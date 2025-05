Caligo est une expérience où vous vous promènerez dans un au-delà tortueux mais magnifique, tout en écoutant une histoire captivante sur la vie et la réalité. Ce jeu est un magnifique jeu d'art 3D accompagné d'une histoire plutôt philosophique, questionnant la nature de la vie et de la réalité. L'histoire se déroule au fil de vos promenades à travers de magnifiques paysages. Votre personnage tente d'abord de comprendre comment il est arrivé dans ce monde étrange, et peu après, il découvre qu'une certaine part de lui-même crée des mondes à partir de ses souvenirs. Vous évoluez dans un monde qui est une sorte d'au-delà, créé pour vous-même. Votre personnage est en constante conversation avec les autres personnages de ce monde, des aspects de lui-même et de la mort. L'histoire de ce jeu est une série de pensées intéressantes, mais vous n'avez pas beaucoup d'influence : c'est un scénario linéaire que vous suivrez, avec un seul choix à la toute fin. Vous écouterez simplement l'histoire se raconter en explorant le monde, et au fil de vos promenades, l'histoire vous donnera un contexte pour les environnements. Caligo est un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne. Ce n'est pas un jeu à proprement parler, mais plutôt une œuvre d'art que vous pouvez explorer sous tous les angles. Vous vous promenez simplement, tandis que l'histoire se raconte et que vous vous déplacez, au rythme des conversations entre votre personnage et les autres. Ce jeu ressemble à l'illustration d'une histoire philosophique que vous pouvez vivre en explorant, et constitue un parfait exemple de simulateur de marche. Vous ne pouvez ni sauter ni courir, et vous marchez plutôt lentement, mais cela vous permet d'apprécier la beauté qui vous entoure. Vous suivrez principalement un chemin, nécessaire pour lancer l'histoire du jeu et finalement le terminer, mais vous pouvez vous en écarter pour explorer davantage et tenter de trouver d'autres dessins. En explorant, vous heurterez parfois un mur invisible ; il y a donc une limite à la distance à laquelle vous pouvez vous écarter du chemin. Cela rend parfois difficile de savoir où aller pour explorer davantage et où vous ne pouvez pas aller.Chaque environnement que vous traverserez ressemble à une œuvre d'art, magnifiquement agencé et soigneusement construit pour évoquer une certaine émotion chez le joueur. L'utilisation des couleurs et de l'éclairage est excellente. Les paysages sont d'une grande diversité, allant des forêts de contes de fées et des salles gigeresques à une scène de guerre figée et tordue, en passant par les squelettes de navires monstrueux en décomposition sur une côte désolée. Le graphisme est vraiment superbe, les environnements ont chacun leur propre charme et semblent très soigneusement construits. On peut vraiment les imaginer comme des interprétations parfaites ou des fantasmes de lieux imaginaires, imaginaires ou souvenirs. La musique est incroyable et vraiment impressionnante. Chaque scène possède sa propre musique, ce qui correspond parfaitement à l'atmosphère unique du chapitre. Les conversations du jeu sont entièrement commentées. Le doublage n'est pas parfait et semble parfois un peu mis en scène, mais les différentes voix reflètent bien la nature des personnages. Vous pourrez collecter plusieurs dessins au fil de votre exploration. Les trouver tous vous demandera une exploration approfondie. Ces dessins représentent des scènes qui semblent liées à l'environnement dans lequel vous évoluez, mais ils ne sont pas accompagnés d'une histoire ; leur fonction n'est donc pas clairement définie, si ce n'est de les collecter tous pour un exploit. Le jeu se compose de plusieurs chapitres, sauvegardés automatiquement au fil de votre progression, vous permettant ainsi de les rejouer. Chaque chapitre constitue un environnement distinct. Le jeu est plutôt court ; si vous explorez modérément, il vous faudra environ une heure pour le terminer, et jusqu'à deux heures si vous essayez de trouver tous les dessins pour le succès.Si vous aimez explorer et vous promener dans de magnifiques paysages soigneusement construits tout en écoutant une histoire captivante, ce jeu vous plaira sans doute. Il faut compter entre une et deux heures pour parcourir le jeu, selon votre niveau d'exploration. Le jeu ne coûte que quelques euros, et pour ce prix, c'est une expérience agréable.