C'est de l'amour, crois-moi ! tome 1

C'est de l'amour, crois-moi ! (Hikaeme ni Itte mo, Kore wa Ai) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Risa Amakawa est une fille indépendante et a toujours réussi à se débrouiller seule. C'est le genre de fille qui porte un sac à dos rempli d'articles « au cas où » pour ne rien demander à personne, qui se concentre entièrement sur ses études et qui a vraiment peu ou pas d'amis. Un jour, alors qu'elle sortait de l'école, elle trouva un garçon, Zen Ôhira, allongé sous la pluie. Bien qu'il ait l'air d'un voyou, il était en fait une personne douce et très gentille. Cependant, tout ce que Risa voit, c'est qu'elle a reçu une bonne raclée. Elle tente de l'aider, mais lorsque le jeune homme refuse, elle lui laisse les adresses les plus proches où se rendre en cas d'urgence. En guise de remerciement pour son aide, Zen lui donne un bon qu'elle peut utiliser à tout moment pour pouvoir l'aider, et bien que Risa pense qu'elle n'en aura pas besoin, elle finit par être impliquée dans un événement inattendu qui l'oblige à l'utiliser. Ils commencent alors à s'impliquer l'un avec l'autre, lui s'approchant d'elle et lui proposant de l'aide sans qu'elle le demande, et elle investissant son temps, ses connaissances et un peu de son amour dans un garçon qui est aimé de tous.Nous avons ici entre nos mains un shojo simple, doux, amusant et avec une morale très bien placée, qui nous montre comment les mangas classiques continuent d'être parmi les meilleurs. Dans ce cas, les deux personnages s'opposent fortement dans leur vision de la vie, mais c'est précisément cette opposition qui en fait un énorme succès. La création de ces deux personnages est un énorme point en sa faveur, car la vérité est que non seulement ils sont très réalistes, mais il est également facile de s'identifier à eux ; ils ont leurs défauts et leurs succès, et ils nous captivent à chaque page. Est-ce que vous vous serez arrêtés pour aller voir la personne blessé, sachant qu’il a été tabassé par des voyous ? Plusieurs personnes ont continué leur chemin en le regardant ou en baissant la tête, mais Risa n’a pas tellement hésité à lui prêter main forte. Risa est discrete, même si selon les situations, elle dit ce qu’elle pense. Dès le début, on se demande ce qui s’est passé pour qu’elle sorte toujours avec un sac rempli d’affaire et chaque jour, alors qu’elle ne va qu’au lycée et aux cours du soir. Elle n’aime pas demander de l’aide, mais ça n’empêche pas Zen d’être là toujours au bon moment pour l’aider. Un voyou avec un bon fond, il a l’air de beaucoup s’intéresser à Risa. Et quant à l'art, c'est vraiment beau, parfaitement réalisé et parfaitement adapté à une romance adolescente. Ses fonds sont neutres et ne saturent pas les pages, ce qui donne beaucoup d'air aux vignettes et rend la lecture fluide et très agréable.En conclusion, nous sommes face à une superbe série, courte, avec des personnages adorables, bien joués et très charmants. Encore une belle réussite de cette auteure qui nous propose une nouvelle série pleine de charme.Date de sortie : 4 avril 2025Edition : Kana