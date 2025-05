Développé par Nakama Game Studio, Bubble Ghost Remake est, comme son titre l'indique, le remake de Bubble Ghost, un jeu de puzzle d'action en 2D dont l'objectif principal est de faire avancer une bulle de la zone A vers la zone B sans la faire exploser. Tout cela, sous les traits d'un fantôme. Avant d'aborder le récit de Bubble Ghost Remake, il est bon de redécouvrir le passé d'un titre qui, à sa petite manière, a marqué l'histoire en devenant un jeu culte connu surtout des amateurs de jeux de puzzle. Comme prévu, Bubble Ghost est né en 1987 par Christophe Andréani, conçu pour l'Atari ST. On peut donc imaginer, compte tenu de l'âge du projet initial, le type de graphisme et le souci du détail de l'époque. Le but est le même que celui actuel et nous voit porter les vêtements inhabituels d'un fantôme déterminé à souffler sur une bulle pour la diriger vers la fin du niveau. Une mécanique assez simple mais qui trouve, dans les plus de 30 niveaux à affronter, un niveau de défi correct, agrémenté par l'obtention de certains scores à la fin du niveau relatif (le tout avec une perspective arcade). Par la suite, avec l'acquisition de l'équipe de développement par Infogrames, il y a eu le premier rafraîchissement « graphique » avec le renouvellement du titre en Bubble +. Mais Bubble Ghost a réussi à gagner un bon niveau de renommée avec sa transposition pour Game Boy en 1990 . C'est alors que le titre a trouvé sa formule gagnante, s'ancrant sur une portabilité qui rendait justice, sur le petit écran, à un concept simple et magnétique enveloppé de graphismes minimaux mais fonctionnels pour le jeu lui-même.Avec Bubble Ghost Remake sur consoles, le concept à succès est récupéré mais le tout sublimé par une intervention graphique massive et efficace. Nous ne parlons pas d'un restylage ou d'un remaster mais, comme le titre l'indique, d'un véritable remake qui voit son intervention la plus massive et la plus efficace dans l'aspect esthétique. Bubble Ghost Remake est un titre qui s'inscrit graphiquement dans l'air du temps grâce à un style animé bien choisi qui fait un clin d'œil à plusieurs titres actuels. En ce qui concerne le récit , l’incipit agit comme un motivateur pour nous engager dans une entreprise de difficulté croissante et qui, encore aujourd’hui, ne pardonne pas la moindre distraction. Le protagoniste de l'histoire est le fantôme d'un inventeur nommé Heinrich qui, revenu sous une forme surnaturelle après avoir été contraint de partir à la guerre, a l'intention de retrouver sa bien-aimée restée reléguée dans un vieux château de style gothique. Le problème est que ce château contient de nombreux secrets et tout autant de dangers. Entre pièges et ennemis de toutes sortes, nous nous retrouverons à survoler des zones de plus en plus complexes, tout en essayant de protéger une étrange bulle. Cette dernière est notre co-protagoniste silencieuse et c'est à nous de la protéger et de la conduire jusqu'au bout de notre voyage. Un voyage qui pour les plus aguerris peut s'avérer assez modeste. Le récit de Bubble Ghost Remake, dans sa simplicité , reste appréciable et saura nous faire sourire grâce aussi aux différents personnages impliqués. On parle d'une narration majoritairement silencieuse qui s'appuie sur le style comics avec des panneaux 2D parfaitement cohérents avec l'univers et le style de gameplay adopté par le remake.Bubble Ghost Remake est essentiellement un jeu de puzzle déguisé en jeu d'action qui nous voit souffler sur une bulle dans une tentative désespérée de l'amener en toute sécurité à la fin du niveau. Pour ce faire, nous devrons bien diriger notre fantôme (que nous pouvons déplacer librement dans la zone de jeu et qui, en tant que fantôme, est immunisé contre presque tous les dangers) et travailler en appuyant sur le bouton lié au « souffle » (plus vous le maintenez enfoncé, plus le souffle sera puissant). Le concept du jeu est essentiellement le suivant : faire passer une bulle du point A au point B sans la faire exploser, sinon il faudra recommencer. Bien que cela semble assez simple dans son essence, bloc-notes en main, la situation est tout sauf élémentaire, offrant au contraire un niveau de défi croissant qui nécessite une patience généreuse ainsi qu'une certaine capacité à diriger le fantôme et à comprendre « combien souffler » de temps en temps. Cela est bien sûr lié aux types de dangers qui apparaîtront progressivement devant nous, avec des idées résolument ingénieuses et apparemment impossibles à affronter. Il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, vous ferez toujours la même chose, enfermant ainsi Bubble Ghost Remake dans un jeu de puzzle très répétitif dans ses mécaniques mais en même temps très varié dans sa conception de niveaux. Ce qui ressort vraiment et révolutionne légèrement les mécanismes du jeu, ce sont les combats de boss . Nous parlons des moments les plus difficiles, mais aussi les plus enrichissants et créatifs du titre, encore sublimés ici par des graphismes et des animations modernes et captivants. Tout cela pour un titre certes de niche mais qui tente, grâce également à l'introduction de différents modes de difficulté, de communiquer auprès d'un public un peu plus large. Enfin, il y a des salles secrètes à révéler et même des fins alternatives au-delà des scores de fin de niveau (idéal pour les compétitions en ligne).Il n'y a pas à dire, le travail graphique de ce remake est excellent. Bubble Ghost Remake présente un style cartoonesque cohérent avec l'esprit du titre et qui apparaît frais et moderne, surtout si on le compare à la structure du chapitre original (il faut dire cependant que le level design est resté particulièrement fidèle). Un travail remarquable et appréciable, également au niveau des animations (même si la rotation du fantôme donne toujours un retour peu engageant). Il en va de même pour le son , qui a également été remodulé et rafraîchi, bien que toujours assez cohérent et fidèle aux sons originaux. Tout cela pour un titre qui parvient à conquérir et à impliquer ceux qui savent apprécier ses (rares) mécaniques de jeu.Bubble Ghost Remake est un remake engageant qui brille avant tout sur le côté graphique. Les mécanismes du jeu sont très simples et répétitifs tandis que le niveau de défi croissant peut entraîner une certaine frustration. Dans l’ensemble, une touche de dessin animé ne suffit pas à libérer le titre de sa niche, mais ceux qui vivent dans cette niche trouveront un titre résolument plus moderne et captivant. Note de mérite supplémentaire pour les combats de boss.