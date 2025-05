One Step After Fall est un jeu brésilien à la première personne avec un ton d'horreur initial, mais avec une focalisation narrative, un « simulateur de marche » avec des touches effrayantes mais un message très important sur la dépression et comment la surmonter. Dans le jeu, nous contrôlons Steve Robinson, un écrivain qui, après n'avoir pas eu beaucoup de succès avec ses livres, retourne dans son ancienne maison, où il a plusieurs souvenirs avec sa femme, sa mère et plus de détails qui seront révélés tout au long du jeu, qui contient deux fins, une fausse et une vraie. Le jeu consiste à marcher et à ramasser des objets pour pouvoir avancer, nous avons ensuite une certaine liberté pour nous déplacer dans la scène, mais certains objets n'apparaîtront qu'après avoir terminé un objectif, par exemple, une clé pour ouvrir une certaine porte n'apparaîtra qu'après que le personnage essaie d'ouvrir la porte et se rende compte qu'il a besoin de la clé. Il y a des œufs de Pâques et des notes qui peuvent être collectés dans le jeu, les notes sont obligatoires pour obtenir la vraie fin, et personnellement, la dernière note trouvée est émouvante et peut facilement faire pleurer le joueur. C'est une expérience simple et courte, peut-être que faire 100% et voir tout ce que le jeu a à offrir prendra deux heures. Dans le jeu, l'histoire montre comment les talents peuvent être perdus, les lieux de sourire peuvent être détruits et les gens peuvent s'éloigner. Grâce à cette chose appelée dépression. Nous collectionnons des pages, des livres et des poupées et ils mentionnent tous d'une manière ou d'une autre que si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous perdrons tout ce que nous étions autrefois. C'est un jeu court, mais il a du sens.Au final, One Step After Fall est un jeu court mais avec une proposition différente apportant un sujet important et délicat, avec une bonne optimisation et une belle fin (la vraie).