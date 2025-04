Sorti en 2020 sur PC, Blankspace est un visual novel de type escape game avec seulement deux personnages et peu de couleurs. Vous vous réveillez dans une pièce inconnue avec un inconnu, non pas dans un lit, mais attaché à un tuyau dans un coin, confortablement installé sur un canapé. Voici le cadre initial de l'histoire présentée aux joueurs. Cela ressemble à un début de jeu d'évasion classique, et c'est généralement le cas, mais il y a une certaine originalité malgré le cliché. Nous ne voulons rien spoiler, alors nous dirions simplement que quelques rebondissements intéressants vous attendent, ou du moins que l'on ne pouvait pas prévoir à l'avance, si cela peut constituer une certaine originalité. Ce VN est relativement court, vous devriez donc pouvoir atteindre l'une des fins en quelques heures maximum. Atteindre les sept fins demandera beaucoup plus de temps si vous ne vous contentez pas d'utiliser le guide. Comme il s'agit d'un jeu d'évasion, l'interaction avec l'environnement est limitée. Vous collecterez divers objets, dont certains peuvent être combinés, et tenterez de les utiliser. Comme d'habitude, la plupart du temps, l'utilisation de vos trouvailles devrait être assez simple, mais il faudra expérimenter pour exploiter les plus simples. Chaque salle propose également plusieurs énigmes à résoudre. Votre partenaire vous fournira des indices, mais la plupart des réflexions doivent être menées de manière autonome. Heureusement, la difficulté des tâches varie de facile à modérée, vous ne devriez donc pas rester bloqué trop longtemps. Aucune des énigmes n'était très inventive, mais nous avons apprécié la plupart d'entre elles. Nous avons beaucoup plus de mal à trouver certaines fins.L'écriture est bonne, mais peu détaillée et peu engageante. Une partie de l'histoire est révélée au lecteur, mais pas en abondance. L'accent est mis sur les interactions entre les personnages, ce qui est un peu artificiel, mais seulement légèrement. Il est difficile de s'attacher émotionnellement aux personnages, ce qui est dommage, mais au moins, nous n'avons pas été rebuté par leur caractère. De plus, certaines fins semblaient un peu indécises et insatisfaisantes. Il aurait été appréciable qu'on en montre plus. La fin secrète a au moins révélé plus de détails. La qualité artistique est inégale. Si le personnage de Tachie offre suffisamment de détails et de poses variées, l'environnement semble un peu trop complexe et stérile. On comprend le raisonnement derrière les arrière-plans, mais ils pourraient être un peu plus vivants. Même avec des couleurs limitées, on pourrait les rendre plus attrayants. Ce n'est pas le meilleur aspect de ce titre. Contrairement aux graphismes, la musique se situe légèrement au-dessus de la moyenne des autres jeux VN indépendants. La variété des pistes permet d'éviter de répéter constamment la même chose. De plus, la musique s'intègre parfaitement aux événements, mettant en valeur l'histoire. Il y a même une bonne chanson, ce qui n'est pas courant dans les VN à bas prix. Cependant, on ne peut pas dire qu'une seule piste soit particulièrement mémorable ou entraînante. La musique est tout juste correcte. Il faut également mentionner que le jeu n'a pas été localisé en français malheureusement.Blankspace raconte une histoire plutôt intéressante, soutenue par des graphismes un peu fades et une musique agréable, mais pas mémorable. De plus, il propose aux joueurs de nombreuses énigmes et des sections point-and-click efficaces. Pour les fans de jeux similaires, c'est un titre indépendant à essayer.