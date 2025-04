Ramba est la tueuse mercenaire du porno, protagoniste absolu de la scène érotique de la bande dessinée italienne de la fin des années 80. Elle arrive sur les rayons adultes des kiosques à journaux en juillet 1988, d'une idée du dessinateur et scénariste Marco Delizia et Riccardo Schicchi, le mythique découvreur de talents des stars du porno. Ramba était en réalité le nom de scène d'une pornodiva bien connu de la seconde moitié des années 80, c'est-à-dire Ileana Carisio, également connue sous le nom de Malù. Elle a ensuite été baptisée Ramba, grâce à une blague d'un journaliste, qui faisait référence à son look transgressif, avec des fusils, des mitraillettes, des magazines et un bandana. On peut dire que Ramba sur "papier", a finalement eu plus de succès que sa "muse inspirante en chair et en os". En fait, aujourd'hui, personne ne se souvient d'Ileana Carisio... alors que la bande dessinée est devenue une sorte d'objet culte. Ce sont les années de la pornographie papier et de la VHS, de Naja, du mythe violent de Sylvester Stallone qui en 1988 a écrit et joué le troisième film de la série Rambo ; de la bande dessinée à son essor en Italie comme forme de divertissement populaire. C'est précisément dans ce contexte qu'est née l'idée de créer une héroïne malfaisante, violente et sans morale. En fait, la marque distinctive du personnage de Ramba réside dans son âme noire, dans sa violence sexiste commune à d'autres productions de l'époque. Même si la bande dessinée a parfois des traits d'ironie, elle conserve une atmosphère violente et féroce.La bande dessinée « Ramba : Une heure à tuer » marque le retour d'un personnage culte de la BD érotique italienne des années 1990. Ramba, une mercenaire sexy, tente de mener une vie normale en travaillant comme shampouineuse. Cependant, son passé la rattrape et elle accepte un nouveau contrat. L'histoire se déroule dans un univers où l'action et l'érotisme se mêlent, avec une Ramba qui n'hésite pas à utiliser son corps et ses compétences pour atteindre ses objectifs. Le style graphique de Bulgarelli est un atout majeur de la BD. Son trait est précis et sensuel, mettant en valeur la beauté de Ramba et les scènes érotiques. Le scénario de Marco Delizia parvient à équilibrer les scènes d'action et les scènes érotiques, créant un récit dynamique et captivant. Pour la première fois, Ramba est présentée en couleurs, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre et la rend plus attrayante. Bien que l'histoire soit divertissante, elle reste assez classique et prévisible. Certains lecteurs pourraient trouver le scénario un peu léger.« Ramba : Une heure à tuer » est une BD qui ravira les fans de Ramba et les amateurs de BD érotique. Les dessins d'Andrea Bulgarelli sont magnifiques, et le scénario, bien que simple, est efficace. En résumé, cette BD est un divertissement assumé, qui mise sur le charme de son personnage principal et la qualité de ses illustrations.Editeur : Tabou EditionsDate de sortie : 20 janvier 2025