Annoncé avec une grande curiosité et entouré d'une aura de mystère, Atomfall se présente comme un survival horror à la première personne avec de forts éléments narratifs et une empreinte stylistique qui rappelle la science-fiction britannique des années 60. Un mélange fascinant, ancré dans l'histoire réelle de la catastrophe nucléaire de Windscale , survenue en 1957 au Royaume-Uni. Nous sommes dans le Lake District , l'une des régions les plus évocatrices d'Angleterre, transfigurée par une catastrophe nucléaire qui a laissé dans son sillage mort, mutation et folie. L'atmosphère post-apocalyptique ici n'est pas celle explosive et exagérée typique de titres comme Fallout , mais quelque chose de plus subtil, de plus mélancolique. Les rues désertes, les maisons abandonnées avec des objets laissés comme si le temps s'était soudainement arrêté, la nature qui reprend lentement possession du territoire : chaque élément contribue à construire un sentiment de désolation et de mystère. Mais ce qui rend le décor d’Atomfall vraiment unique, c’est son atmosphère typiquement britannique : les références à la culture pop de l’époque, les affiches de propagande parlant de sécurité nucléaire, les émissions de radio qui semblent cacher plus qu’elles ne révèlent. Le jeu ne se contente pas de construire un monde dévasté, mais le remplit de détails qui racontent une histoire, invitant le joueur à explorer chaque recoin, à découvrir ses secrets.La narration est l’une des plus grandes forces d’Atomfall. Nous jouons le rôle d'un protagoniste sans mémoire, qui se retrouve dans ce pays dévasté sans savoir exactement qui il est ni ce qui s'est passé. Un postulat peut-être peu original, mais qui est développé avec une maîtrise narrative qui se démarque de la moyenne. Le jeu ne nous raconte pas seulement ce qui s'est passé, mais nous invite à le découvrir à travers des indices disséminés à travers le monde, des documents laissés par les survivants, des conversations avec les quelques personnages encore en vie. Sur notre chemin, nous rencontrerons des individus qui ont réagi de différentes manières à la catastrophe : certains tenteront de survivre de manière désespérée, d’autres se seront abandonnés à la folie, tandis que d’autres encore auront formé des sectes et des cultes qui vénèrent la nouvelle réalité post-apocalyptique. L'écriture des dialogues est de premier ordre et chaque personnage ajoute à l'horreur et au sentiment d'aliénation qui imprègne le jeu.Graphiquement parlant, Atomfall ne vise pas le photoréalisme extrême, mais il se distingue par sa direction artistique très soignée . Les paysages désolés, les maisons abandonnées, les lumières douces filtrant à travers les nuages radioactifs : chaque élément visuel est conçu pour transmettre un sentiment de malaise et de mélancolie. Le travail effectué sur l’éclairage et les textures contribue à créer un monde crédible et immersif, où chaque détail semble raconter une histoire. Le service son joue également un rôle fondamental, entre les sons ambiants, le vent qui souffle dans les décombres, ou les bruits lointains qui pourraient être de simples animaux… ou quelque chose de bien plus dangereux. La bande sonore est minimale mais efficace, avec des chansons folkloriques qui contrastent avec l'horreur du décor et contribuent à créer une atmosphère encore plus unique. En termes de gameplay , Atomfall se situe quelque part entre un jeu d'horreur de survie et un jeu d'aventure. Nous ne sommes pas face à un FPS frénétique, mais à une expérience qui récompense l'exploration , l'ingéniosité et la gestion des ressources. Les munitions sont rares , tout comme la nourriture et les fournitures médicales, et il sera souvent nécessaire d’évaluer soigneusement chaque rencontre. Les ennemis qui peuplent le monde du jeu ne sont pas seulement des créatures mutées par les effets des radiations, mais aussi des humains poussés à la folie ou rendus impitoyables par le besoin de survivre.Les combats sont tendus et brutaux, et souvent, la fuite sera un choix plus judicieux que la confrontation directe. Ce qui rend les choses plus intéressantes, c'est la gestion du stress et de la santé mentale du protagoniste. L’horreur qui nous entoure aura un impact sur notre caractère , et se retrouver dans des situations particulièrement dérangeantes pourrait entraîner des conséquences négatives, telles que des hallucinations ou une perte de stabilité mentale. Ce système ajoute une couche supplémentaire de profondeur au gameplay, obligeant le joueur à gérer non seulement ses ressources physiques, mais aussi son état psychologique. Atomfall est une expérience qui laisse des traces . Ce n'est pas un jeu pour tout le monde : son rythme lent, l'accent mis sur la narration et l'atmosphère, ainsi que la gestion des ressources et de la santé mentale pourraient rebuter ceux qui recherchent une expérience plus immédiate. Mais pour ceux qui aiment les jeux capables de raconter une histoire à travers l'univers du jeu, pour ceux qui apprécient l'horreur psychologique et les atmosphères oppressantes, ce titre représente une véritable perle.En fin de compte, Atomfall parvient à offrir une expérience immersive grâce à son atmosphère étrange et à son récit bien conçu. Le décor post-apocalyptique est fascinant et riche en détails, tandis que le gameplay équilibre efficacement l'exploration et la tension. Certes, il y a quelques défauts, mais dans l’ensemble, le jeu réussit son objectif : immerger le joueur dans un monde hostile et mystérieux. Si vous aimez les aventures pleines de suspense, cela vaut vraiment la peine d'essayer.