insérant parfois des statistiques inutiles ou des événements chaotiques par rapport au postulat initial. Spellcaster University est assez agréable : nous avons enfin pu gérer notre propre école de magie et de sorcellerie dans un cadre fantasy humoristique vraiment réussi.