Voici Commandos Origins , un titre qui ramène les anciennes gloires après plus de vingt ans d'absence de la scène (si l'on exclut les remasters et les spin-offs sans intérêt). L'envie de mettre votre béret vert, de rassembler votre équipe d'élite et de percer derrière les lignes ennemies est plus forte que jamais. Le contexte de guerre de Commandos Origins vous ramène à la Seconde Guerre mondiale, mais avec une particularité narrative : les protagonistes ne sont pas encore réunis dans ce groupe légendaire de combattants spécialisés. Au début, vous ne pourrez compter que sur le Béret Vert , et de mission en mission, vous rencontrerez des visages déjà chers aux fans de la saga : du Mécano , capable de couper les barrières de barbelés, au Nageur de combat, aussi mortel qu'une torpille dans les milieux aquatiques, en passant par le Tireur d'élite avec sa précision millimétrique, l'Espion avec le Luger silencieux et l'Artificier habile avec les explosifs. Chaque personnage possède des capacités uniques qui doivent être combinées judicieusement pour infiltrer les rangs ennemis, saboter les fortifications et réaliser des actions qui, pour le profane, semblent impossibles. Cependant, cette grande variété d’options nécessite une planification minutieuse : avoir un couteau bien aiguisé et une arme bien chargée ne suffit pas à tout résoudre rapidement. Ceux qui connaissent la série savent que la patience , la connaissance des trajectoires ennemies et l’utilisation intelligente des ressources sont les ingrédients fondamentaux du succès.C'est là que Commandos Origins excelle : à première vue, chaque mission semble être une montagne insurmontable. Imaginez devoir infiltrer une forteresse allemande parsemée de sentinelles, de postes de mitrailleuses fixes et de patrouilles incessantes. Un mur de feu qui semble impénétrable . Pourtant, quelques heures plus tard (et après une quantité non négligeable de sauvegardes et de chargements rapides ), vous vous retrouvez à marcher sans être dérangé parmi des patrouilles désactivées et des objectifs brûlés. C'est précisément dans ces moments-là que le jeu montre son charme : là où il y avait autrefois une route stérile et infinie, triomphe désormais le silence d'un plan parfaitement réalisé. Voir comment une poignée de commandos peut démanteler une garnison entière avec juste un peu de munitions et la bonne dose de ruse est extrêmement satisfaisant .L’un des aspects les plus intéressants de Commandos Origins est la « Pause Tactique » : en appuyant sur une touche , le jeu se met en pause et vous pouvez attribuer des ordres spécifiques à chaque membre de l’équipe. Vous pouvez demander au Béret vert d'intervenir pour éliminer un Gardien sans méfiance, au Sniper de prendre position sur un balcon, au Marine de distraire un deuxième ennemi en lançant une pierre et au Conducteur de préparer un véhicule volé pour une retraite rapide en cas d'urgence. Une fois la pause déverrouillée, il vous est demandé de configurer une série d' actions parfaitement chronométrées . Lorsque vous appuyez sur une entrée, la mission revient en temps réel et, si tout a été planifié avec une précision chirurgicale, vous assistez à un spectacle presque chorégraphique : la pierre rebondit sur le sol et attire l'attention du garde, la sentinelle se retourne juste à temps pour recevoir un coup de couteau mortel, le Sniper fait taire un troisième ennemi qui s'apprêtait à se retourner et en quelques instants, une position entière est nettoyée sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Ces moments d’action coordonnée sont le cœur battant du jeu. Commandos Origins regorge de moments qui combinent ingéniosité, timing et une pincée de cruauté, vous donnant le sentiment d'orchestrer une véritable opération militaire. En revanche, Commandos Origins n'échappe pas aux problèmes critiques classiques des titres furtifs . Souvent, la distance entre le succès et l’échec se résume à un seul millimètre dans le cône de vision d’un garde. Une étape de trop, une mauvaise sélection ou un clic erroné, et la mission sombre dans une inévitable alarme générale. Les mécanismes de mouvement et d'interaction, bien que solides, nécessitent une précision extrême dans le contrôle.De plus, les schémas ennemis sont notoirement rigides : les schémas de patrouille se répètent à l’infini, et la moindre perte d’attention suffit à faire dérailler l’opération. Dans certains cas, la nécessité de contourner mathématiquement la vision des gardes peut être frustrante , car, plutôt que d'expérimenter des mouvements dynamiques, vous finissez par rechercher le bon espace unique et par répéter (ou échouer) selon un script pré-écrit. C'est la nature de la plupart des jeux d'infiltration classiques, et Commandos Origins l'adopte avec ferveur. Même si cela fait de chaque succès un petit triomphe, cela crée également un processus d’essais et d’erreurs qui pourrait déstabiliser les moins patients. Savoir que vous devez rejouer plusieurs sections simplement parce qu'un personnage a été accidentellement sélectionné et s'est retrouvé au milieu d'une patrouille, ruinant un plan de quinze minutes, n'est pas toujours agréable. Cependant, c'est un compromis que les fans de longue date sont prêts à faire , car le poids de la frustration est compensé par la joie (et le soulagement) de terminer une mission sans déclencher une seule alarme.Il est impossible de ne pas remarquer comment Commandos Origins tente de rendre certaines anciennes mécaniques plus accessibles , tout en restant fidèle au cadre traditionnel. Par exemple, le fameux sac à dos que l'on ouvrait et fouillait dans la série classique, rempli d'objets et d'outils, est ici remplacé par une barre d'icônes plus minimaliste et plus facile à lire . Une décision de conception qui simplifie l’interface, mais perd une partie du charme « old school » que les fans adoraient. Sur le plan visuel, le jeu ne cherche pas à rivaliser avec les gros titres AAA : les graphismes privilégient davantage la clarté que le spectaculaire. En revanche, dans un titre où les cônes visuels et les détails des cartes doivent être lus avec la plus grande attention, une direction artistique trop réaliste ou pleine de détails superflus pourrait être contre-productive. Le travail effectué ici est plus que correct : le scénario est fonctionnel , les zones d'interaction sont bien balisées et la logique de la mission n'est jamais perdue de vue . De même, le département sonore est également adéquat, améliorant les effets des pas, des chuchotements et des armes silencieuses. Ce n’est pas une orgie de sons mémorables, mais cela fait son travail en favorisant l’immersion.Certains pourraient s'attendre à des innovations plus marquées dans la formule, peut-être une gestion dynamique du cycle jour/nuit ou une plus grande variété dans les schémas de garde, mais la vérité est que Commandos Origins se concentre fortement sur une philosophie de « retour aux sources » . Il veut proposer cette expérience des « missions impossibles » à déconstruire avec patience, et il y parvient sans trop de fioritures. La mécanique d’essais et d’erreurs peut être frustrante pour ceux qui recherchent une approche plus libre ou dynamique, mais la satisfaction d’avoir réussi un tir parfaitement coordonné reste inestimable. L'esprit original de la saga est palpable, et les amateurs de stratégies furtives en temps réel trouveront des heures de défis intenses et satisfaisants. Si vous êtes prêt à adopter un rythme lent et méthodique, sans succomber aux premières défaites, Commandos Origins vous replongera dans un monde d'intrigues et de coups de génie dignes des meilleurs films de guerre.Commandos Origins est un voyage dans le passé, mais avec quelques améliorations en termes de convivialité, capable de fournir des moments de tension authentique à ceux qui n'ont pas peur d'investir des heures dans des opérations méticuleuses. Du conflit entre l'IA ennemie rigide et la force créatrice de nos plans émergent des affrontements tactiques qui rappellent les énigmes les plus complexes, où chaque détail peut marquer la victoire ou le désastre.