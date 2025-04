Développé par Nordcurrent Labs . Chains of Freedom est un jeu post-apocalyptique se déroulant dans une version dystopique de l'Europe de l'Est. La course aux armements a conduit au développement de sérums capables d’endoctriner et de contrôler les masses, provoquant non seulement une régression sociale, mais aussi la naissance d’aberrations terrifiantes qui se sont propagées comme une maladie parmi les sujets des expériences. Dans Chains of Freedom, les joueurs prendront le contrôle d'une équipe de PeaceKeepers , des troupes hautement entraînées et vaccinées contre les aberrations, envoyées par la Fédération pour traquer et éliminer un scientifique voyou. Au cours de leur voyage, les PeaceKeepers découvriront de nombreux secrets et vérités sur la Fédération, le scientifique et les sérums, faisant face à des dilemmes et à des choix moraux qui mettront à l'épreuve leur loyauté envers le régime. Chaque PeaceKeeper possède une capacité spéciale , donnée par son rôle dans l'équipe, utile pour obtenir un avantage tactique dans les batailles. Par exemple, la capacité de Sola lui donne un grappin qu'elle peut utiliser à chaque tour pour se déplacer vers une zone de la carte, ignorant les obstacles et les limitations telles que l'absence d'escaliers. Les affrontements sont extrêmement réalistes et reposent sur un système de champ ouvert avec vue isométrique , défini par des tours et une gestion des mouvements via des points d'action . Les joueurs se retrouveront souvent désavantagés et devront choisir avec soin l'équipement de leur personnage, car les munitions et l'équipement sont consommables et ont un nombre limité d'utilisations , ce qui rend la gestion des ressources vitale pour la progression. Venir en aide aux joueurs est l'une des principales dynamiques du titre, l'artisanat , qui permet de convertir des ressources en munitions, médicaments et explosifs après les avoir obtenus pour la première fois.Chains of Freedom n'a pas une croissance linéaire du personnage à travers les niveaux mais se concentre sur l'obtention d'équipements et de consommables de plus en plus performants , parmi les équipements les plus rares se distinguent les bio-cristaux, obtenables après des batailles optionnelles difficiles ou la résolution d'énigmes. Les biocristaux fournissent des bonus de statistiques passifs et confèrent de puissantes capacités passives ou actives , parfois avec des affaiblissements. Les emplacements disponibles pour équiper des cristaux sont initialement limités, mais à mesure que vous explorez des zones secondaires et progressez dans l'histoire, vous pouvez découvrir et utiliser des structures infectées par des aberrations pour augmenter le nombre de cristaux pour un personnage donné. L' armement des PeaceKeepers est incroyablement varié, chaque arme trouvée sur le terrain conférant de nouvelles capacités et tactiques. Variant en termes de munitions, d'effets et de portée, l'arsenal des PeaceKeepers est prêt à affronter n'importe quel conflit. Les types d'armes présents dans Chains of Freedom sont divisés en armes de mêlée et armes à feu, allant des simples couteaux aux instruments de mort plus sophistiqués tels que le lance-flammes et l'arbalète. La plupart des armes, en plus d'infliger des dégâts, peuvent appliquer des altérations d'état telles que des saignements et des brûlures, accordant un avantage contre les catégories d'ennemis les plus coriaces. Il est donc essentiel de préparer le bon équipement avant chaque combat.Les cartes de Chains of Freedom sont riches en éléments interactifs et exploitent parfaitement la verticalité des environnements , pour offrir de nombreux avantages tactiques. Au cours des batailles, les joueurs devront prendre en compte la couverture et les menaces présentes sur la carte, ainsi que l'utilité de ces éléments contre le type d'ennemi auquel ils sont confrontés. De nombreuses créatures aberrantes, par exemple, n'auront pas recours aux armes à distance mais utiliseront des capacités pour déplacer le combat au corps à corps tout en ignorant la couverture, mais resteront faibles face aux attaques à zone d'effet telles que les grenades incendiaires ou aux menaces environnementales telles que les barils explosifs. Les soldats feront un usage intensif des couvertures par rapport aux créatures , mais seront également faibles face aux tirs provenant de positions élevées ou face aux grenades fumigènes. La maîtrise des cartes vous permet également d'appliquer des tactiques furtives telles que tendre des embuscades aux ennemis et, dans certaines missions, ignorer complètement les conflits. Chains of Freedom de Nordcurrent Labs est un jeu de tactique au tour par tour captivant qui captive le joueur dès le début avec un récit de style bande dessinée et une bande-son envoûtante . Le gameplay est incroyablement solide, rappelant les tactiques de la vieille école et introduisant la variable de la gestion des ressources limitées.L'idée d'adopter un système de croissance des personnages à travers des équipements et des consommables propose un niveau de défi élevé basé sur l'adaptabilité, stimulant la curiosité du joueur à explorer et à obtenir toutes les ressources cachées dans les décors, afin d'obtenir un avantage tactique et d'ouvrir la voie à de nouvelles stratégies. Les cartes du jeu sont extrêmement détaillées et, en plus d'offrir des ressources et des armes, elles comportent de nombreuses structures développées verticalement et des éléments interactifs tels que des couvertures, des menaces naturelles et des barils explosifs, utiles pour prendre le contrôle au combat ou éviter complètement les conflits grâce à des embuscades et des infiltrations furtives à travers la couverture. Le titre n'est particulièrement vorace techniquement, et sur PlayStation 5, il était extrêmement fluide, vous permettant de jouer sans interruption. Malheureusement, Chains of Freedom n'a pas que ses mérites, le niveau de défi élevé rend le titre difficile d'accès pour les débutants et peut parfois être frustrant même pour les joueurs les plus expérimentés. Dans l’ensemble, Chains of Freedom est un jeu de stratégie rempli d’adrénaline et palpitant qui mettra à l’épreuve même les joueurs les plus expérimentés du genre. Recommandé à tous les joueurs qui souhaitent relever le défi et affronter un environnement en constante évolution, où chaque petite erreur de jugement peut avoir de graves répercussions. Dernier point à signaler, le jeu dispose de sous-titres français à l'écran, ce qui est toujours bienvenue.Dans l’ensemble, Chains of Freedom est un très bon jeu de stratégie qui mettra à l’épreuve même les joueurs les plus expérimentés avec des batailles pleines d’adrénaline. Le gameplay est incroyablement solide, suivant le genre de stratégie à l'ancienne et ajoutant de nouvelles dynamiques telles que la gestion de ressources limitées et l'artisanat. Malheureusement, le titre présente un niveau de défi élevé qui rend parfois la progression assez frustrante.