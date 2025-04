Les Tortues Ninja - TMNT Reborn tome 4 : Qui sÃ¨me le vent...

Shredder revient et Mutant Town risque d'être déstabilisée par des forces extérieures et intérieures ! Oroku Saki a fait l'aller-retour en Enfer, mais rejoindra-t-il désormais les Tortues Ninja en ami ou en ennemi ? Pendant ce temps, April s'oppose à Baxter Stockman, avec des conséquences dangereuses, et les Mutanimals prennent des mesures drastiques qui les mettront en conflit avec les Tortues Ninja ! Puis, alors qu'une manifestation au QG des Mutanimals dégénère, alliés et ennemis des Tortues Ninja se précipitent pour profiter de la situation, mais pas avant que le Vieux Hob prenne une décision surprise qui ébranlera les allégeances ! Contient les numéros 118 à 123 des Tortues Ninja d' IDW .La politique de Mutant Town déborde enfin, avec un changement de direction et le renversement d'un tyran. Et à l'extérieur, April affronte Baxter Stockman, révélant un jeu encore plus mortel. Après les péripéties du voyage dans le temps du dernier volume, nous sommes ravis de revenir aux passages les plus marquants de la série ; nous les avons toujours trouvés plus captivants pour l'univers des Tortues que les éléments plus science-fiction. Tout ce qui s'est passé depuis la fin de City At War prend enfin son envol, et il est agréable de voir ce changement s'inscrire dans un mouvement plus large et non pas seulement être provoqué par les Tortues. Les Mutanimals finissent par surmonter leur besoin de Hob et se lancent dans la construction des structures de soutien dont Mutant Town a besoin. La confrontation de Sally avec ses anciens coéquipiers (Ray en particulier) est à la fois déchirante et cathartique, et j'apprécie les luttes intestines des Tortues pour aider leur communauté sans se placer en position de pouvoir. Léo, en particulier, bénéficie d'une excellente exploration de ses personnages, alors qu'il examine pourquoi sa famille a trouvé son propre réseau d'amis et de relations, mais pas lui. Le travail sur les personnages est ici quelque chose qui manquait à la série TMNT pendant un certain temps, mais Sophie Campbell s'investit beaucoup pour étoffer le Clan Splinter et ses relations. La force de la série TMNT réside dans l'importance de chaque histoire, et celle-ci semble bien changer la donne. Ce n'est pas aussi révolutionnaire que la création de Mutant Town, mais le changement de direction et le rôle de chacun, ainsi que l'évolution de leurs rôles à l'avenir, vont sans aucun doute façonner la série pour les numéros à venir. Presque tout ici est dessiné par Jodi Nishijima, qui a fait ses armes avec les Tortues depuis un certain temps déjà et qui s'intègre parfaitement à leur univers.Un changement d'orientation narrative et un bouleversement radical dans l'équilibre des pouvoirs placent à nouveau le dernier opus des Tortues en tête de notre liste de lectures !Editions : Hi GraphicDate de sortie : 19 mars 2025