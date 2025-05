Mortisomem est un petit jeu court où vous vous promenez tout en étant poursuivi par un démon. Le jeu dès le début vous absorbe dans l'atmosphère d'un village brésilien du 20e siècle, qui est magistralement transmise à travers des dialogues et des notes. En explorant les lieux, vous pouvez pleinement profiter de l'abondance de corps mutilés et démembrés (notre petit démon a essayé de faire tout cela), ce qui rend le déplacement extrêmement agité. Le Mortisomem lui-même est presque comme un psychotique à l'affût, vous vous sentez observé, comme s'il vous observait de tous les coins, attendant juste le bon moment pour attaquer. Qu'il s'agisse de sauter des toits, de la cime des arbres, d'essayer de se faufiler sur vous ou de vous poursuivre, le sentiment d'être poursuivi est formidable. La carte, bien qu'elle ait un petit côté monde ouvert, est loin d'être de ces cartes ennuyeuses qui vous rendent paresseux. Des secrets et des missions secondaires disséminés un peu partout vous font progresser naturellement, l'objectif principal mène à plusieurs d'entre eux et vice versa. Nous avons également une quantité surprenante d'événements aléatoires pour un jeu de cette taille, parfois on peut entendre des gens tirer des coups de feu en essayant de tuer le monstre, d'autres s'enfuir, etc. Malgré l'horreur, le décor parvient à transmettre une ambiance relaxante, de l'excellente musique du menu pause à la pluie qui peut arriver de temps en temps. L'histoire est intéressante, tout comme l'univers et les personnages. Vous pouvez parler à chaque PNJ, ce qui ajoute de l'intérêt au jeu. Certains d'entre eux proposent de petites quêtes sans rapport avec l'intrigue principale et il est même possible d'interragir avec le chien.Vu les graphismes et le brouillard sans fin qui rendent impossible de reconnaître ce qui se profile à l'horizon, on a juste envie de se retrouver rapidement dans une maison sûre avec des PNJ bavards et des Easter eggs et références idiots. Graphiquement, le jeu est stylisé comme une vieille 3D, mais en même temps, nous n'appellerions pas cela une stylisation PS1, les graphismes paraissent quand même plus récents. Le grain de l'image, typique de tels projets, est joint avec des détails minutieux qui donnent vraiment vie au monde du jeu. En ce qui concerne l'horreur, c'est plutôt calme, rien de trop intense, juste un simple monstre qui apparaît et qui peut être facilement éliminé en s'enfuyant ou en lui tirant dessus. Le gameplay est intuitif et stimulant, avec de nombreuses possibilités d'explorer et d'interagir avec le monde du jeu. Sa durée est honorable si vous cherchez à terminer toutes les missions secondaires en une seule partie, pouvant durer jusqu'à trois heures. Le jeu contient trois fins dont une secrète. Il a également une traduction en français donc c'est très appréciable. Enfin, plus d'espace dans l'inventaire serait une excellente idée. Avec la lampe, le pistolet, les munitions et les trois clés, plus de la moitié de l'inventaire est perdu, ce qui limite la place pour les objets des quêtes secondaires, ce qui engendre des allers-retours incessants.Mortisomem équilibre parfaitement entre le terrifiant et l'humoristique, sans tout faire basculer dans le théâtre de l'absurde et sans élever la tension à l'absolu. Même l'antagoniste principal n'avait pas prévu de terroriser tout le monde autour de lui !