À la base, Midnight Murder Club est un survival horror multijoueur à la première personne avec une touche comique. Dans ce jeu, où plusieurs joueurs descendent dans les couloirs opaques d'un somptueux manoir, vous, l'un des prestigieux membres du club, enfilez un masque, munissez-vous d'une lampe torche et d'un revolver, et plongez dans les ténèbres – un lieu où vous découvrirez un mélange de chaos environnemental, de locaux étrangement vides et de bruits subtils de pas marchant sur la pointe des pieds entre les pièces à la recherche d'une cible viable. Tel un agneau à l'abattoir, chaque joueur se voit imposer le même ultimatum : utiliser la lampe torche pour se déplacer dans le manoir, mais au prix de mettre en évidence sa position, ou se débarrasser de cette lampe torche pour dissimuler son identité et opérer dans l'ombre – tel un apprenti Jack l'Éventreur, quoique légèrement agaçant. Ce manoir, pièce maîtresse du jeu, n'est pas seulement le repaire d'une bande de tueurs hétéroclites ; c'est aussi le cloaque d'innombrables pièges et formes de destruction immorale. Le début est simple : le groupe s'enfonce dans le manoir et, avec le pouvoir de tromper ses adversaires au creux de la main, se lance dans une quête plutôt sadique pour manipuler le plateau et déjouer les plans des autres membres du club. C'est là que réside le problème : le manoir est plongé dans l'obscurité totale, ce qui oblige chaque joueur à se connecter à ses chats de proximité pour découvrir où se trouvent les autres représentants, à utiliser une combinaison de manœuvres tactiques, d'armes et de pièges, et, pour jouer avec la possibilité d'être ou non là où ils prétendent être , à actionner une lampe de poche pour révéler des informations cruciales et faire sortir les autres de leur cachette.Midnight Murder Club offre bien plus que le scénario – et c'est tant mieux, car tuer aveuglément d'autres personnes ne donnerait pas lieu à une histoire interminable, soyons honnêtes. Heureusement, le jeu propose également un nombre conséquent d'épisodes dynamiques et d'options de jeu basées sur des objectifs. Prenez le manoir, par exemple. Outre l'objectif commun essentiel – éliminer les autres joueurs avec un revolver, la plupart du temps –, il y a plusieurs autres éléments à prendre en compte, comme les coffres , qui contiennent souvent divers avantages, outils et objets intéressants, comme des pilules de vision nocturne. La carte, fière de sa simplicité et de son architecture obscure, regorge également de choses à découvrir, ce qui signifie que, même seul dans l'obscurité, vous découvrirez de nombreux secrets sur le monde et son héritage victorien. Pour être clair, Midnight Murder Club n'est pas un jeu d'horreur né de la sorte ; en fait, c'est plutôt une comédie, dans le sens où les joueurs sont plus susceptibles de ricaner, de faire une erreur ou de révéler accidentellement leur identité que de surgir de sous les boiseries pour déclencher une crise de panique bien rodée. Mais c'est un peu ça : un simple jeu de cache-cache avec une touche de violence. De plus, avec une sélection solide d'objectifs, de pièges et d'autres fonctionnalités à passer au crible, chaque descente dans le terrier du lapin est totalement différente et unique de la précédente. Et pour être clair, la rejouabilité est un élément clé que tout jeu multijoueur devrait avoir, et Midnight Murder Club en possède une, décuplée. Si vous avez hâte de revivre ces bons vieux moments de cache-cache avec vos amis les plus proches, vous avez de la chance : le Midnight Murder Club accueille officiellement de nouveaux membres pour ses manigances cultes et ses marathons de tueries.Midnight Murder Club regorge de moments hilarants, de blagues illogiques et d'une camaraderie débridée. Certes, sa durée de vie n'est pas exemplaire, mais pendant les quelques heures que vous pouvez y consacrer, vous découvrirez de nombreuses rencontres multijoueurs brèves et divertissantes.