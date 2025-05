Le complexe de Cheyenne Mountain était en fait destiné à héberger des fonctionnaires du gouvernement et un certain nombre de civils en cas de guerre mondiale de destruction, mais les choses se sont déroulées différemment : seuls les oligarques survivants ont pu s'échapper vers le monde protégé de la montagne. Quatre-vingts ans plus tard, cette élite décadente contrôle toujours la fortune de la montagne - également connue sous le nom de « la bulle » - dirigée plus récemment par un homme avide de pouvoir qui s'est élevé à la présidence et ne veut qu'une chose : un nouveau départ aux dépens de tous ceux qui ont survécu à l'apocalypse à l'extérieur. Mais certains lui résistent. C’est ainsi que commence l’histoire des rebelles dans la « bulle ». Cependant, seul Mike parvient à échapper aux griffes du Président et à s'échapper dans un monde hostile gouverné par des pillards, des mutants et des cannibales. Il veut atteindre un autre refuge, car il connaît les plans de son président, qu'il ne veut pas voir se réaliser. Mais bien sûr, ce n’est pas si facile et après l’accident, il doit compter entièrement sur l’aide et la confiance d’une jeune femme qui en sait plus sur « la bulle » que quiconque et qui cherche donc à se venger.Des déchets, de l'action, du sang et une pincée de critique sociale. Voilà les ingrédients du titre inattendu et divertissant Post Americana de Steve Skroce (scénariste) et Dave Stewart (dessinateur), un comics paru en 2021 aux éditions Image et qui arrive enfin en français. La couverture nous révèle déjà la démarche de cette œuvre. Le voyage que les deux personnages entreprennent ensemble est mis en scène de manière pleine d'action et offre tous les éléments familiers d'autres histoires post-apocalyptiques. Bien sûr, il existe aussi des enclaves où la civilisation a été préservée et où les gens tentent de maintenir des normes morales élevées. Mais il y a aussi ceux qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, vivent selon la loi du plus fort et, last but not least, sont complètement dégénérés - de sorte que l'intrigue a également une touche d'horreur appropriée. Skroce et Stewart se servent du décor des terres désolées pourries et misent sur un humour trash et une représentation explicite de la violence. Étonnamment, ce mélange fonctionne sans trop secouer la tête. Le monde représenté semble cohérent et authentique et les histoires des personnages principaux éveillent l'intérêt pour la suite de l'histoire. Les changements de décor apportent des éléments d'aventure supplémentaires. Qu'il s'agisse de poulets tueurs mutants, de cannibales ou de robots de parcs d'attractions à l'état sauvage, rien ne semble s'opposer à la créativité de Skroce et Stewart. Petit à petit, on s'attache aux personnages, car les deux héros sont des personnages aux contours bruts, mais aussi aux traits trop humains qui font qu'on les apprécie et qu'on s'attache à eux. Les dessins de Stewart donnent un sentiment de rétro pulpeux. Ils semblent parfaitement correspondre à l'approche trash de Post Americana. Ceux qui recherchent des dessins hyperréalistes seront déçus, mais les amateurs de bande dessinée classique y trouveront leur compte. Stewart n'hésite pas non plus à représenter les éléments gore dans les moindres détails. Ainsi, des visages humains sont intégrés dans les vêtements des cannibales. Ce n'est pas pour les âmes sensibles ! Comme on pouvait s'y attendre, Post Americana contient également une pincée de critique sociale. Mais elle est intégrée de manière relativement superficielle et ne saute pas au visage du lecteur avec force. Lorsque le président de la « bulle » (un habitat protégé dans une montagne), qui prétend être le président de tous les Américains, tient ses discours, des références au pathos des discours politiques actuels s'imposent. La représentation de la mère du président vise également à critiquer le monde des célébrités. On ne trouve cependant pas dans Post Americana de questions philosophiques profondes ou de satire politique explicite.À première vue, « Post Americana » ne semble pas raconter une histoire nouvelle, mais les éléments familiers ont été intelligemment remixés pour que l’intrigue offre toujours des rebondissements surprenants, la gardant très passionnante. Ce sont peut-être ces petits moments « What the F*** » qui suscitent toujours un grand étonnement. On peut se demander ce que Skroce et Stewart ont consommé en travaillant sur cette œuvre. Il y a beaucoup à dire contre le thé à la valériane et les biscuits à l'épeautre !Date de sortie : 22 janvier 2025Edition : Hi Graphic