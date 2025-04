Les solutions ESET B2B désormais aussi disponibles sur Microsoft Azure Marketplace

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 29 avril 2025 - Dans le monde d’aujourd’hui, où les boutiques en ligne sont accessibles en un clic, les clients désirent une expérience d'achat fluide et efficace. Grace à la Marketplace Microsoft Azure, les clients d'ESET bénéficient d'une plateforme unique et unifiée qui répond à tous leurs besoins en logiciels. Ainsi, ils reçoivent une facture unique pour un paiement unique et disposent d’une boutique complète pour des achats simplifiés. Cette approche répond aux attentes changeantes des clients tout en renforçant et en développant les relations commerciales.La Marketplace Microsoft Azure privilégie les solutions intégrées, l'approvisionnement simplifié et les flux de travail connectés. Ainsi, elle facilite l'accès et la gestion des solutions logicielles des clients ESET. C'est pourquoi ESET lance ses produits professionnels sur la Marketplace Azure (d'abord aux États-Unis), l'une des plus grandes plateformes de vente de logiciels de fournisseurs indépendants. Ainsi, ESET est désormais accessible aux clients professionnels qui achètent des logiciels via la Marketplace Azure ou Microsoft AppSource en utilisant leur compte Microsoft Azure.Les clients qui découvrent ESET PROTECT sur la Marketplace Azure bénéficient d'une sécurité renforcée grâce à la compétence clé du produit : la sécurité multicouche ESET LiveSense. Celle-ci est basée sur un antivirus d’une nouvelle génération, capable de protéger contre les rançongiciels, les attaques ciblées et les attaques sans fichier. De plus, grâce à la nouvelle fonctionnalité Ransomware Remediation, de correction des rançongiciels, les entreprises peuvent crypter et sauvegarder les fichiers jugés les plus importants pour empêcher leur manipulation par des maliciels.« Les clients peuvent compter sur la flexibilité d'ESET, qui les aide à adapter leurs solutions de sécurité à la croissance de leurs environnements cloud et leur garantit une protection continue sans réévaluation ni reconfiguration. Grâce à l'accès immédiat aux mises à jour via la console du produit, les clients restent protégés avec les dernières fonctionnalités et les correctifs de sécurité. Nous sommes convaincus que cela contribuera à accroître le potentiel de sécurité de chacun », explique Pavol Balaj, Chief Business Officer d'ESET.Les intéressés peuvent se procurer les produits du portefeuille ESET PROTECT (cloud uniquement) pour PME, avec tous les modules et fonctionnalités de ces niveaux, depuis son produit primé pour terminaux (endpoint product) jusqu'à la technologie de défense avancée contre les menaces (advanced threat defense), en passant par la défense contre les menaces serveur (server)et mobile (mobile threat defense).Visitez Microsoft Azure Marketplace pour voir tout ce qui est proposé.Pour en savoir plus sur les produits B2B d’ESET, visitez la page ESET PROTECT for business.Les intégrations d’ESET vous intéressent ? Visitez la page our Integrations program pour en savoir plus.A propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cyber sécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.