Hitman World of Assassination: VR Access

Hitman représente ce rare exemple d'une série qui ne cesse de s'améliorer à chaque nouvelle sortie. Si nous avons un faible pour Blood Money, il ne fait aucun doute que les capacités technologiques accrues, combinées au talent affûté d'IO Interactive en matière de level design – fruit de vingt-cinq (!) ans d'expérience dans la création de ces jeux – font de la trilogie Hitman moderne l'un des meilleurs simulateurs d'assassinat après Assassin's Creed Le dernier opus d'IO, Hitman 3 , éblouit les joueurs depuis 2021 avec ses six missions impeccablement conçues, allant de son ouverture époustouflante à Dubaï à son final dramatique dans la jungle. En 2023, IO a rendu disponibles toutes les missions précédentes du reboot de Hitman de 2016 et de son successeur très apprécié de 2018, Hitman 2 , rebaptisant ainsi l'ensemble Hitman World of Assassination et offrant aux joueurs un immense terrain de jeu à explorer. Nous sommes maintenant en 2025 et IO a livré quelque chose que nous ne savions même pas que nous voulions jusqu'à ce que nous mettions la main dessus : l'intégralité de la trilogie moderne Hitman , en réalité virtuelle entièrement immersive - prouvant une fois de plus que lorsqu'il s'agit de PSVR2, les meilleurs jeux sont les conversions de titres bidimensionnels existants. Mis à part deux adaptations cinématographiques catastrophiques et les meilleurs efforts d'IOI, la série Hitman n'a jamais vraiment mis l'accent sur son histoire. Chaque itération, depuis le Codename 47 original de 2000, exclusif à Windows, jusqu'à l'actuel World of Assassination , a tenté, sans vraiment réussir, d'impliquer les joueurs dans son univers 007 à prix réduit, fait d'acronymes alambiqués et de doubles, triples et quadruples trahisons, même si le manque de charisme de son personnage principal a résisté à toute tentative de donner à cette série un semblant de personnalité.Et c'est très bien comme ça . L'Agent 47 (on ne nous dévoile jamais son vrai nom) est, et restera toujours, le code parfait, une marionnette vierge conçue uniquement pour exécuter les ordres du joueur. Plus que jamais, Hitman VR est une excuse pour flâner dans le terrain de jeu virtuel en constante expansion d'IOI, où l'objectif final (le « contrat ») n'est jamais aussi intéressant que le chemin pour y parvenir. Depuis le reboot de Hitman en 2016 au moins , qui a réduit le nombre de missions tout en élargissant considérablement les options disponibles pour chacune d'elles, Hitman est devenu la définition même du jeu sandbox. Certes, on pouvait se lancer, armes au poing, et éliminer un baron de la drogue ou un politicien corrompu. Mais quel intérêt y a-t-il à cela, quand il y a des cocktails à empoisonner, des engins élaborés à la Rube Goldberg à déclencher ou des mises en scène ironiques et comiques pour conclure l'affaire ? Tout cela est bien sûr encouragé par les amusants « Défis » de Hitman , qui proposent des moyens toujours plus originaux d'éliminer sa cible. Le consensus général est que Hitman 3 était déjà le meilleur de la série, avant même que la mise à jour World of Assassination n'ajoute gratuitement les autres missions Hitman modernes. Aujourd'hui, avec sa nouvelle mise à jour PSVR2, World of Assassination est rapidement devenu l'un des titres PSVR2 préférés, et probablement le meilleur jeu d'infiltration sur console de réalité virtuelle.Hitman VR a un sens aigu de ce qui fonctionne bien dans l'espace VR, évitant en grande partie les problèmes présents dans les conversions plus paresseuses. Pour commencer, le monde a été repensé pour permettre beaucoup plus d'interactivité. Il y a des choses simples – les portes doivent être ouvertes manuellement, les boutons doivent être enfoncés – mais aussi des choses plus intéressantes, comme tirer un corps hors de vue ou s'appuyer contre un mur et regarder dans un coin pour écouter aux portes. On peut aussi lancer à peu près n'importe quoi, des armes à feu (espérons-le seulement après avoir épuisé ses munitions) aux objets aléatoires qui passent sous la main. L'immersion dans Hitman VR se reflète dans la façon dont l'Agent 47 – autrement dit, vous – évolue dans le monde. L'un des éléments marquants du Hitman 3 original était sa toute première mission, se déroulant à Dubaï, dans les hauteurs vertigineuses du « Burj Al-Ghazali », une version légèrement romancée du Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Les aspirants Tom Cruises seront ravis d'apprendre que « On Top of the World » de Hitman est désormais encore meilleur en VR, même s'il peut susciter l'anxiété des moins familiers avec la VR (ou des plus acrophobes). À l'inverse, il est également très agréable de se frayer un chemin lentement dans la foule, en se fondant dans la masse et en surprenant un ennemi sans méfiance. (Malheureusement, pour des raisons obscures, la fonction « se fondre dans la masse », nécessaire à certaines situations semi-scénarisées, vous force à passer à la troisième personne, l'un des rares aspects perturbant l'immersion de cette conversion VR pourtant cohérente.)La conversion, comme toute autre, n'est pas exempte d'imperfections. Les mouvements des mains de l'Agent 47 ne sont pas fidèles à l'original, et viser avec ses armes peut parfois sembler difficile. Certains objets, censés être interactifs, se révèlent être des éléments de décor, vestiges de la version 2D. Les graphismes, qui n'ont jamais été conçus pour être vus de près, sont par définition moins impressionnants que sur un téléviseur HD, mais c'est normal. Comme pour toute conversion VR réussie, la vraie question pour la plupart des joueurs ne sera pas « pourquoi jouer à ce jeu », mais plutôt « pourquoi y rejouer » , après avoir déjà triomphé du premier World of Assassination et de ses nombreuses missions bonus distribuées au fil des ans. La réponse, tout comme Gran Turismo VR avant lui, est que cette nouvelle perspective donne naissance à un jeu fondamentalement différent. Bien sur, si vous possédez le jeu d'origine sur PS5, il est possible de disposer d'une simple mise à jour pour profiter de la VR (9.99€).Hitman sur votre grand écran HD, c'est phénoménal. Hitman où vous êtes le Hitman lui-même ? C'est un tout autre monde.