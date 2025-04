Adelin & Irina tome 4 : La cité ardente

Le malheureux barde Adelin et la redoutable princesse Irina doivent désormais récupérer l'intrigante épée de la domination, une arme qui permet de soumettre n'importe qui à sa volonté. Selon le sorcier Derr Leth, c'est une aventurière nommée Bélinda, qui n'a pas les yeux bleus ni le front blond mais est l'assistant du démoniste Ciro, qui a mis la main dessus et s'est construit un immense empire grâce à son pouvoir. Derr Leth a mis sur pied une équipe de protagonistes repoussants qui partagent tous l'avantage de ne pas être soumis au charme de l'épée. Irina a bien l'intention d'être la première à s'emparer de l'armée, aussi la quête l'emmène dans la cité Ardente où se trouve le quartier générale de Bélinda, devenue une terrible dictatrice (non pas le monde était apaisée avant son règne)."Adelin et Irina" est une série que nous suivons avec grand plaisir depuis ses débuts et sa prépublication dans le magazine "L'Aventure". Les Éditions du Tiroir viennent de sortir le tome 4. La qualité de cette série réussit à se maintenir à un bon niveau avec ce quatrième opus. Les personnages auxquels on s'est désormais beaucoup attaché vont y vivre une aventure bien délirante, prétexte à de nombreux gags et à de bonnes scènes d'action. On aime toujours autant le dessin de Nico, héritier de la tradition franco-belge. À tel point qu'on lui a confié aussi le dessin d'un spin-off de la série Rubine dont le tome 2 va sortir très bientôt. Si vous avez raté le début de la série, sachez que nous évoluons dans un monde médiéval où les hommes n'ont aucun droit, si ce n'est de se taire. Dans cette épouvantable société matriarcale, la situation est sauvée par la folie des protagonistes qui ont tous un grain (et c'est peu dire). Ce tome quatre revient sur des événements décrits dans le deuxième épisode (L’épée de la Domination publié en 2021) et il est conseillé de le relire ou de le se procurer pour saisir tout ce qui en découle.Un nouveau tome d'Adelin et Irina toujours aussi barré. Avec une équipe aussi décousue, on en vient à se demander s'il est pertinent qu'elle réussisse sur sa quête !Editeur : Editions du TiroirDate de sortie : 21 février 2025