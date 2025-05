Nier : Automata - Opération Pearl Harbor tome 4

NieR : Automata - Opération Pearl Harbor (YoRHa: Shinjuwan Kouka Sakusen Kiroku) est une série qui a connu un total de quatre tomes au Japon aux éditions Square-Enix. Il s'agit d'une préquelle du jeu de rôle à succès de 2017. Même si les premières pages se déroulent en 11945, année dans laquelle se situe également l'histoire de NieR:Automata, un saut dans le temps est rapidement effectué quatre ans plus tôt. En 11941, l'humanité s'est retirée sur la Lune après l'attaque des êtres mécaniques. Depuis une base en orbite autour de la Terre, appelée le Bunker, les androïdes poursuivent la guerre contre les machines. Afin de porter un coup dur à l'ennemi, seize nouveaux modèles d'androïdes sont envoyés sur Terre pour la mission spéciale "Descente vers Pearl Harbor". Cependant, l'approche ne se déroule pas comme prévu et l'escadron YoRHa subit de lourdes pertes. Seuls les n°2, n°4, n°16 et n°21 survivent. Les renforts ou l'interruption de la mission ne sont pas au rendez-vous et les quatre androïdes, qui se trouvent pour la première fois sur Terre, doivent se préparer à un combat acharné contre les êtres mécaniques.En l'an 11941, afin de reconquérir la terre des griffes des formes de vie mécaniques pour l'humanité, l'unité "YoRHa", composée de nouvelles armes de combat androïdes (automates) (soldats), effectue une opération de débarquement à Pearl Harbor, en direction du mont Kaala sur l'île d'Oahu, où se trouve la base du serveur ennemi. Cependant, ils rencontrent une attaque lors de la descente et seulement quatre personnes (sur 16 au départ), dont le protagoniste « A2 », parviennent à atterrir en toute sécurité sur le sol. Bien qu'ils soient capables de coopérer avec la Résistance, composée de soldats androïdes survivants de l'ancien modèle qui ont été déployés sur le terrain il y a 200 ans (l'opération Huitième Descente), ils subissent d'autres pertes (tués au combat) mais dans ce volume, ils atteignent finalement leur destination, la salle des serveurs au 12e étage. Là, deux filles (jumelles) qui sont des terminaux de formes de vie mécaniques modélisées d'après des androïdes les attendent, et elles déclenchent une bataille avec les formes de vie mécaniques (comme les boules qui apparaissent dans Gundam). Après cela, il y a une bataille avec des ennemis qui ont régénéré (réparé) les corps de leurs camarades soi-disant sacrifiés (dans le but de les faire hésiter à attaquer avec leur apparence), puis enfin une bataille avec les filles susmentionnées... Et donc, comme c'est le volume final, on pourrait penser qu'il y aurait du drame à voir, mais la disparition des filles boss finales est décidée par le sacrifice du dernier camarade restant. De plus, la scène finale, dans laquelle ils rencontrent 2B et les autres, semble avoir été programmée pour coïncider avec la sortie commerciale de ce volume et le début de la deuxième saison de l'anime, ce qui donne un aperçu du mercantilisme qui a la priorité sur le contenu dans les mangas d'aujourd'hui. Cela étant dit, l'œuvre est annoncée comme « une adaptation manga complète du drame musical qui partage la même vision du monde que l'œuvre originale et la supervision de Yoko Taro », donc le contenu est acceptable. Cela dit, il aurait été intéressant d'avoir une histoire originale qui plonge davantage dans le moi intérieur d'A2. Bien sur, l'illustrateur qui a travaillé si dur pour adapter cette œuvre en manga est à féliciter.La conclusion de l’histoire passée d’A2 est bien plus douloureuse que quiconque aurait pu l’imaginer. C'était une histoire vraiment folle, et même en connaissant le dénouement, c'était difficile à lire.Date de sortie : 9 janvier 2025Edition : Kurokawa