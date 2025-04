ActionCam : Supernatural Case est un jeu d'horreur à la première personne développé et publié par Nostra Games, sorti sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Le jeu propose une perspective unique à travers la caméra corporelle d'un officier de police enquêtant sur la disparition d'enfants dans une vieille école abandonnée. Si l'idée de base et l'atmosphère peuvent intriguer, l'exécution globale du jeu présente plusieurs faiblesses notables. En effet, l'idée de vivre une enquête horrifique à travers une caméra corporelle est originale et contribue à une immersion potentielle. L'environnement de l'école abandonnée, avec ses coins sombres et ses secrets cachés, parvient initialement à créer une atmosphère pesante et inquiétante. Cependant, le gameplay se résume principalement à explorer l'école, trouver des objets et éviter un ennemi qui vous tue en une seule attaque. Les interactions sont limitées (viser, tirer, sprinter, s'accroupir), rendant l'expérience assez linéaire et peu engageante sur la durée. Les graphismes sont corrects, avec un emballage soigné et un niveau de détails suffisant pour pouvoir bien déceler les moindres changements. Les bruits ambiants, les grincements et les effets sonores subtils contribuent à l'ambiance horrifique et augmentent la tension, notamment lors de la progression dans les environnements. En revanche, le doublage est peu immersif, ce qui peut nuire à l'atmosphère générale. Point le plus gênant, le jeu est très court, pouvant être terminé en une heure maximum. Cela laisse un sentiment d'expérience inachevée et un manque de contenu significatif pour le prix.ActionCam : Supernatural Case est un jeu qui intrigue par son concept original et son atmosphère initiale. Cependant, il souffre cruellement d'une durée de vie extrêmement courte, d'un gameplay répétitif et d'un scénario sous-développé.