Roller Girl

Lorsqu'Astrid, douze ans, s'inscrit à un camp d'été de roller derby, elle s'attend à ce que sa meilleure amie Nicole suive ses plans comme elle le fait habituellement. Mais Nicole a d'autres projets : elle va à un camp d'été de ballet. Astrid est terriblement nulle en roller pendant presque tout le livre, et c'est incroyable de la voir persévérer tant elle veut faire du roller derby. Pendant un moment, les deux filles ne se parlent plus. L'amie de danse classique de Nicole (qui est aussi, bien sûr, l'ennemie d'Astrid depuis le CP) tente de monter Nicole contre Astrid ; Astrid conclut que ça marche et s'en prend à Nicole pour sa trahison. Mais finalement, Astrid et Nicole se parlent et se rapprochent. Elles ont désormais des centres d'intérêt différents – ou plutôt, elles ont toujours eu des centres d'intérêt différents, et (comme le souligne Nicole) Nicole a toujours essayé de s'intéresser à ceux d'Astrid, tandis qu'Astrid a toujours rejeté les activités plus féminines de Nicole – mais cela ne signifie pas qu'elles se détestent. Nicole assiste au match de roller derby d'Astrid et lui apporte un bouquet de fleurs pour lui montrer qu'elles sont vraiment amies. Elle invite Astrid à dîner, mais Astrid préfère passer du temps avec son équipe. Nicole s'en va. Puis une coéquipière d'Astrid l'invite à dîner, et Astrid l'accompagne… laissant le bouquet de Nicole derrière elle.Et puis, d'un côté, nous ne pouvons pas contester le réalisme : les amis d'enfance ont souvent des intérêts divergents en grandissant, et cela signifie souvent qu'ils s'éloignent, et c'est bien qu'Astrid et Nicole aient pu affronter cela suffisamment bien pour que leur amitié puisse s'éteindre à l'amiable, plutôt que d'être détruite dans une explosion de rage et de haine. Mais d'un autre côté, elles ne sont plus amies et c'est tellement triste , et Nicole a apporté des fleurs au combat d'Astrid pour elle – des fleurs ! des fleurs ! – et Astrid abandonne ce symbole de leur belle amitié sur les gradins lorsqu'elle sort dîner avec sa nouvelle copine de derby ! Astrid est probablement le personnage de livre pour enfants le plus gay de tous les temps. Le livre ne le dit jamais ouvertement, mais de nombreuses preuves le confirment. Astrid s'inscrit au roller derby en partie parce qu'elle est sous le charme d'une des joueuses, Rainbow Bite. Elle achète un poster de Rainbow Bite et l'accroche au-dessus de son lit. Elle répète sans cesse à quel point elle trouve horrible l'intérêt croissant de Nicole pour les garçons (et les vêtements, la danse classique et autres trucs de filles, mais le côté garçon est le plus marquant). En plus, elle porte des chaussettes arc-en-ciel pour sa tenue de derby. Elle porte des chaussettes arc-en-ciel sur la couverture du livre . Des chaussettes arc-en-ciel que Nicole lui a achetées. Comment Nicole pourrait-elle dire plus clairement : « Je t'aime et je te soutiens même si je ne suis pas comme ça » ? Nicole est la meilleure amie de tous les temps et Astrid devrait la chérir comme un bijou rare et magnifique.Roller Girl de Victoria Jamieson est un roman graphique sur le roller derby qui a reçu un Newbery Honor Award en 2016. C'est à la fois un récit de sport (avec quelques clins d'œil complices : il y a une scène géniale où Astrid réfléchit à des techniques d'entraînement qu'elle a puisées dans des films de sport, et qui se termine par « regarde plus de films de sport ») et un drame d'amitié marquant.Date de sortie : 13 février 2025Edition : 404 Graphic