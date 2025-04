Spirite tome 3 : Echos

"Échos" est le troisième tome de la série "Spirite" de Mara. L'histoire nous transporte en 1906, à la faculté d'Outsmouth, où Anya Eisenstern, une jeune et brillante étudiante en physique, est la première femme admise. Elle y suit les cours de spirotologie du professeur Boris Voynich et de son assistant Arthur Arroway, qui étudient scientifiquement les fantômes et l'au-delà. La rencontre d'Anya avec Lucas, un étudiant au passé trouble et insolent, va bouleverser son destin et les entraîner au cœur d'un mystère qui les mènera inéluctablement à la catastrophe de Tunguska en 1908.Ce tome prend un tournant intéressant en nous offrant un long flashback qui éclaire le passé de certains personnages introduits dans les tomes précédents ("Tunguska" et "Obsession"). Bien qu'il ne fasse pas directement avancer l'enquête principale liée à l'explosion de Tunguska, ce récit apporte une profondeur significative à l'intrigue globale. Mara construit son récit comme un épisode de série télévisée, où chaque tome peut se lire indépendamment tout en s'inscrivant dans une narration plus large. L'intrigue d'"Échos" se concentre davantage sur les relations entre les personnages, notamment la romance naissante entre Anya et Lucas, et explore les sentiments comme l'amour et la jalousie, qui deviennent des moteurs importants de l'histoire. Malgré cette focalisation émotionnelle, le mystère et la présence des fantômes restent prégnants, maintenant un climat d'inquiétude. D'ailleurs, Anya Eisenstern est un personnage attachant par sa timidité et son intelligence. Son évolution au contact de Lucas et face aux événements est crédible. Lucas, avec son côté insolent et son secret, apporte une dynamique intéressante. Les professeurs Voynich et Arroway, figures déjà présentes, sont approfondis à travers ce récit passé. L'album explore avec finesse les complexités émotionnelles des personnages, rendant leurs motivations et leurs actions plus compréhensibles. Le style graphique de Mara est reconnaissable et efficace. Son trait clair et expressif donne vie aux personnages et aux ambiances. Les décors de la faculté et les scènes se déroulant au début du 20ème siècle sont bien rendus. La colorisation, souvent réalisée avec l'assistance de Morgane Bride et Alexia Roman, contribue à l'atmosphère parfois douce-amère, parfois plus sombre du récit. Les couleurs soutiennent bien les émotions des scènes et l'évolution de l'intrigue. Au-delà du mystère et du fantastique, "Échos" explore des thèmes tels que la place des femmes dans la science au début du 20ème siècle, l'amour naissant, les secrets du passé et leurs répercussions sur le présent. La spirotologie, l'étude des fantômes, reste un élément central, mais elle est ici intimement liée aux destins personnels des protagonistes."Spirite : Échos" est un tome réussi qui prend le pari de revenir sur le passé pour mieux éclairer le présent de la série. En offrant une plongée dans l'histoire d'Anya et Lucas, Mara enrichit son univers et approfondit ses personnages. Ce tome est une étape importante pour comprendre les enjeux qui mèneront à la conclusion de cette tétralogie attendue.Editions : DrakooSortie : Le 29 janvier 2025