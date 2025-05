La Belle & l'Ogre (Oni no Hana Sagashi) est un manga unitaire paru aux éditions Takeshobo. Dans un monde où les humains coexistent avec diverses espèces fantastiques (ogres, loups-garous, renards, corbeaux), Hana, une jeune humaine ordinaire travaillant dans un salon de thé, mène une vie simple et satisfaisante. Son quotidien bascule lorsqu'elle rencontre un bel homme à moto qui lui demande de l'épouser, affirmant qu'elle est sa promise destinée par le destin. Cet homme n'est autre qu'un héritier du clan des Ogres. Débute alors une romance inattendue entre une humaine pragmatique et un ogre romantique, avec les défis que leurs différences et leurs environnements respectifs impliquent.L'idée d'un monde où différentes espèces mythologiques vivent en harmonie avec les humains est séduisante et offre un potentiel narratif riche. L'intégration de ces éléments dans un contexte moderne est plutôt bien réalisée. Le protagoniste masculin, un ogre, se démarque par sa gentillesse, sa galanterie et son côté très romantique. Cela change agréablement des figures masculines parfois plus brutes que l'on peut trouver dans certains mangas du genre.Hana est une protagoniste avec les pieds sur terre, qui ne se laisse pas facilement impressionner. Sa franchise et sa réaction initiale de scepticisme face à la proposition inattendue la rendent relatable. Le manga parvient à combiner des éléments de comédie romantique avec des aspects de fantasy liés aux différentes espèces et à leurs traditions. Le label Crispy Love met en avant le caractère adulte de la romance, avec des scènes intimes et une exploration des sentiments et des doutes liés au début d'une relation. Sans être révolutionnaires, les dessins sont propres et servent bien l'histoire, avec un design des personnages reconnaissable. Le relatif bémol est que le format court du manga donne l'impression que tout se déroule trop vite. Le développement de la relation entre Hana et l'ogre est précipité, et l'on manque de profondeur dans l'exploration de leurs sentiments et de leurs passés respectifs.La Belle & l'Ogre est un manga qui propose un concept original et une romance agréable à suivre grâce à ses personnages principaux attachants. L'idée d'un ogre romantique et d'une humaine pragmatique fonctionne bien. Cependant, le format one-shot et le rythme très rapide sont les principaux défauts de cette œuvre : Tout va parfois trop vite.Date de sortie : 28 février 2025Edition : Taifu Comics