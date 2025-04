Le Voyageur (Highwayman) est un roman graphique sur l'immortalité et les grandes questions de la vie. Le voyageur est un être immortel. Il erre sur les routes de la Terre, simplement à la recherche de quelque chose à voir, à faire ou à voir. Il n'a ni but ni motivation particuliers. Il se contente d'observer. Il a traversé de nombreuses civilisations, et celle que nous découvrons en tant que lecteurs est incroyablement sombre. Il semble qu'il ne reste que très peu d'eau et de nourriture sur la planète. Tout, partout, n'est qu'un désert désolé attendant l'extinction du dernier être vivant. La Terre est en passe de devenir un roc stérile. Le voyageur ne fait rien pour changer cela, ni même commenter, jusqu'à ce qu'il découvre enfin quelque chose de si dérangeant qu'il refuse même d'y être. Pourtant, il s'éloigne et continue son chemin. Finalement, le voyageur entre dans un véhicule avec un homme étrange à l'intérieur. L'homme explique qu'il est venu sur Terre pour récupérer ses caméras. Voyez-vous, le voyageur n'est en fait qu'un vaisseau d'enregistrement pour cette race extraterrestre. Ils documentent l'histoire des planètes et viennent recueillir les informations exactes alors que la dernière civilisation tombe en poussière. Le voyageur refuse de se soumettre à l'opération consistant à lui confier ses caméras, car cela le tuerait. L'étranger tente de le convaincre qu'il n'a plus rien à voir et qu'il vaut mieux mourir. Le voyageur est d'un autre avis. Il convainc l'étranger de le laisser rester. Un bandit de grand chemin est assis sur une falaise et observe l'océan. Finalement, il est enseveli sous des masses terrestres mouvantes. Mais quelque part sur Terre, la vie a repris. Il lui faudra des éons, mais le voyageur est redécouvert et voit davantage de choses dignes d'observation. L'attente en valait la peine.Ce roman graphique propose une approche de l'immortalité bien différente de ce que l'on voit habituellement. On nous dit souvent à quel point l'immortalité peut être déprimante, triste et désespérée. On voit tous ceux qu'on aime mourir encore et encore. On survit à tout ce qui a de la valeur. Mais le voyageur parvient à trouver l'espoir dans un avenir sombre. Il met en lumière le sens de la vie plutôt que sa futilité. C'est un changement de rythme plutôt agréable. C'est aussi un album dans lequel nous observons le monde et ses changements à travers les yeux d'un protagoniste hors du commun. Un homme réservé et solitaire qui voyage à travers les siècles à la recherche de la source de sa condition apparemment irréversible : l'immortalité. Un voyage qui se déroule en sept épisodes, chacun se déroulant dans un futur de plus en plus lointain. Attaché à la route, à la merci de quiconque est prêt à lui donner un coup de main, le voyageur rencontre des gens qui reflètent le monde en évolution rapide qui l'entoure. À la recherche de réponses à son destin anormal, sur fond d'effondrement environnemental, il sera témoin du chemin précaire d'une humanité inexorablement vouée à disparaître. Une œuvre certainement intrigante par son contenu énigmatique et parfois dérangeant, un chemin lent et inexorable vers une extinction qui semble inévitable, mais en même temps invisible aux yeux de ceux qui la vivent. Tout cela est montré au lecteur avec un calme extrême, sans jamais augmenter son rythme constant et cadencé, réduisant tout à l'essentiel et jouant visuellement avec la palette de couleurs pour augmenter sa puissance narrative. Malgré tout, la lecture de l'album s'écoule très vite, peut-être presque trop vite, et laisse l'envie de se plonger davantage dans l'univers en constante évolution conçu par Shadmi pour ses chapitres et les vies vécues par son protagoniste immortel.Le Voyageur est une œuvre de science-fiction pleine de rebondissements qui embrasse la notion de vie. Si vous aimez le style de Koren Shadmi , c'est un volume à ne pas manquer, il vous laissera sûrement heureux à la fin de la lecture.Editions : MarabullesSortie : Le 16 avril 2025