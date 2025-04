Call of Sentinels

L'intrigue du jeu est très simple, certaines divinités se battent pour un territoire et vous êtes appelé par les Sentinelles pour défendre les terres des divinités envahissantes. Ces sentinelles vous confèrent des capacités pour vaincre vos adversaires, c'est aussi simple que cela. En fait, l'intrigue du jeu est volontairement superficielle, l'accent du jeu est presque à 100 % sur son concept. Le jeu ne cherche pas à réinventer la roue, mais tout ce qu'il fait en termes de gameplay est le bienvenu et s'adresse aux amateurs de roguelites et de bullet hell. Concernant le mouvement, le joueur contrôle son personnage, vu sous un angle symétrique sur la carte, avec le stick analogique gauche et dirige son attaque avec le stick analogique droit, cependant, pour attaquer il doit appuyer sur la gâchette droite ou la maintenir enfoncée (ce que je recommande). Il est également possible d'esquiver avec le tableau de bord. Pendant le match, certaines compétences sont débloquées, et certaines d'entre elles peuvent également être utilisées avec la gâchette gauche. En gros c'est tout, le reste sont des compétences passives et des effets d'attaque qui sont acquis tout au long du match. Le joueur commence chaque étape « réinitialisée » avec seulement son arme initiale, et tout au long de l'étape, alors qu'il bat les hordes d'ennemis qui arrivent par vagues, certains portails sont libérés et lui accordent des améliorations au sein de ce match qui vont d'une plus grande vitesse d'attaque et des effets tels que les ennemis qui explosent lorsqu'ils meurent jusqu'à même laisser une traînée empoisonnée partout où il va et faire en sorte que le tiret cause des dégâts aux ennemis. Il existe une large gamme d'améliorations, mais comme tout bon roguelite, elles ne durent que jusqu'à la fin du jeu.La bonne nouvelle est qu'il est possible d'augmenter le statut de votre personnage, en rendant vos déplacements plus rapides, vous pouvez augmenter votre barre de vie, votre puissance d'attaque, etc. Fondamentalement, vous pouvez améliorer votre statut de base avec les pièces que vous gagnez tout au long du jeu. Ces améliorations sont utiles, car malgré les graphismes simples et ludiques, le jeu a un niveau de difficulté élevé, et même en faisant une estimation du temps de jeu, mais pour le joueur moyen, cela devrait durer environ quinze à vingt heures heures pour terminer la campagne, en gardant à l'esprit qu'il sera nécessaire de farmer des améliorations. Le jeu dans sa campagne principale est divisé en six étapes, chacune avec des ennemis similaires, mais dans chacune d'elles il y a une progression de difficulté. Cependant, à mesure que le jeu devient plus difficile, votre personnage devient également plus fort grâce à un arbre de compétences très apprécié. Le plus ennuyeux est de farmer le même niveau plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour pouvoir améliorer certains attributs, mais c'est quelque chose d'attendu par ceux qui connaissent le genre.En plus du mode histoire déjà mentionné , qui est assez simple, le jeu offre également une expérience très diversifiée dans deux autres modes de jeu. Il y a Endless Arena , qui est un mode pour tester combien de temps vous pouvez survivre contre une attaque infinie d'ennemis tout en gagnant des points et en rivalisant avec d'autres joueurs. Ce mode peut être vu comme un « classement global », qui peut prolonger la durée de vie utile du jeu de plusieurs heures pour les joueurs les plus passionnés du genre. Et aussi le mode Guardian Trials , dans lequel pendant les batailles, vous ferez face à des Guardian Trials spéciaux - des tâches difficiles qui, une fois terminées, vous donneront la possibilité de choisir parmi une variété d'améliorations supplémentaires, élargissant encore vos options de compétences. Les graphismes sont présentés de manière simple, les personnages et les scénarios sont dessinés à la main, mais rien de très complet, c'est un style avec une certaine identité, bien que pas très frappant. En plus de cela, les effets du jeu sont également très simples et les mouvements et animations sont également très basiques, rien qui gâche l'expérience, mais aussi, ce n'est pas mémorable, et peut même être considéré comme amateur dans certains cas. Et tout ce qui est dit sur les graphismes peut également s'appliquer à la bande sonore et au sound design, tout est très simple, pas mal, mais pas très remarquable, voire oubliable. Un bon moment auquel ils auraient pu consacrer plus de soin serait les pistes des boss, le jeu pourrait tirer davantage parti de ces moments, qui deviennent moins mémorables en raison de l'absence d'une piste plus robuste et percutante. Cependant, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui ruine ou compromet l'expérience de jeu principale, juste un détail qui pourrait enrichir l'expérience. Autre écueil, le jeu est traduit dans de nombreuses langues mais pas en français ...Call of Sentinels propose une liste diversifiée de héros et d'armes. Malgré sa simplicité technique, il offre une expérience complète dans son genre.