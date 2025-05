Un chant de Noël de Charles Dickens a été publié pour la première fois en décembre 1843. Ce livre a été adapté au théâtre et à l'écran d'innombrables fois et sa popularité est restée constante au fil des ans. Ebenezer Scrooge est un vieil homme avare et méchant qui déteste Noël et tout ce qui y est associé. Un soir de Noël , il reçoit la visite du fantôme de son associé décédé, Jacob Marley, qui l'avertit qu'il sera visité par trois esprits : les fantômes des Noëls passé, présent et à venir. À leur tour, les trois esprits arrivent et emmènent Scrooge dans un voyage à travers les moments clés de sa vie afin qu'il puisse apprendre de ses erreurs et s'amender. Mais comment Charles Dickens a-t-il pu créer tout cela ?La bande dessinée "Le Miracle de Noël, Dickens" propose une approche originale et intéressante du célèbre conte "Un Chant de Noël" (A Christmas Carol). Plutôt que de simplement adapter l'histoire de Scrooge en bande dessinée, Verdant choisit de tisser un récit en parallèle entre la création de l'œuvre par Dickens et l'histoire qu'il est en train d'imaginer. Explorer la genèse d'"Un Chant de Noël" en parallèle de l'histoire de Scrooge apporte une profondeur et une richesse nouvelles à l'œuvre de Dickens. On découvre les motivations de l'auteur, le contexte social de l'époque victorienne qui a influencé son écriture, et les échos de sa propre vie dans le récit de son avare. Le scénario de Patrick Verdant établit des liens astucieux entre la vie de Dickens et celle de Scrooge. On comprend mieux comment les préoccupations sociales de l'écrivain, ses propres difficultés et ses convictions ont pu nourrir la création de son personnage emblématique et de son parcours de rédemption. L'idée que Dickens ait lui-même pu être "inspiré par des spectres" d'une certaine manière est une trouvaille narrative intéressante. Le travail de Giacomo Rosati est un point fort de l'album. Son style réaliste, sans être figé, retranscrit bien l'atmosphère de Londres au XIXe siècle. Les couleurs directes contribuent à créer une ambiance parfois sombre et mélancolique, mais aussi chaleureuse lors des scènes de Noël. Les détails des costumes, des intérieurs et des paysages londoniens sont soignés et immersifs. Malgré la complexité de jongler entre deux récits, la narration reste claire et fluide. Les transitions entre les scènes de la vie de Dickens et celles du "Chant de Noël" sont bien gérées, permettant au lecteur de suivre les deux histoires sans confusion. La bande dessinée ne se contente pas de raconter une histoire, elle incite également le lecteur à (re)découvrir l'importance de l'œuvre de Dickens et son impact sur la société de son temps. Elle met en lumière ses engagements en faveur de plus d'égalité et de justice sociale."Le Miracle de Noël, Dickens" est une bande dessinée réussie et originale qui offre un regard neuf et enrichissant sur un classique de la littérature de Noël. Patrick Verdant et Giacomo Rosati proposent un récit intelligent qui mêle habilement fiction et réalité, éclairant la genèse d'"Un Chant de Noël" et les motivations profondes de son auteur.Date de sortie : 17 janvier 2025Edition : Editions du Tiroir