Ce jeu raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Nuno qui quitte le groupe terroriste The Pack à cause de la culpabilité. Nuno a été jeté en prison et s'est retrouvé avec le visage noir et bleu à l'intérieur parce qu'il avait été battu par les détenus. Cependant, avec l'aide d'un homme nommé Lobo , Nuno parvient à éveiller un pouvoir mystérieux en lui-même. Après s'être échappé de prison, Nuno décide de parcourir le monde pour rassembler des alliés tout en améliorant ses compétences de combat. Il est prêt à tout pour arrêter la meute, y compris son chef, Hector.Nuno pourra-t-il réaliser son ambition ? Pocket Bravery est un jeu de combat 2D inspiré des titres populaires des années 1990 tels que Street Fighter, Fatal Fury et The King of Fighters. Ce jeu est une œuvre originale du développeur indépendant Statera Studio et n'est pas une adaptation d'une série animée, d'un manga, d'un film ou de quoi que ce soit d'autre. Pour un jeu de combat provenant d'un développeur indépendant, ce jeu dispose d'une sélection de modes de jeu assez complète. Vous pouvez profiter de l'histoire originale en mode Histoire , qui propose jusqu'à cinq itinéraires d'histoire différents. Pour les autres modes solo, vous pouvez jouer au mode Arcade, Survival, Time Attack ou Combo Factory . Pendant ce temps, pour le mode multijoueur lui-même, il existe un mode Versus qui peut être joué hors ligne et un mode en ligne pour combattre avec d'autres joueurs via une connexion Internet. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu tester le mode en ligne car nous n'avons trouvé personne avec qui jouer. Nous avons essayé plusieurs fois et n'avons jamais trouvé d'adversaire. Peut-être parce que les serveurs ne sont pas encore opérationnels puisque nous y avons joué avant la sortie officielle du jeu sur consoles.Dans un jeu de combat, le nombre de personnages jouables peut être un argument de vente en soi. Au début du jeu, le jeu présente 10 choix de personnages et 3 autres personnages qui sont toujours verrouillés. Heureusement, le jeu ne suit pas le modèle économique des autres jeux de combat modernes, car les trois personnages secrets peuvent être débloqués en remplissant les conditions du jeu sans avoir à acheter de DLC. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, chaque personnage a des variantes différentes les unes des autres, ce qui leur donne des styles de jeu uniques. Venant d'un développeur indépendant, nous n'attendions pas grand-chose des mécanismes du jeu. Cependant, notre supposition était erronée car il s'avère que Statera Studio a concocté les mécanismes de combat de manière assez mature et solide. Le jeu utilise un schéma de contrôle à quatre boutons similaire aux jeux SNK comme Fatal Fury ou The King of Fighters. Les quatre boutons comprennent Light Punch, Heavy Punch, Light Kick et Heavy Kick . Si vous êtes nouveau dans le genre de combat, le jeu propose également un contrôle spécial appelé « Accessible » qui simplifie la saisie des attaques. Ainsi, vous pouvez effectuer des combos ou des mouvements avec un seul bouton. La combinaison de ces boutons peut produire d'autres mouvements tels que des slams ou des combos. Pour l'attaque elle-même, ce jeu joue la carte de la sécurité avec des entrées assez familières telles que bas, avant + frapper et autres. Chaque personnage est équipé de deux paramètres d'attaque en plus de la Santé. Un paramètre sert à lancer des mouvements spéciaux et l'autre est utilisé pour les attaques élémentaires. Oui, chaque personnage de ce jeu possède un élément qui peut être injecté dans ses attaques, comme le feu, la glace, l'électricité et autres. Si la santé de votre personnage est inférieure à 30 % et qu'il est proche de la mort, vous pouvez activer le coup ultime, Attaque finale, qui peut changer les choses car il produit des dégâts incroyablement importants .Alors que d'autres développeurs rivalisent pour présenter des graphismes et des visuels modernes et complets pour les rendre plus réalistes, Statera Studio utilise un style visuel rétro qui a été leur inspiration initiale. Malgré le style rétro pixelisé, nous avons été assez impressionnés par les résultats car chaque personnage semble toujours détaillé. De plus, l'environnement de scène qui constitue l'arrière-plan du jeu présente également des cultures de pays du monde entier tels que le Portugal, la Chine, les États-Unis, la Sibérie, l'Inde, l'Écosse, le Brésil, le Mexique et le Japon, nous rappelant le jeu Street Fighter qui comporte également des scènes de divers pays. Comme les jeux de combat des années 90, Pocket Bravery propose une musique pleine d'adrénaline qui vous motive à chaque combat. De manière unique, chaque personnage est également doublé dans la langue de son pays d'origine, à l'instar de ce qui est mis en œuvre dans le jeu TEKKEN. Les textes des dialogues sont quant à eux sous-titrés en français. Pour un jeu de combat réalisé par un développeur indépendant, ce jeu a un contenu assez dense, à commencer par un mode histoire assez soigné, un mode solo complet, une variété de choix de scènes, une gamme intéressante de personnages, des visuels rétro uniques, une musique agréable, des mécanismes de combat solides, des installations d'entraînement complètes jusqu'à un contenu à débloquer qui motive les joueurs à continuer à jouer encore et encore. Bref, Pocket Bravery est un jeu de combat incroyable et présente de nombreux avantages, à commencer par le contenu et les aspects techniques. Le seul inconvénient de ce jeu est que son mode en ligne est très silencieux, ce qui rend très difficile la recherche d'adversaires en ligne. C'est dommage qu'un jeu aussi bon que celui-ci doive mourir prématurément simplement parce qu'il n'est pas populaire au sein de la communauté des jeux de combat.Pocket Bravery a été une véritable surprise pour nous, mais de manière positive. Ce jeu est un jeu de combat incroyable, tant en termes de contenu que d'aspects techniques.