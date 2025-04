1917 The Alien Invasion DX Remastered

1917: The Alien Invasion est un jeu de tir à défilement rétro qui allie action rapide et frénétique dans un shoot'em up d'enfer. Le jeu est un portage "remastérisé" de la version PC de 2016. L'action débute avec une guerre qui ravage la Terre, massacrant des milliards de personnes aux mains d'une technologie sans précédent, au nom du fanatisme. Pourtant, toutes les atrocités précédentes n'étaient que les préambules d'une catastrophe encore plus grande et imprévisible. Le 15 avril, une armée d'extraterrestres descendit d'un ciel déchiré par la guerre et ouvrit le feu aveuglément sur soldats et civils. Les fondements du monde furent ébranlés et l'humanité allait connaître ses heures les plus sombres. Face à un ennemi aussi terrifiant et écrasant, les nations terriennes, épuisées et en difficulté, n'eurent d'autre choix que de mettre de côté leurs vieilles rancunes et de combattre côte à côte si elles voulaient éviter l'extinction totale – ou pire. Pourtant, le courage et l'unité ne suffirent pas à égaler la puissance d'une espèce si avancée que le cosmos lui-même ne leur constitua aucun obstacle. Vous incarnez le Dr Brunhild Stahlmüller, une scientifique d'armes accomplie qui travaille sans relâche avec son assistant, Harmuth Griesgram, au développement d'un avion expérimental nommé le Beezlebub Rouge. Basée sur une technologie aéronautique existante de la Première Guerre mondiale, renforcée par des fragments d'épaves de vaisseaux spatiaux extraterrestres, cette nouvelle invention est capable d'effectuer des vols atmosphériques prolongés ainsi que des voyages interstellaires profonds. Ne trouvant plus aucun pilote en état – physique ou mental – de prendre le siège du pilote, la courageuse docteure enfile elle-même le casque et emmène le Beezlebub Rouge pour son vol inaugural vers les champs de bataille de Verdun. Sa cible : le Maître des Échecs, le nouveau roi autoproclamé de l'humanité. Alimentée par l'essence et la haine, le vol de sa Valkyrie se terminera soit par une victoire sanglante, soit par une mort glorieuse. Elle ignorait qu'il n'était lui-même qu'une pièce sur l'échiquier du joueur, et elle observe chaque mouvement de Brunhild avec un regard avide et lubrique.Le jeu se déroule comme n'importe quel autre jeu de tir à défilement, avec une course verticale ascendante et des bordures de chaque côté de l'aire de jeu. Ces bordures servent à afficher des informations clés telles que le score total, le nombre de morts, les combos et le nombre d'attaques spéciales de Valkyrie à utiliser. Le jeu offre un rythme stimulant et rapide, pour une expérience globalement amusante. Les commandes fonctionnent bien, avec une configuration simple permettant des temps de réaction ultra-rapides pour survivre à chaque vague d'ennemis. Le jeu peut parfois être impitoyable, alors restez concentré. 1917 propose également de nombreux contenus à collectionner et à débloquer en jouant, comme des améliorations d'armes, des combos de score et les indispensables orbes de bouclier. Ces éléments essentiels sont essentiels pour terminer un niveau, car le déluge de tirs ennemis était parfois imparable. Au fil de votre progression dans les dix niveaux de l'histoire, vous pourrez également débloquer de nouveaux avions améliorés, chacun doté de capacités pratiques. 1917 – The Alien Invasion DX possède des graphismes dignes de ceux de la Super Nintendo, vous offrant ainsi un jeu de tir pixelisé, explosif et gore. Vous remarquerez que, malgré son aspect vieillot, le jeu propose un nombre suffisant d'ennemis différents, des effets spéciaux soignés et, de temps en temps, des scènes sanglantes. Globalement, ce jeu aurait probablement fait exploser votre Super Nintendo avec tout ce qui se passe en permanence, mais ce look rétro lui va comme un gant. Nous pensons que si les graphismes avaient été modernisés, le jeu aurait perdu de son intérêt, surtout compte tenu du fait qu'il se déroule dans une autre époque de 1917 que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le jeu propose une bande-son plutôt entraînante, proche des thèmes d'un film de guerre, quoique légèrement modifiée. Vous pourrez profiter d'une musique différente à chaque niveau, tout en profitant des bruits d'explosions, de vos tirs de canon incessants, de ceux de vos ennemis et d'un annonceur démoniaque qui prononce parfois quelques mots. Ce dernier est un véritable générateur d'ambiance, et nous regrettons qu'il ne soit pas utilisé plus souvent.Pour tous ceux qui apprécient l'action rapide et frénétique, jouable en déplacement par courtes séquences, 1917 peut être un choix. Son univers unique renforce son attrait sans compromettre le gameplay principal. Préparez-vous à voler et à mourir…