Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Monster Energy Supercross 25 est le nouveau chapitre d'une série qui vise toujours plus haut, désireuse d'offrir une expérience passionnante à tous les amateurs de compétitions à deux roues. Dès les premiers instants, il est clair que les développeurs ont essayé de rendre la conduite aussi fluide et pleine d'adrénaline que possible, en enrichissant le tout avec des contenus et des modes capables de garder les joueurs collés à l'écran. L'intention est claire : recréer la tension et le spectacle du Supercross, une discipline de sport automobile dans laquelle les pilotes s'attaquent à des pistes intérieures ou extérieures pleines de sauts, de virages serrés et d'obstacles techniques à surmonter. Déjà dans le menu principal, vous êtes confronté à une série d'options capables de surprendre aussi bien les vétérans que les néophytes, grâce à une carrière divisée en plusieurs étapes, une Supercross Academy pour apprendre les bases et les techniques avancées, des événements uniques pour des courses rapides, un éditeur de pistes pour concevoir des pistes personnalisées et divers modes multijoueurs, y compris des matchs en ligne et en écran partagé . Ceux qui ont déjà essayé les épisodes précédents remarqueront immédiatement une amélioration de la physique de conduite : les motos répondent de manière plus réactive , les sauts semblent plus naturels et la possibilité d'utiliser Whip and Scrub pour gagner du temps dans les airs est encore plus raffinée. Cette amélioration technique ne concerne pas seulement la moto, mais aussi la surface des pistes elles-mêmes, qui se déforme au fil des tours et donne une sensation de réalisme assez marquée . L'un des points forts du jeu est sa capacité à proposer des courses en constante évolution, avec un terrain évolutif et vous obligeant à adapter votre style de conduite tour après tour. L'objectif déclaré de Monster Energy Supercross 25 est de permettre à l'utilisateur de vivre la poussée d'adrénaline typique des vraies compétitions, en mélangeant savamment simulation et composants plus accessibles .Le mode Carrière est le cœur du jeu pour ceux qui souhaitent une expérience à long terme. Au début, le joueur est initié à la catégorie Futures, la plus basique pour ceux qui font leurs premiers pas en Supercross. Une fois cette phase terminée, on passe au 250 et enfin au 450, la catégorie reine avec des motos plus puissantes et des adversaires très agressifs. En cours de route, vous gérerez les contrats des sponsors , les éléments de personnalisation des pilotes et ferez attention à votre renommée , votre réputation et vos statistiques de synergie . Ces valeurs déterminent l’intérêt et la progression des marques au sein du championnat. La présence d’un système « social » est quelque chose qui peut être apprécié ou ennuyé, selon les préférences individuelles. Ceux qui souhaitent s'immerger pleinement dans le contexte du Supercross trouveront intéressant de lire les commentaires et les messages des fans ou des adversaires virtuels. À l’inverse, ceux qui recherchent une expérience de course pure pourraient considérer cette dynamique comme une distraction inutile. Dans tous les cas, la Carrière s'avère conséquente et bien structurée, avec des courses qui s'enchaînent sur des pistes variées, des moments de pause pour gérer son image et la possibilité d'expérimenter des améliorations sur la moto. Tout cela donne la bonne motivation pour continuer à concourir et à s’améliorer, sans donner l’impression de toujours répéter la même course. L'un des principaux obstacles pour les nouveaux venus dans le genre est la courbe d'apprentissage : le Supercross ne se résume pas seulement à la vitesse, mais aussi au contrôle des sauts et des virages serrés, à la gestion de votre configuration en plein vol et à la précision de l'atterrissage. En fait, une moto de motocross est contrôlée différemment d'une moto de route, et Monster Energy Supercross 25 tente de traduire cette complexité en mécanismes de jeu qui nécessitent de la pratique et du dévouement. Pour réduire la frustration initiale, les développeurs ont inclus la Supercross Academy, un véritable « camp scolaire » où vous apprenez progressivement les techniques de base, comme l'approche des rampes et des whoops, jusqu'à des manœuvres plus avancées comme le Whip et le Scrub . Ces deux mouvements sont essentiels pour réduire le temps suspendu dans les airs et reprendre la course avant vos adversaires. Après une première phase d’essais et d’erreurs, on se rend compte de l’énorme potentiel associé à l’utilisation correcte de ces manœuvres. Le jeu récompense l'envie de s'améliorer et procure une grande satisfaction lorsque, après plusieurs chutes, vous parvenez enfin à réaliser un saut parfaitement, en atterrissant avec un avantage sur les autres pilotes.L’un des éléments les plus appréciés est le rendement du sol. La surface de la piste change de manière dynamique au passage des vélos, créant des ornières qui peuvent affecter la trajectoire. Au début de la course, le terrain peut paraître assez uniforme, mais au fil des tours, il devient de plus en plus complexe à gérer. L'état de la surface de la route varie en fonction du type de parcours (intérieur ou extérieur), de la présence de boue, de sable ou de terre et du nombre de coureurs qui passent. Cet aspect donne un niveau de réalisme qui rend chaque événement différent, même en rejouant sur le même circuit. La sensation de course bénéficie d'une physique beaucoup plus réactive que dans les chapitres précédents de la série. Lorsque l'on prend de la vitesse, on ressent une poussée d'adrénaline qui nous pousse à oser des sauts plus longs, tandis que l'atterrissage doit être contrôlé pour éviter les impacts brusques. Dans de nombreux cas, vous pouvez dépasser vos adversaires en « volant » littéralement au-dessus d’eux, une expérience qui rappelle davantage une exhibition de freestyle, mais qui fait partie du charme extrême du Supercross virtuel. Toute personne ayant de l'expérience avec les précédents titres Milestone remarquera à quel point le compromis entre simulation et spectaculaire a été bien calibré ici, offrant un modèle de conduite qui met le joueur au défi mais qui sait en même temps divertir immédiatement, surtout une fois que vous avez acquis une familiarité avec les fondamentaux. Pour ne pas limiter l'expérience à la seule carrière, Monster Energy Supercross 25 inclut d'autres options intéressantes. Les événements uniques vous permettent d'organiser des courses rapides en choisissant la piste, le nombre de tours et les règles, idéal pour ceux qui veulent courir sans trop de fioritures.Le Tournoi de Rythme est une variante presque « drag race » sur des parcours courts et remplis de sauts qui teste votre capacité à maintenir la trajectoire optimale dans des duels en tête-à-tête. L' éditeur de pistes se distingue également , car il vous permet de créer des pistes personnalisées en positionnant des rampes, des courbes et des sections particulières. Ce mode représente une ressource précieuse pour les joueurs les plus créatifs, désireux de se mettre au défi et de défier les autres sur de nouveaux chemins. La possibilité de partager vos créations en ligne contribue à accroître le sentiment de communauté , à enrichir la liste des pistes disponibles et à augmenter la longévité globale du titre. De nombreux titres modernes font du composant en ligne leur point fort, et Monster Energy Supercross 25 ne fait pas exception. Les matchs sur serveur dédié offrent des compétitions fluides et engageantes, avec la possibilité de défier des adversaires du monde entier. L'une des innovations les plus appréciées est cependant la présence du crossplay , qui permet aux utilisateurs de différentes plateformes (PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S) de s'affronter ensemble, élargissant ainsi considérablement la base de joueurs disponibles. Ce choix rend le matchmaking plus rapide et plus varié, évitant le risque de se retrouver dans des lobbies à moitié vides. Le véritable régal pour les nostalgiques du jeu local est le mode écran partagé , qui est assez rare dans les productions AAA de nos jours. Pouvoir partager l'écran avec un ami et partager la montée d'adrénaline du dépassement dans le dernier virage évoque des expériences de jeu typiques d'il y a quelques générations. Malgré la limitation graphique évidente due à la réduction de moitié de l'écran, le plaisir qui en découle est considérable et ajoute de la valeur à l'ensemble.Le saut de qualité est perçu non seulement dans la physique, mais aussi dans le rendu visuel. Les stades couverts sont particulièrement impressionnants , avec des spectacles de lumière, des effets pyrotechniques et un public enthousiasmé. À l'extérieur, les graphismes présentent un éclairage agréable et une attention aux détails sur la piste qui contribue à créer un sentiment d'immersion remarquable. Certains éléments, comme les animations faciales des pilotes ou les cinématiques célébrant la victoire, pourraient être meilleurs, mais ce sont des aspects secondaires par rapport à l'action réelle. Le département son fait du bon travail : les moteurs rugissent avec une intensité convaincante et la bande-son, bien qu'un peu générique, parvient à donner l'énergie nécessaire lors des moments décisifs de la course. Les améliorations par rapport aux chapitres précédents sont tangibles. Une physique plus raffinée , un terrain déformant et une plus grande variété de modes font de Monster Energy Supercross 25 un jeu capable de fournir des heures de plaisir et un défi constant. La courbe d'apprentissage peut sembler raide, et certains joueurs peuvent immédiatement vouloir une conduite plus indulgente, mais l'idée des développeurs est clairement de responsabiliser le pilote virtuel, en le poussant à s'améliorer par la pratique et la compréhension des mécanismes du Supercross. Le système « social », avec messages et interactions via des réseaux sociaux fictifs, peut être un plus : certains le trouveront amusant et d’autres préféreront l’ignorer pour se concentrer exclusivement sur les courses. Malgré quelques défauts mineurs, comme des interfaces textuelles peu inspirées ou un éditeur de personnages perfectible, l'expérience globale brille par son immersion et son côté spectaculaire. Le plaisir de s'attaquer à une piste intérieure, de dépasser ses adversaires en sauts et de franchir la ligne d'arrivée au milieu des feux d'artifice et des chants du stade parvient à conquérir aussi bien les vétérans que les novices déterminés à apprendre avec patience.Monster Energy Supercross 25 est un titre riche en contenu et capable d'offrir des courses passionnantes, grâce à une physique renouvelée et une attention particulière aux sauts et à l'évolution du terrain. La courbe d’apprentissage initiale peut sembler raide, mais l’effort en vaut la peine. L'ajout du crossplay, du mode écran partagé et de l'éditeur de pistes élargit l'expérience, la rendant amusante et durable. Les fonctionnalités « sociales » et certains détails mineurs ne passionneront peut-être pas tout le monde, mais l’essence du Supercross est parfaitement capturée. Le jeu mérite l'attention de tous ceux qui aiment les défis de course automobile et recherchent un mélange de réalisme et de spectacle.