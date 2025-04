Ennemis de Sang tome 3 : Maeva

Début du XXème siècle. L'histoire quitte les paysages industriels et urbains des tomes précédents pour se dérouler sur l'atoll exotique de Huka-Huka, alors que les frères sont maintenant dans la vingtaine. Omer, l'un des frères jumeaux, se retrouve dans une position de pouvoir en tant que roi de l'atoll. Cependant, il se sent prisonnier de ce statut et aspire à retrouver sa liberté. Ce sentiment d'enfermement est un élément clé de son évolution dans ce tome. Maeva, un personnage important de l'atoll, suit Omer en Afrique par amour. Elle emporte avec elle une divinité providentielle, ce qui ajoute une dimension mystique à l'intrigue. Leurs péripéties sont semées d'embûches et de rebondissements, mettant à l'épreuve leur relation et leur détermination. Leur objectif est maintenant de retrouver la Belgique, plus précisémênt Anvers (et contre tous).Les conflits entre Omer et Oscar, les deux frères jumeaux, prennent une nouvelle dimension dans ce tome. Leurs différences et leurs rivalités sont exacerbées par les circonstances et les enjeux de leur situation. L'intrigue prend une tournure romanesque, avec une dimension d'aventure digne des romans du début du XXe siècle. Le dépaysement est total, et l'exotisme des lieux contraste fortement avec l'ambiance sombre des tomes précédents. Le dessin de Caryn reste fidèle à lui-même, avec un trait réaliste et détaillé qui sert parfaitement l'atmosphère du récit. Les paysages exotiques sont rendus avec une grande précision, et les personnages sont expressifs. La colorisation contribue à l'immersion dans l'histoire, en soulignant les contrastes entre les lieux et les ambiances. A noter cependant que le changement de ton par rapport aux tomes précédents pourra surprendre certains lecteurs, il est vrai que huit ans séparent les volumes 2 et 3. Enfin signalons que Kalopsia réédite les précédents albums sous la forme d'une intégrale, l'idéal pour rattraper son retard.Ennemis de Sang tome 3 est un album réussi, qui marque un tournant dans la série. Il séduira les amateurs de récits d'aventure romanesques, ainsi que ceux qui apprécient les bandes dessinées historiques soignées.Editeur : KalopsiaDate de sortie : 27 septembre 2024