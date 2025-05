Deep3 tome 9

Deep3 est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu dix tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. La NBO, la plus grande ligue de basketball au monde, fait rêver des milliers de gens a travers le monde. Damian Kawai est l'un de ces jeunes qui souhaitent faire partie des légendes de cette ligue. C'est un prodige, enfin... C'était. Suite a une lourde blessure celui-ci va avoir du mal a reprendre son niveau de jeu. La faute au Yips... Le Yips est un trauma qu'il est impossible à guérir et qui tue des carrières puisqu'il est impossible de tirer... Que va devenir Damian maintenant que son rêve semble être brisé ?Ce neuvième tome de Deep 3 continue de nous plonger au cœur de l'intense compétition de basketball universitaire. Après avoir fait le deuil d'Earvin Johnson, figure paternelle qu'il s'était construite, Damian réintègre les Red Pirates avec une détermination renouvelée. Son objectif est clair : répondre aux attentes de son équipe et s'imposer comme leur option offensive numéro un. L'intrigue de ce tome est centrée sur l'affrontement tant attendu contre l'UEC, une équipe où évolue Cooper, le véritable fils d'Earvin. Cette confrontation porte une charge émotionnelle et narrative importante pour Damian, ajoutant une dimension personnelle au défi sportif. Un des points forts de ce tome, souligné par les premières critiques, est la naissance d'une nouvelle dynamique au sein des Red Pirates. Le partenariat entre Damian et Allen semble se développer de manière significative, les portant mutuellement pendant ce match crucial. Cette évolution dans les relations entre les personnages est un élément clé pour maintenir l'intérêt du lecteur. Le travail de Ryôsuke Tobimatsu au niveau du dessin continue d'être un atout majeur de la série. La qualité et le réalisme des illustrations contribuent grandement à l'immersion dans l'univers du basketball et à la retranscription de l'intensité des matchs. Les mises en scène sont souvent dynamiques et percutantes, renforçant l'action. Après les épreuves traversées, Damian montre une volonté de fer pour se surpasser et devenir le joueur clé que son équipe attend. Cette évolution psychologique et sportive du protagoniste est un moteur important du récit. La lutte au sein de la Division I se poursuit, et ce match contre l'UEC est présenté comme particulièrement incandescent. La tension est palpable et l'enjeu sportif et personnel pour Damian rendent la lecture captivante.Le tome 9 de Deep 3 est une continuation solide de la série, mettant en avant un match crucial et l'émergence d'un nouveau duo prometteur au sein de l'équipe. La qualité des dessins reste un point fort indéniable, et l'évolution de Damian continue de captiver le lecteur.Date de sortie : 5 mars 2025Edition : Mangetsu