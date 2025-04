High School Mercenary tome 7

High School Mercenary est une série toujours en cours de parution en Corée du Sud et qui a connu 229 chapitres à ce jour (+ un prologue) aux éditions Naver. Il s'agit d'un webtoon né en novembre 2020, créée par YC avec des illustrations de Rakhyun. Série d'action à dominante, elle contient de nombreux éléments dramatiques dans un contexte scolaire, avec l'alternance classique entre sérieux et légèreté. Yoo Ijin est le seul survivant d'un accident d'avion survenu alors qu'il avait neuf ans, dans lequel il a perdu ses deux parents. À partir de ce moment, il a survécu pour devenir un enfant soldat, puis un mercenaire, utilisé pour plusieurs missions à haut risque à travers le monde. Dix ans plus tard , Ijin rencontre un contingent coréen et parvient à retourner dans son pays natal, auprès de son grand-père et de sa sœur Dayeon. Ainsi commence une nouvelle vie, celle d'un garçon normal qui fréquente le lycée . Ou du moins c'est ce qu'il espérait. Même dans un pays sans guerres, nous devons lutter pour une vie paisible. Surtout quand la sécurité de sa famille est mise en danger .Le tome 7 met l'accent sur l'escalade du conflit entre le groupe de Doosik Cha et un clan rival. Les attaques se multiplient et deviennent de plus en plus violentes à travers la ville. Face à cette situation critique et pour sauver son ami, Ijin prend la décision d'infiltrer seul le repaire des mafieux ennemis. Le tome explore donc un affrontement intense où Ijin, le mercenaire légendaire, se retrouve seul contre une armée. La question centrale est de savoir s'il parviendra à mettre un terme à cette nouvelle guerre. Fidèle à la série, ce tome promet une action omniprésente. Nous y retrouvons un raid solitaire d'Ijin, ce qui suggère des séquences de combat nerveuses et bien chorégraphiées, qui sont la marque de fabrique de High School Mercenary. Le fait qu'Ijin prenne les choses en main seul met en avant ses compétences exceptionnelles et son sens de la loyauté envers ses amis. Cela permet d'explorer davantage son personnage et sa détermination. L'intensification de la guerre entre les gangs apporte un enjeu dramatique plus important. Cela maintient l'intérêt du lecteur et laisse présager des conséquences significatives pour les personnages. L'idée d'un "seul contre une armée" est un trope classique de l'action qui, s'il est bien exécuté, peut offrir des moments de tension et de bravoure impressionnants. Par ailleurs, ce tome semble faire avancer l'arc narratif en cours concernant les conflits entre les différentes factions et l'intégration d'Ijin dans ce monde lycéen chaotique. Le dessin de Rak Hyun est toujours aussi dynamique et percutant, servant parfaitement les scènes d'action. La narration visuelle est généralement claire et efficace pour suivre les combats complexes. La série a parfois été critiquée pour sa structure répétitive (Dayeon en danger, Ijin intervient), mais ce volume semble s'éloigner un peu de ce schéma.En résumé, si vous êtes un fan de High School Mercenary pour son action et son protagoniste charismatique, ce tome 7 devrait vous satisfaire. Il semble marquer un moment clé dans le conflit actuel et met Ijin face à un défi de taille.Editeur : Michel Lafon / SikkuDate de sortie : 16 janvier 2025