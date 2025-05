Detective From The Crypt

Vous incarnez Jane Darkday, fille de Lord et Lady Darkday, et vous avez été tuée. Vous vous réveillez telle un fantôme dans la crypte familiale, près des corps de vos parents. Vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé, et l'objectif principal du jeu est de retrouver le meurtrier. Vous explorerez le manoir et ses environs, qui forment un vaste terrain de jeu détaillé d'une vingtaine de pièces défilant horizontalement. Vous trouverez de nombreux indices (dont certains sont des fausses pistes), découvrirez plusieurs secrets sur les membres de votre famille et les domestiques, et devrez comprendre quelles informations sont pertinentes et comment elles sont liées. Un laboratoire caché dans le manoir vous permet d'effectuer des tests et des recherches sur les preuves que vous trouvez. Le gameplay repose principalement sur l'exploration, la résolution d'énigmes et le raisonnement déductif. Les énigmes sont généralement assez simples, même s'il peut parfois être difficile de comprendre ce que le jeu attend de vous. Ceci est atténué par le fait que le texte inclut souvent des indices. Par exemple, lorsque cliquer sur un objet affiche une ligne indiquant « Il faudra approfondir l'enquête », vous savez alors que vous devrez le réexaminer avec un objet susceptible de révéler davantage d'informations. Vous êtes également accompagné d'un chat fantomatique qui vous donne des indices contextuels sur de nombreuses pièces et objets. Le chat vous indiquera également si vous avez entièrement exploré une pièce, ce qui vous permettra de concentrer vos efforts sur celles qui contiennent encore des mystères non résolus. Les indices peuvent être très explicites, mais il est important de noter qu'ils ne dispensent jamais du raisonnement déductif. Le jeu ne souhaite pas que vous restiez bloqué sur les énigmes, mais vous invite à résoudre le mystère et l'affaire du meurtre par vous-même. Cette conception convient parfaitement à un jeu de détective occasionnel. Le journal de bord enregistre efficacement vos tâches et les informations recueillies sur les suspects. Il est intéressant de noter que lorsque vous portez votre accusation à la fin, le jeu ne se contente pas de vous dire si vous avez raison. Il montre plusieurs scènes illustrant comment les meurtres auraient pu être commis si le suspect sélectionné était bien le meurtrier, puis vous demande si vous pensez que c'est bien ce qui s'est réellement passé ; vous devrez ensuite vous demander si les événements présentés correspondent aux preuves trouvéeBien que le jeu utilise des graphismes 2D assez simples, il est plutôt réussi grâce à son utilisation artistique des couleurs, à l'éclairage d'ambiance, au défilement parallaxe, au souci du détail et à la grande variété des environnements. C'est un bon exemple de la façon dont un jeu indépendant à petit budget peut obtenir un look magnifique et distinctif. Les animations des personnages me font penser à des silhouettes en carton 2D avec des membres mobiles : elles paraissent un peu rigides, mais font l'affaire. Les effets sonores et la musique contribuent agréablement à l'atmosphère inquiétante et s'intègrent parfaitement à l'ambiance « gothique victorienne ». Le jeu ne propose aucune option, hormis les curseurs de volume pour le son et la musique. S'agissant d'un jeu 2D sans action, il peut s'en passer, mais davantage d'options auraient été appréciables. Le jeu se contrôle aisément. Vous pouvez utiliser le stick gauche ou les touches fléchées pour déplacer votre personnage, mais pour interagir avec un objet, il faut cliquer dessus. L'interface utilisateur fait son travail, mais ne parvient pas à attirer l'attention du joueur. À plusieurs reprises, résoudre une énigme a pris plus de temps que prévu, car nous devions interagir avec quelque chose que nous pension être purement esthétique : le jeu tente de mettre en valeur certains objets interactifs, mais cet effet est très faible et incohérent. Plus problématique encore, les actions importantes (comme trouver un objet dans un tiroir et le prendre) ne sont souvent pas représentées graphiquement, mais simplement décrites dans une petite fenêtre contextuelle en bas de l'écran, ce qui est facile à négliger, car elle sert principalement à décrire des éléments déjà visibles à l'écran. Vous pouvez sauvegarder la partie à tout moment et créer autant de sauvegardes que vous le souhaitez, ce qui est appréciable.« Detective From The Crypt » est un charmant jeu à défilement latéral. L'intrigue, les graphismes et la qualité sonore sont particulièrement remarquables, et malgré quelques faiblesses (notamment l'écriture et quelques problèmes d'interface), le jeu reste agréable malgré tout. Il est assez court, mais son prix en témoigne.