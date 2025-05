L'incroyable histoire de la cuisine NED

Benoist Simmat a pris goût à ce genre d'aventure et nous propose aujourd'hui L'incroyable histoire de la cuisine. Encore plus ambitieux que d'autres ouvrages de la collection, compte tenu de son approche même, car il couvre beaucoup plus de sujets, aborde beaucoup plus de sujets, et bien qu'en termes de nombre de civilisations et de périodes historiques, il évolue dans des paramètres connus. Et si ce voyage était attrayant et agréable, celui-ci l’est aussi. Avec des dessins de Stéphane Douay cette fois, ce volume répond à tous les objectifs qu'il se fixe, en suivant un parcours pédagogique qui n'est pas si différent de ces merveilleuses séries Il était une fois... et un bon sens de l'humour qui rend très supportable une revue historique, qui pourrait bien être la base d'une œuvre qui pourrait être comprise comme quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais en ajoutant ce facteur plus léger, ce que vous obtenez est un voyage très agréable qui est tout à fait irréprochable et, pour vous mettre encore plus l'eau à la bouche, est couronné d'un petit recueil de recettes de plats qui apparaissent tout au long du livre. Simmat propose un double récit. Le plus historique, le plus didactique et par extension le plus complet est celui que l'on retrouve dans les cartouches de texte. Et comme Simmat sait que, dans une bande dessinée qui vise un large public, cela peut devenir un obstacle, il les rend très spécifiques, ne les étend pas trop, mais en même temps ne leur enlève pas d'informations. Et ces informations sont essentielles pour que le récit soit le voyage qu’il propose de la préhistoire à nos jours. La compagnie arrive plus tard, avec les dialogues, avec une présentation des personnages qui semble très contemporaine, peu importe si l'on part d'époques révolues. Avec ce que nous avons dit, nous pouvons conclure que Simmat nous a captivés de cette double manière, il a tenté notre intelligence studieuse avec de nombreux faits très juteux qui finissent par passionner tout amateur de l'histoire de la société, et en même temps il nous fait aimer ses personnages très éphémères, suffisamment pour que nous puissions rire avec eux à un moment donné, en comprenant le contexte à partir duquel ils nous parlent. Un voyage, en effet, comme on peut le voir sur la couverture du livre, dans lequel on voit l'évolution humaine non seulement en termes sociaux mais aussi en termes géographiques et à travers l'alimentation, peu d'éléments plus décisifs que celui-ci peuvent être trouvés.Nous avons mentionné plus haut la référence à Il était une fois… et lorsqu'on évalue le dessin de Douay, c'est un élément à prendre en compte. Et nous ne parlons pas d'une photocopie du style, non, car l'illustrateur donne à l'incroyable histoire de la cuisine son propre look très distinct. Mais nous parlons de l’esprit, d’une simplicité de conception qui sert les objectifs didactiques et ceux de la création d’une histoire agréable. Bien sûr, ne confondons pas la simplicité avec quelque chose de différent, car il y a une attention très appréciable aux détails qui fait que l'aspect le plus historique est capturé avec une finesse documentaire louable. Et cela ne change pas, quel que soit le lieu ou le moment où se déroule chaque scène spécifique, ce qui est très louable compte tenu de l'ambition dont nous parlions : couvrir toute l'histoire de l'humanité, avec le saut continu de nombreux détails qui est nécessaire, même au sein d'un seul chapitre. Nous mangeons tous, et la grande majorité d’entre nous apprécie cela, il semble donc tout à fait logique de penser que la lecture de L’incroyable histoire de la cuisine plaît à des lecteurs d’horizons très différents. Il pourrait y avoir peu de signes plus clairs du succès de la construction d’un projet comme celui-ci. Et si nous complétons le tout avec l'une des recettes à la fin, nous ne pouvons que vous souhaiter un bon repas. Cette nouvelle édition comporte un chapitre supplémentaire sur l'histoire des restaurants.« L'incroyable histoire de la cuisine » est une bande dessinée réussie qui offre une perspective originale et divertissante sur l'histoire de l'alimentation. C'est une œuvre qui plaira aux amateurs d'histoire, de cuisine et de bandes dessinées.Edition : Les ArènesDate de sortie : 3 avril 2025