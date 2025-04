MacGuffin & Alan Smithee tome 6 : Visa pour Nan Madol

1968. Les États-Unis procèdent à des expériences nucléaires secrètes dans les îles du Pacifique, mais les choses tournent mal pour le mystérieux Projet Brooklyn. Tandis que la CIA s'active à étouffer l'affaire, les services secrets du monde entier convergent vers les ruines de l'énigmatique cité de Nan Madol. De Phnom Penh aux profondeurs abyssales, MacGuffin et Alan Smithee font face à des dangereux adversaires...L'album se déroule dans les années 1960, une période de tensions internationales exacerbées par la Guerre froide. Viau intègre habilement des éléments de géopolitique, notamment l'implication des États-Unis dans des expériences nucléaires secrètes dans le Pacifique. Le Cambodge, en particulier Phnom Penh, sert de toile de fond à une partie de l'intrigue, offrant un aperçu des dynamiques politiques de la région à cette époque. La mystérieuse cité de Nan Madol, avec ses ruines antiques, ajoute une dimension exotique et intrigante à l'histoire, mélangeant habilement réalité historique et fiction. MacGuffin et Alan Smithee sont des agents secrets atypiques, dont les personnalités contrastées et les interactions souvent conflictuelles créent une dynamique captivante. Viau développe leurs personnages avec soin, révélant progressivement leurs forces, leurs faiblesses et leurs motivations. Les personnages secondaires, qu'ils soient alliés ou ennemis, sont également bien définis, contribuant à la complexité de l'intrigue. L'intrigue mêle habilement espionnage, aventure et mystère, avec des rebondissements qui maintiennent le lecteur en haleine. Viau parvient à équilibrer les moments d'action et les scènes plus calmes, créant un rythme narratif efficace. Lle récit est très bien documenté, ce qui permet à l'histoire d'être très crédible. Le travail de Ghyslain Duguay est remarquable, avec un trait précis et détaillé qui donne vie aux personnages et aux décors. Les scènes d'action sont dynamiques et lisibles, tandis que les moments plus calmes sont rendus avec une grande sensibilité. Les couleurs sont bien choisies et contribuent à l'atmosphère de l'album.« Visa pour Nan Madol » est une bande dessinée réussie qui séduit par son intrigue complexe, ses personnages attachants, son contexte historique riche et son dessin de qualité.Editions : Editions du TiroirSortie : Le 27 septembre 2024