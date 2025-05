Et si le stress n'était pas l'ennemi qu'on croit ? Cette BD propose un regard nouveau sur ce mécanisme naturel, utile à notre survie, mais qui peut devenir un poison lorsqu'il s'installe en mode chronique. À travers les aventures de trois stressés ordinaires réunis pour un atelier de gestion du stress, Anaïs Roux nous plonge avec légèreté dans les méandres du cerveau, de l'amygdale au système parasympathique, et nous montre comment le stress déclenche une cascade de réactions... Elle nous explique aussi comment reprendre le contrôle.La BD suit les aventures de trois personnages stressés qui participent à un atelier de gestion du stress. À travers leurs expériences, Anaïs Roux explore les mécanismes du stress, ses causes et ses conséquences, tout en proposant des techniques pour mieux le gérer. Le stress est un problème qui touche de nombreuses personnes, et cette BD offre un regard nouveau et déculpabilisant sur ce phénomène. Anaïs Roux, psychologue spécialisée dans les neurosciences et Jean-François Marmion (rédacteur en chef de la revue de psychologie Le Cercle Psy), expliquent les mécanismes du stress de manière claire et accessible, tout en utilisant l'humour pour dédramatiser le sujet. Le style graphique d'Anne-Isabelle Lucas est parfaitement adapté au ton de la BD, rendant la lecture agréable et divertissante. La BD propose des techniques concrètes pour gérer le stress, telles que la respiration, la méditation et la cohérence cardiaque. L'auteure parvient à vulgariser des concepts scientifiques complexes tout en gardant un ton léger et humoristique. L'histoire sert principalement de support aux explications sur le stress, et certains lecteurs pourraient trouver l'intrigue un peu simple. De plus, les trois personnages principaux représentent différents types de stressés, ce qui peut les rendre un peu caricaturaux.« La vie est un long stress tranquille » est une BD qui remplit son objectif : informer et aider les lecteurs à mieux comprendre et gérer leur stress. L'approche pédagogique et ludique d'Anaïs Roux, ainsi que les illustrations d'Anne-Isabelle Lucas, en font une œuvre accessible et divertissante.Edition : Les ArènesDate de sortie : 13 mars 2025