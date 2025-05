Clavier Trust GXT 871 Zora

La boîte Trust GXT Zora est très modeste tant au niveau de l'emballage que du contenu, où en plus du clavier, vous obtenez un manuel (le clavier fonctionne sur PC, Xbox et PlayStation) et un câble USB. Lorsqu'un clavier est de taille normale et possède des commutateurs et des capuchons mécaniques sur le dessus, les touches elles-mêmes occupent beaucoup d'espace, pour ainsi dire. C'est également le cas du GXT Zora, qui semble assez grand sur le bureau. Avec ses 790 grammes, ce n'est pas un poids lourd dans la catégorie des claviers mécaniques. Au contraire, il s’agit d’un poids relativement faible et on voit clairement d’où cela vient. Bien que le GXT Zora ait un cadre en aluminium et une conception initialement robuste, la base (boîtier) elle-même semble un peu fine et moins costaude que les autres claviers récemment testés. En fait, le GXT Zora ne cède pas lorsqu'on le tourne et le plie. Au contraire, il semble assez solide, donc c'est peut-être juste le poids légèrement inférieur qui est trompeur. D'autre part, c'est un joli détail que le câble du GXT Zora soit amovible, ce qui permet de le changer en cas d'avarie. Le GXT Zora est noir et c'est tout. Ce n'est qu'en retirant ses capuchons que l'on voit quelques interrupteurs blancs, qui, entre autres, sont censés aider la lumière RGB que le clavier peut émettre à créer une atmosphère plus facilement. La lumière du GXT Zora est au moins assez vive, donc les effets se propagent assez bien malgré la surface par ailleurs sombre du clavier. Outre le port USB-C pour le câble de données, qui sert à connecter le clavier à un ordinateur, il n'y a pas d'autres ports ou « écarts » par rapport à un clavier ordinaire. Sur le dessous du GXT Zora, vous trouverez cependant un petit détail sympa sous la forme du clavier doté de pieds avec deux réglages différents. Vous pouvez donc régler le GXT Zora pour qu'il soit complètement à plat sur le bureau, légèrement incliné ou très incliné. L'angle le plus confortable est sans doute l'angle plat, mais c'est bien d'avoir cette option.Tout est plug and play avec Trust GXT Zora. Il ne nécessite aucun logiciel et fonctionne immédiatement. Même s'il n'a pas de boutons supplémentaires, certains raccourcis sont cachés derrière la touche FN. En haut, cependant, il y a certains de ces raccourcis qui ne sont pas liés au jeu, mais davantage orientés vers une utilisation quotidienne. Vous ne pouvez donc pas programmer des touches pour faire différentes choses. Cependant, vous pouvez déverrouiller la touche Windows afin de ne pas appuyer dessus accidentellement au milieu d'une partie. Lorsque vous activez ou désactivez le verrouillage de la touche Windows, celle-ci clignote trois fois en blanc puis passe à l'effet que vous avez choisi pour l'éclairage des effets. Vous ne savez donc pas quand vous avez activé cette fonction et si vous l'oubliez, vous pouvez vous demander si elle est verrouillée ou non. Vous pouvez également contrôler les effets d'éclairage via les raccourcis clavier FN, mais vous choisissez entre les effets prédéfinis dont GXT Zora est équipé en usine. Vous pouvez choisir la vitesse des effets, mais vous ne pouvez pas choisir d'autres couleurs que celles qui sont configurées. Trust a équipé le GXT Zora de commutateurs mécaniques de Huano, qui dans ce clavier sont les commutateurs blancs et linéaires. Cela signifie qu'il n'y a pas de clic ni de retour tactile lorsque vous tapez ou appuyez sur les touches. Ils touchent le fond sans résistance, pour ainsi dire. Ils sont assez solides, mais il y a aussi deux interrogations : Tout d’abord, ils produisent un son incroyablement creux lorsque vous frappez fort le fond. Vous pouvez éviter cela en évitant de toucher le fond, bien sûr. La prochaine chose est que même si les touches semblent assez fermes dans leur course et offrent une belle résistance dans les doigts, il nous semble pouvoir ressentir un peu d'instabilité dans la course en haut de la touche. Ce dernier problème est dû à un manque de pré-lubrification sur les touches, ce qui donne un léger déplacement mécanique. Cependant, Trust déclare qu'ils s'attendent à ce que chaque touche dure jusqu'à cinquante millions de pressions, vous devriez donc être vraiment bien couvert (et il y a l'anti ghosting bien sur).Le Trust GXT 871 Zora doit être pris pour ce qu'il est. Une alternative abordable aux marques légèrement plus grandes, mais où vous obtenez des touches solides, des commutateurs mécaniques et une conception robuste qui, espérons-le, survivra à de nombreuses heures de jeu. En même temps, vous obtenez un design qui peut s'illuminer de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en raison du prix bas, vous devez vivre avec des touches qui semblent également un peu usées dès le départ et que vous ne pouvez pas définir vos propres effets d'éclairage.