ESET, nouveau membre de la Cyber Security Coalition

Le 8 mai 2025 - ESET®, un leader mondial et première entreprise européenne dans le domaine des solutions de cybersécurité, est fière d’annoncer qu’elle fait désormais partie des membres de la Cyber Sécurity Coalition belge.Cette coalition, un partenariat entre le monde universitaire, les pouvoirs publics et le secteur privé, a pour but de lutter contre la cybercriminalité. Aujourd’hui, en Belgique, plus de 200 organisations représentant ces trois secteurs sont des membres actifs qui contribuent à la mission et aux objectifs de la Coalition dont le but est de renforcer la résilience en cybersécurité du pays en construisant un écosystème solide au niveau national.Pour y parvenir, la Cyber Sécurity Coalition et ses membres des différents secteurs pratiquent l’échange d'informations, la collaboration opérationnelle et font des recommandations résultant en politiques et en lignes directrices plus efficaces. Cela permet de mettre en place des campagnes de sensibilisation s’adressant aux citoyens et aux organisations.De son côté, ESET, fondée en Europe, il y a plus de 30 ans, possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques et en combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, elle anticipe les cyber menaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers.L'évolution constante du monde numérique et la hausse des cyberattaques dans tous les domaines -attaques supply chain, deepfakes, bots et même désinformation - exigent une approche progressiste de la sécurité. Pour y parvenir ESET s'est engagée dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires.L’entreprise pourra donc participer activement à l’échange de son capital de connaissance et à la mise à disposition de la Cyber Sécurity Coalition de son expertise afin de l’aider à établir un écosystème répondant aux exigences sécuritaires dont bénéficieront toutes les organisations et tous les citoyens du pays.A propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.