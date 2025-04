Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est une réédition haute définition des deux premiers chapitres de la populaire série JRPG de Konami, Suikoden. Cette collection offre aux joueurs la possibilité de revivre deux titres qui ont marqué l'âge d'or des RPG japonais, désormais mis à jour pour les plateformes modernes. La série Suikoden a toujours été saluée pour sa profondeur narrative, sa vaste gamme de personnages recrutables et ses mécanismes de jeu complexes. Avec ce remaster, Konami souhaite faire découvrir ces classiques à une nouvelle génération de joueurs, tout en offrant aux fans de longue date la possibilité de redécouvrir les aventures qu'ils ont aimées dans le passé. Suikoden I nous présente le conflit entre l' Empire de la Lune Écarlate et l' Armée de Libération . Le protagoniste, fils d'un célèbre général impérial, se retrouve impliqué dans une série d'événements qui le conduiront à mener une rébellion contre un régime corrompu. L'histoire se déroule à travers des trahisons, des alliances et la découverte d'anciens pouvoirs magiques, gardant le joueur constamment engagé. Bien que l’intrigue puisse paraître simple au premier abord, la profondeur des personnages et leurs motivations ajoutent des couches de complexité qui enrichissent l’expérience narrative. Il est important de noter que ce remaster propose une localisation complète en français, permettant aux joueurs de s'immerger pleinement dans l'histoire sans barrières linguistiques.Suikoden II élargit encore davantage l'univers narratif, présentant une intrigue encore plus complexe et mature. Le protagoniste et son ami d'enfance, membres de la Brigade de Jeunesse Licorne, se retrouvent au centre d'un conflit entre le Royaume des Highlands et les Cités-États de Jowston . L'histoire explore les thèmes de l'amitié, de la trahison et des nuances morales de la guerre, offrant des rebondissements émotionnellement captivants. Le récit est enrichi par un large éventail de personnages, chacun avec sa propre histoire et ses propres motivations, rendant le monde du jeu vivant et crédible. Ici aussi, la localisation française permet une compréhension complète des nuances narratives. Les deux titres se distinguent par leur capacité à recruter jusqu'à 108 personnages , connus sous le nom de « Étoiles du Destin ». Cette fonctionnalité élargit non seulement les options stratégiques pendant le jeu, mais ajoute également de la profondeur à l'intrigue, car chaque personnage contribue à l'histoire globale avec ses propres histoires personnelles. Construire et élargir votre base d'opérations au fur et à mesure que vous recrutez de nouveaux membres offre un sentiment de progression et d'accomplissement que peu d'autres jeux peuvent égaler. La localisation garantit que les joueurs peuvent pleinement apprécier les nuances de chaque histoire personnelle et de chaque dialogue.Le gameplay de Suikoden I&II HD Remaster conserve les mécanismes classiques qui ont rendu les titres originaux célèbres, avec quelques ajouts pour améliorer l'expérience du joueur. Le système de combat au tour par tour est simple mais stratégique, obligeant le joueur à considérer attentivement la composition du groupe et les capacités individuelles des personnages. La possibilité de recruter un large éventail de personnages offre une profondeur stratégique significative, car chaque membre du groupe apporte avec lui des capacités uniques qui peuvent influencer l'issue des batailles. Certains aspects, cependant, comme la gestion individuelle de l'inventaire pour chaque personnage, peuvent sembler datés et peu pratiques pour les joueurs modernes. L’un des ajouts les plus appréciés de ce remaster est la fonction de sauvegarde automatique , qui réduit la frustration de perdre sa progression si vous perdez soudainement. De plus, la possibilité d'accélérer les batailles a été introduite, rendant le broyage moins fastidieux et permettant aux joueurs de progresser plus rapidement dans l'histoire. Certaines de ces fonctionnalités, telles que l'avance rapide, peuvent ne pas être implémentées de manière optimale, ce qui entraîne une expérience moins fluide que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Des batailles stratégiques à grande échelle, représentant des conflits entre armées, ajoutent de la variété au gameplay . Ces sections demandent au joueur de planifier soigneusement ses mouvements, en tenant compte des forces et des faiblesses des unités ennemies. Cependant, l’absence d’améliorations significatives dans ces sections peut les faire paraître dépassées par rapport aux normes actuelles. Malgré cela, la possibilité d’influencer l’issue de la guerre grâce à vos décisions stratégiques reste un aspect engageant du jeu.D'un point de vue artistique , ce remaster parvient à conserver l'atmosphère originale tout en mettant à jour les graphismes aux normes actuelles. Les arrière-plans ont été entièrement repensés en haute définition, avec des détails plus riches et des couleurs plus vibrantes qui donnent vie aux villes et aux paysages. Les personnages conservent leur design pixel art, créant un contraste qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Sur le plan technique, le jeu fonctionne sans problème, sans problèmes de fréquence d'images ni bugs évidents. Cependant, des améliorations plus substantielles, telles que des animations plus fluides ou des modèles de polygones mis à jour, manquent. Malgré cela, le charme rétro de la série reste intact, et ceux qui ont aimé l'original apprécieront sûrement le travail effectué. Nous avons joué à Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune et Dunan Unification Wars sur Switch et nous pouvons dire que le titre tourne très bien sur la console hybride de Nintendo. Le secteur audio a également été soigneusement soigné. Les bandes sonores de Suikoden I et II sont toujours parmi les plus appréciées du panorama JRPG, avec des morceaux orchestraux qui mettent en valeur les moments les plus épiques et dramatiques. Le doublage est cependant absent : le jeu repose entièrement sur du texte écrit, un choix qui aurait pu être mis à jour pour cette réédition.Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est une opération nostalgie réussie, permettant aux anciens fans de revivre deux grands classiques et aux nouveaux joueurs de découvrir l'une des sagas les plus appréciées du genre JRPG. Des graphismes mis à jour et quelques améliorations de la qualité de vie rendent l'expérience plus accessible, même si certains aspects restent un peu datés. Si vous aimez les belles histoires , les personnages inoubliables et les batailles stratégiques, c'est une occasion incontournable de (re)découvrir Suikoden .