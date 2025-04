Dollhouse: Behind the Broken Mirror est le deuxième chapitre de Dollhouse , un autre titre développé et publié par SOEDESCO en 2019. Cette suite est un jeu d'horreur psychologique à la première personne dans un style cinématographique. Le titre raconte l'histoire d' Eliza deMoor , une célèbre chanteuse à la recherche de ses souvenirs d'enfance perdus . Elle souffre d'amnésie, découverte suite à un accident lors d'un spectacle. Eliza se retrouve dans un hôpital psychiatrique , soignée par le Dr Stern , qui lui propose une thérapie expérimentale miraculeuse. Cela consiste à prendre une étrange drogue violette, et à retracer et explorer les lieux de son enfance pour retrouver ses souvenirs perdus. Le village de RavenHill , près de l'hôpital où Eliza est soignée, est le premier endroit où la femme doit s'aventurer pour commencer sa thérapie , armée seulement du flacon de médicament. Cela servira à récupérer de la santé en cas de dégâts. Lors de son séjour au village, Eliza trouve des documents et des cylindres de phonographe qui lui donnent des informations sur sa mère, Lavinia DeMoor , et son obsession pour la création de poupées ressemblant à des humains , qu'elle employait à la fois dans le village et au manoir DeMoor comme servantes. Effrayée par l'atmosphère sombre du village et la présence de marionnettes en bois inquiétantes et hostiles, Eliza découvre alors que les créations de sa mère et sa folie sont la cause à la fois de l'abandon complet du village et de son amnésie , et la perte de ses souvenirs semble être presque une protection auto-infligée pour ne pas se remémorer dans son esprit fragile les atrocités commises par Lavinia. A l'intérieur du village, le joueur a la possibilité de se familiariser avec la dynamique du jeu, innovante par rapport à son prédécesseur : des énigmes , plus ou moins simples, et des combats utilisant des armes à feu.Bien que les décors et l'atmosphère soient intéressants et dérangeants juste ce qu'il faut, le jeu présente quelques défauts importants , non seulement graphiquement , car il n'est pas à la hauteur des autres jeux indépendants sortis cette année par des maisons de développement plus petites et moins connues, mais aussi en ce qui concerne les commandes (qui sont souvent boguées) et les mouvements maladroits et maladroits de la protagoniste elle-même. Le système de combat est en bois et lent , tant au niveau du rechargement de l'arme à feu (que ce soit un pistolet, un fusil ou un magnum) qu'au niveau du tir . Les commandes pour rengainer et dégainer l'arme sont parfois bugguées et on reste impuissant face à l'ennemi, et de plus il n'y a pas d'esquive ou de course digne qui puisse au moins nous accorder une échappatoire de dernière minute. L'inventaire , très similaire aux jeux déjà vus (mais cela pourrait être un plus étant donné qu'il est esthétiquement fonctionnel même s'il n'est pas original) est inconfortable pour utiliser des objets, comme les boutons utilisés pour choisir des objets clés ou pour combiner des éléments pour l'artisanat. Le secteur audio peut être défini comme presque inexistant , comme si le jeu était incomplet et manquait de véritables effets sonores. Le pire, c'est qu'il n'y a que deux ou trois sons ambiants qui se répètent en continu, ce qui rend l'exploration épuisante . Dans certaines zones, il n'y a même pas de musique de fond , il y a même une absence totale du bruit de vos propres pas en marchant, et vous êtes plongé dans un silence total , ce qui rend l'expérience aliénante et contre nature.Les ennemis sont exclusivement des poupées de porcelaine ou de bois , des marionnettes ventriloques ou des mannequins anthropomorphes , des nouveau-nés à la tête anormale et déformée, en bois travaillé et peint : les balles les rayent, et ils ne sont tués qu'après au moins trois ou quatre coups bien placés, mais l'absence de balles ou d'objets avec lesquels les fabriquer rend presque impossible de se défendre adéquatement contre eux. Le jeu devient un survival horror uniquement et exclusivement pour la difficulté des contrôles et le combat approximatif , de plus dans certaines zones où les ennemis pullulent comme des mouches les munitions sont extrêmement rares , ce qui rend presque impossible la poursuite de l'histoire. Un autre défaut non négligeable des ennemis est l' IA totalement absente , puisque les ennemis peuvent être facilement contournés, lors d'une poursuite, en entrant dans une maison : les poupées restent dehors , soigneusement composées, attendant les balles que nous pouvons tirer de l'intérieur, restant littéralement à deux centimètres de leur visage et sans être touchées. Les sauvegardes de jeu peuvent être effectuées en interagissant avec une poupée en porcelaine (la seule qui semble amicale ) assise sur une chaise à bascule, stratégiquement placée au début de la zone explorable, et il est possible de sélectionner plusieurs emplacements de sauvegarde . Bien sur, le jeu propose des sous-titres en français, ce qui est toujours appréciable.Le jeu dans son ensemble semble être une ébauche de ce qu'il aurait pu être potentiellement, qui bien que peu original avec une histoire déjà vue et trop similaire à son prédécesseur, avait quand même une base intéressante sur laquelle partir. L'idée de rendre le nouveau chapitre de Dollhouse plus action était bonne, mais malheureusement mal développée , ce qui conduit parfois à l'exaspération et épuise le désir de continuer dans le jeu, non seulement à cause des problèmes mentionnés ci-dessus, mais aussi à cause du manque d'une difficulté sélectionnable qui aurait peut-être rendu le jeu plus accessible . Malheureusement, Dollhouse: Behind the Broken Mirror est une expérience trop audacieuse pour son concepteur et elle est mal structurée de quelque point de vue que l'on veuille la considérer : notre espoir est qu'ils apprennent de cette expérience désagréable et qu'ils en tirent une leçon valable, car il y a une vague lueur de talent potentiel et de bonnes idées, malheureusement obscurcie par les trop nombreux défauts présents. Nous espérons également qu'au moins les problèmes les plus importants seront résolus via un patch dans les prochaines semaines.Dollhouse: Behind the Broken Mirror est un mélange de bonnes idées mal assemblées et encore plus mal exécutées, ce qui donne l'impression que le jeu est incomplet et que l'expérience de jeu est épuisante et désagréable. C'est vraiment dommage car l'idée de base était intéressante et aurait pu être un grand saut qualitatif par rapport au premier chapitre. Le seul espoir est qu'au moins un patch puisse sauver ce qui peut être sauvé, s'il y en a.